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Hà Nội có gì dịp Quốc khánh 2/9? Miễn phí di tích, bắn pháo hoa tại 5 điểm

Thứ Sáu, 12:29, 28/08/2026
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VOV.VN - Dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, triển lãm và du lịch phục vụ người dân, du khách. Điểm đáng chú ý là việc miễn phí tham quan một số di tích trong ngày 2/9 và tổ chức bắn pháo hoa tại 5 trận địa trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhiều chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra tại khu vực trung tâm và các xã, phường, trong đó có các không gian công cộng lớn như khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Công viên Thống Nhất và Vườn hoa Lạc Long Quân.

Tại phường Hoàn Kiếm, chương trình nghệ thuật do Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện diễn ra trong hai ngày 1 và 2/9 tại khu vực vườn hoa Đền Bà Kiệu. Trong khi đó, ngày 2/9, các chương trình nghệ thuật cũng được tổ chức tại quảng trường khu vực sân vận động Mỹ Đình, Công viên Thống Nhất và Vườn hoa Lạc Long Quân.

Ngoài các chương trình phục vụ cộng đồng, hệ thống nhà hát của Hà Nội tiếp tục biểu diễn một số chương trình bán vé trong dịp này. Thành phố cũng tổ chức khoảng 50 buổi chiếu phim lưu động tại các xã xa trung tâm, cùng 20 buổi chiếu tại Rạp Kim Đồng và Rạp 2/9 ở Sơn Tây trong tháng 8 và đầu tháng 9.

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Tối 2/9, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 trận địa

Hoạt động trưng bày, triển lãm được tổ chức tại nhiều địa điểm. Triển lãm ảnh “Rạng rỡ non sông Việt Nam” diễn ra từ ngày 28/8 đến 6/9 tại Nhà Triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng. Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách, báo kỷ niệm Quốc khánh đến ngày 5/9. Tại khu vực Tràng Tiền, các không gian giới thiệu sản phẩm sáng tạo từ làng nghề truyền thống và nghệ thuật thủ công đương đại kéo dài đến giữa tháng 9.

Một trong những chính sách đáng chú ý là các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí cho người Việt Nam trong ngày 2/9.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhiều hoạt động được tổ chức như trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, lễ hội văn hóa đọc, trải nghiệm chạm khắc gỗ, tour đêm và các trưng bày chuyên đề. Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức giao lưu với nhân chứng lịch sử, biểu diễn hoạt cảnh và duy trì các trưng bày chuyên đề. Bảo tàng Hà Nội cũng có các hoạt động triển lãm, tọa đàm và trải nghiệm nghề thủ công truyền thống.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức chương trình “Vui Tết độc lập” từ ngày 29/8 đến 2/9, với sự tham gia của đồng bào nhiều dân tộc. Các hoạt động gồm biểu diễn dân ca, dân vũ, tái hiện nghi lễ, lễ hội truyền thống, nghề thủ công, ẩm thực và trò chơi dân gian.

Tối 2/9, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 trận địa, gồm khu vực trước trụ sở Báo Hà Nội mới, trước Bưu điện Hà Nội, Đảo Dừa trong Công viên Thống Nhất, đường đua F1 thuộc Khu Liên hợp thể thao Quốc gia và Vườn hoa Lạc Long Quân. Thời gian bắn từ 21h đến 21h15.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, ngành du lịch Hà Nội cũng đưa vào khai thác nhiều sản phẩm trải nghiệm gắn với lịch sử, di sản, làng nghề, du lịch cộng đồng, đường sông và không gian đô thị. Một số hành trình kết nối Quảng trường Ba Đình, Chùa Một Cột, Cột cờ Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long, khu phố cổ, Bát Tràng và các làng nghề ngoại thành tiếp tục được khai thác trong kỳ nghỉ.

Thành phố cũng phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng 45.000 suất quà cho nhân dân và du khách đến thăm, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để phục vụ nhu cầu đi lại trong 5 ngày nghỉ Quốc khánh, Hà Nội miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị, duy trì hơn 17.000 lượt xe buýt mỗi ngày, vận hành các tuyến đường sắt đô thị 2A và 3.1 với tần suất 10 phút/chuyến và bố trí 42 xe buýt dự phòng để tăng cường khi cần thiết.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cũng yêu cầu các khu, điểm tham quan, cơ sở lưu trú và đơn vị dịch vụ niêm yết công khai giá, không nâng giá, ép giá, đồng thời tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn cho người dân, du khách trong kỳ nghỉ.

Hà Phương/VOV.VN
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