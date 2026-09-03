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Biển người hòa mình vào chương trình “Âm vang Tổ quốc” mừng Quốc khánh tại Nghệ An

Thứ Năm, 05:09, 03/09/2026
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VOV.VN - Tối 2/9, hàng vạn người dân và du khách đã có mặt tại Quảng trường Ánh sáng VinWonders Cửa Hội, phường Cửa Lò, Nghệ An, hòa mình vào chương trình nghệ thuật “Âm vang Tổ quốc” mừng Quốc khánh 2/9.

Chương trình “Âm vang Tổ quốc” nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

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Hàng vạn người tham gia Chương trình “Âm vang Tổ quốc”.

 “Âm vang Tổ quốc” được tổ chức nhằm lan tỏa, giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Nghệ An; kích cầu du lịch và tạo điểm nhấn văn hóa trong dịp Quốc khánh 2/9.

Chương trình bắt đầu lúc 20h, gồm màn khai từ “Việt Nam thịnh vượng sáng ngời” và 3 chương: “Giai điệu Tổ quốc”, “Giai điệu tự hào” và “Tiếp bước tương lai”.

Các tiết mục kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại, tạo nên không gian vừa trang trọng, vừa sôi động. Những ca khúc về quê hương, đất nước được các nghệ sĩ thể hiện giàu cảm xúc, gợi nhắc những trang sử hào hùng, đồng thời làm nổi bật hình ảnh Việt Nam giàu truyền thống, trẻ trung và tràn đầy sức sống.

bien nguoi hoa minh vao chuong trinh Am vang to quoc mung quoc khanh tai nghe an hinh anh 2
Các ngả đường hướng về Quảng trường Ánh sáng VinWonders Cửa Hội chật kín người.

Ngay từ đầu giờ tối, Quảng trường Ánh sáng VinWonders Cửa Hội đã chật kín người. Hàng vạn người dân, du khách từ nhiều địa phương ùn ùn đổ về, háo hức chờ đợi chương trình nghệ thuật đặc biệt trong ngày Tết Độc lập.

Qua các tiết mục nghệ thuật, niềm tự hào về quê hương, đất nước được lan tỏa, đồng thời bồi đắp tình yêu Tổ quốc và khơi dậy khát vọng vươn lên.

Với người dân và du khách, chương trình không chỉ mang đến một đêm nghệ thuật sôi động mà còn là dịp nhìn lại hành trình dựng nước, giữ nước, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình và độc lập.

Bên cạnh ý nghĩa văn hóa, “Âm vang Tổ quốc” góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Nghệ An, tạo thêm sức hút cho du lịch Cửa Lò trong dịp nghỉ lễ.

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Biển người hòa vào không khí lễ hội, cùng hướng lên bầu trời chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ mừng Quốc khánh.

Khép lại chương trình là màn pháo hoa tầm cao ấn tượng với những chùm sáng rực rỡ nối tiếp nhau bung nở giữa nền trời đêm, soi xuống biển trong tiếng reo hò của người dân và du khách.

Giữa bầu trời rực sáng pháo hoa, niềm vui ngày Quốc khánh như được nhân cùng tình yêu, niềm tự hào về Tổ quốc Việt Nam.

Video biển người hòa mình vào chương trình “Âm vang Tổ quốc” mừng Quốc khánh tại Nghệ An
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Hà Nội rực rỡ pháo hoa mừng Quốc khánh

VOV.VN - Tối 2/9, Hà Nội đồng loạt bắn pháo hoa tại 5 địa điểm chào mừng Quốc khánh. Trong tiết trời mát mẻ, đông đảo người dân đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm, trong khi bầu trời Mỹ Đình rực sáng với những chùm pháo hoa kéo dài 15 phút.

Bá Thăng/VOV.VN
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