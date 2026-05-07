Thứ Năm, 14:39, 07/05/2026

Biển Hải Tiến ken đặc "bẫy chông", lực lượng chức năng khẩn trương dọn dẹp

VOV.VN trên Google News
VOV.VN - Những ngày gần đây, nhiều du khách đến biển Hải Tiến (Thanh Hóa) lo ngại khi dọc bờ biển xuất hiện dày đặc cành cây, gốc củi nhô lên khỏi mặt cát như “bẫy chông”. Tình trạng này gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Địa phương đang huy động nhân lực, máy móc khẩn trương dọn dẹp phục vụ mùa du lịch 2026
bien hai tien ken dac bay chong , luc luong chuc nang khan truong don dep hinh anh 1
Những ngày đầu mùa du lịch hè, bãi biển Hải Tiến (Thanh Hóa) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi nhiều du khách phản ánh tình trạng cành cây, gốc củi, thân gỗ ken đặc dọc bờ biển. Không ít nhánh cây sắc nhọn nhô lên khỏi mặt cát như những “bãi chông” kéo dài, gây mất mỹ quan nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tắm biển, đặc biệt là trẻ nhỏ. Trước phản ánh của du khách, địa phương đang huy động lực lượng, máy móc khẩn trương dọn dẹp nhằm sớm trả lại không gian an toàn, sạch đẹp cho khu du lịch biển Hải Tiến.
bien hai tien ken dac bay chong , luc luong chuc nang khan truong don dep hinh anh 2
Ngày 7/5, ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tại bãi biển Hải Tiến cho thấy, trên nhiều đoạn bờ biển vẫn còn xuất hiện hàng loạt cành cây, nhánh củi, gốc cây lớn nhỏ nằm ken đặc ven mép nước.  
bien hai tien ken dac bay chong , luc luong chuc nang khan truong don dep hinh anh 3
Nhiều thân cây mục bị vùi một phần dưới lớp cát, phần còn lại nhô cao khỏi mặt đất từ vài centimet đến hàng chục centimet. Có khu vực các cành cây đâm tua tủa, tạo cảm giác như những “bãi chông” kéo dài dọc bãi biển.
bien hai tien ken dac bay chong , luc luong chuc nang khan truong don dep hinh anh 4
Để dọn dẹp sạch sẽ "bãi chông" này, lực lượng chức năng đã phải huy động máy múc sâu xuống cát để moi các cành cây.
bien hai tien ken dac bay chong , luc luong chuc nang khan truong don dep hinh anh 5
Biển Hải Tiến hiện đang bước vào thời điểm cao điểm đón khách hè 2026. Những ngày nắng nóng gần đây, lượng du khách từ nhiều địa phương đổ về tắm biển, nghỉ dưỡng tăng mạnh.
bien hai tien ken dac bay chong , luc luong chuc nang khan truong don dep hinh anh 6
Tuy nhiên, hình ảnh cành cây, thân gỗ nằm ngổn ngang ven biển khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Một số du khách cho rằng tình trạng này ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm du lịch và cảnh quan chung của khu du lịch biển
bien hai tien ken dac bay chong , luc luong chuc nang khan truong don dep hinh anh 7
Công nhân môi trường khẩn trương dọn dẹp.
bien hai tien ken dac bay chong , luc luong chuc nang khan truong don dep hinh anh 8
Một số công nhân môi trường cho biết, việc xử lý gặp nhiều khó khăn do nhiều gốc cây đã bị cát vùi sâu từ lâu, trong khi thủy triều liên tục thay đổi khiến cát bồi lấp trở lại sau khi dọn.
bien hai tien ken dac bay chong , luc luong chuc nang khan truong don dep hinh anh 9
Hàng chục đoàn viên thanh niên chia thành nhiều nhóm dọc bãi biển Hải Tiến để thu gom cành cây, thân gỗ và rác thải dạt vào bờ.
bien hai tien ken dac bay chong , luc luong chuc nang khan truong don dep hinh anh 10
bien hai tien ken dac bay chong , luc luong chuc nang khan truong don dep hinh anh 11
Áo xanh thanh niên nổi bật giữa bãi biển ngổn ngang, khẩn trương phối hợp cùng lực lượng công an, biên phòng làm sạch bãi tắm, trả lại cảnh quan thông thoáng phục vụ du khách.
bien hai tien ken dac bay chong , luc luong chuc nang khan truong don dep hinh anh 12
Ông Lê Duy Trọng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Hoằng Tiến cho biết, tình trạng cành cây, gốc củi xuất hiện dày đặc trên bãi biển Hải Tiến là hậu quả sau bão số 10 năm 2025. Theo ông Trọng, sau bão, lượng lớn rác thải, thân cây từ ngoài khơi và các cửa sông bị sóng đánh dạt vào bờ biển. Dù địa phương đã huy động lực lượng tổ chức dọn dẹp ngay sau khi bão tan, song nhiều gốc cây bị vùi sâu dưới lớp cát, cộng thêm thủy triều lên xuống liên tục nên việc xử lý gặp rất nhiều khó khăn.
 
Sỹ Thành - CTV Phương Giang/VOV.VN
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Sao Việt 2/5: Trúc Diễm được Victoria's Secret gửi thư mời casting trực tiếp

Sao Việt

Sao Việt 2/5: Trúc Diễm được Victoria's Secret gửi thư mời casting trực tiếp

Hà Phương/VOV.VN
Sao Việt 2/5: Trúc Diễm được Victoria's Secret gửi thư mời casting trực tiếp

Sao Việt

Sao Việt 2/5: Trúc Diễm được Victoria's Secret gửi thư mời casting trực tiếp
Mãn nhãn Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” bên sông Hàn, Đà Nẵng

MULTIMEDIA

Mãn nhãn Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” bên sông Hàn, Đà Nẵng
Chạy đua tiến độ thi công cầu Vân Phúc, Hà Nội trước mùa lũ

XÃ HỘI

Chạy đua tiến độ thi công cầu Vân Phúc, Hà Nội trước mùa lũ
Hàng loạt hồ điều hòa phía Tây Hà Nội tăng tốc thi công, chống ngập mùa mưa 2026

XÃ HỘI

Hàng loạt hồ điều hòa phía Tây Hà Nội tăng tốc thi công, chống ngập mùa mưa 2026
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

CHÍNH TRỊ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae