English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Biến trường học bỏ hoang 7 năm ở Đồng Nai thành điểm sinh hoạt cộng đồng

Thứ Tư, 18:02, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 27/5, xã Nha Bích, TP Đồng Nai (trước thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) tổ chức lễ khởi công chuỗi các dự án hạ tầng trọng điểm. Điểm nhấn trong sự kiện lần này là việc chuyển đổi một điểm trường bỏ hoang nhiều năm thành khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng cho người dân.

Ấp 1, xã Nha Bích có hơn 220 hộ dân với khoảng 1.000 nhân khẩu, trong đó có hơn 260 người là đồng bào các dân tộc thiểu số như X’Tiêng, Chăm, Khmer… Nhiều năm qua, người dân tại Ấp 1 và các khu vực lân cận thuộc xã Nha Bích luôn mong mỏi có một không gian rộng rãi, đúng nghĩa để tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và tổ chức các sự kiện chung của ấp.

bien truong hoc bo hoang 7 nam o Dong nai thanh diem sinh hoat cong dong hinh anh 1
Trường Tiểu học Nha Bích đã bỏ hoang 7 năm nay sau khi xây trường mới 

Trước mong muốn đó, UBND xã Nha Bích đã lên kế hoạch cải tạo điểm Trường Tiểu học Nha Bích (thuộc Ấp 1) thành Điểm sinh hoạt cộng đồng. Trong quá trình lấy ý kiến khu dân cư, dự án đã nhận được sự đồng thuận tuyệt đối với 100% người dân ủng hộ.

Khu đất này có diện tích khoảng 3.000m², bị bỏ hoang từ năm 2019 sau khi cơ sở chính của Trường Tiểu học Nha Bích được đầu tư xây dựng khang trang và đạt chuẩn quốc gia.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 4 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục như nhà truyền thống, phòng sinh hoạt các câu lạc bộ, sân chơi thể thao… Công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026.

bien truong hoc bo hoang 7 nam o Dong nai thanh diem sinh hoat cong dong hinh anh 2
Khởi công xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng cho người dân

Ông Thạch Bình, người có uy tín trong đồng bào dân tộc tại Ấp 1, xã Nha Bích, chia sẻ, bà con vô cùng vui mừng khi mảnh đất bỏ hoang sẽ trở thành một sân chơi bổ ích, nơi mọi người có thể tụ họp, giao lưu văn hóa và thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Ông Thạch Bình cho biết thêm: "Với vai trò là người uy tín, tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Được Nhà nước đầu tư dự án sẽ có nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Khi vào đây sinh hoạt, các hoạt động sẽ có tính hệ thống hơn, giúp mở mang tầm hiểu biết, nâng cao nhận thức của bà con nhân dân để ngày càng tiến bộ hơn".

Trong ngày 27/5, xã Nha Bích cũng đồng loạt khởi công 11 dự án hạ tầng quan trọng khác, bao gồm: 4 dự án đường giao thông; 1 dự án xây dựng chợ; 3 dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật; 2 dự án nâng cấp trung tâm văn hóa và 1 dự án xây dựng hệ thống chiếu sáng.

bien truong hoc bo hoang 7 nam o Dong nai thanh diem sinh hoat cong dong hinh anh 3
Lãnh đạo phường tặng hoa, bảng tri ân gia đình hiến đất mở rộng đường 

Đáng chú ý, để hiện thực hóa các dự án giao thông giai đoạn 2026-2027, địa phương đã nhận được sự đồng thuận lớn từ phía người dân khi họ tình nguyện hiến gần 60ha đất, giúp tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước khoảng 250 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nha Bích, khẳng định, sự đồng thuận và ủng hộ nhiệt tình của bà con nhân dân là yếu tố mang tính quyết định, giúp giảm thiểu tối đa áp lực về chi phí cũng như thời gian giải phóng mặt bằng. Đây chính là “chìa khóa” để các dự án trọng điểm được triển khai nhanh chóng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân trên địa bàn.

bien truong hoc bo hoang 7 nam o Dong nai thanh diem sinh hoat cong dong hinh anh 4
Mô hình xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng ấp 1

Ông Thái cho biết, các dự án này sẽ được triển khai thực hiện và hoàn thành vào năm 2027. Để đảm bảo chất lượng, địa phương sẽ giám sát chặt chẽ tiến độ.

"Ngoài việc giám sát chuyên ngành, chúng tôi còn có sự phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, cũng như các đội ngũ giám sát cộng đồng tại các khu dân cư. Người dân sẽ vừa giám sát sản phẩm, chất lượng của công trình; vừa giám sát xem nguồn lực mà chính họ hiến tặng được Nhà nước đầu tư có thực sự hiệu quả hay không. Đó là kết quả thực chất của việc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, giúp các công trình sau khi đưa vào sử dụng phát huy được tối đa hiệu quả kinh tế mang lại”, ông Thái cho hay.

Được biết, các dự án khởi công lần này nằm trong kế hoạch thực hiện đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá” theo Nghị quyết của TP Đồng Nai nhằm tạo sự hài lòng cho nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

z7803813360943_80e55ea266bf4a8bce3e97fd46d182ce_20260508135747.jpg

Ngôi trường 3 tầng ở TP.HCM bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm

VOV.VN - Trong khi nhiều trường học đang thiếu phòng học thì cơ sở cũ của trường THPT Thái Hòa, phường Tân Khánh, TP.HCM (trước là TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) lại bỏ hoang. Người dân địa phương bày tỏ sự tiếc nuối, mong muốn cơ quan chức năng sớm có phương án tái sử dụng để tránh lãng phí nguồn lực công.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: Nha Bích điểm sinh hoạt cộng đồng Trường Tiểu học Nha Bích dự án hạ tầng đồng bào dân tộc thiểu số hiến đất làm đường nâng cấp nông thôn trung tâm văn hóa xây dựng giao thông phát triển kinh tế xã hội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nghịch lý ở TP.HCM: Trường học quá tải, trụ sở công kề bên bỏ hoang nhiều năm
Nghịch lý ở TP.HCM: Trường học quá tải, trụ sở công kề bên bỏ hoang nhiều năm

VOV.VN - Nhiều trường học ở phường Phú Lợi, phường Thủ Dầu Một của TP.HCM đang quá tải, sĩ số lên tới 45 học sinh/lớp, các em phải ăn trưa 3 ca. Trong khi đó, hàng loạt trụ sở công nằm kề bên lại bị bỏ hoang suốt nhiều năm. Chính quyền, người dân kiến nghị sớm chuyển đổi công năng các trụ sở thành trường học.

Nghịch lý ở TP.HCM: Trường học quá tải, trụ sở công kề bên bỏ hoang nhiều năm

Nghịch lý ở TP.HCM: Trường học quá tải, trụ sở công kề bên bỏ hoang nhiều năm

VOV.VN - Nhiều trường học ở phường Phú Lợi, phường Thủ Dầu Một của TP.HCM đang quá tải, sĩ số lên tới 45 học sinh/lớp, các em phải ăn trưa 3 ca. Trong khi đó, hàng loạt trụ sở công nằm kề bên lại bị bỏ hoang suốt nhiều năm. Chính quyền, người dân kiến nghị sớm chuyển đổi công năng các trụ sở thành trường học.

Kênh 20 tỷ bỏ hoang, Đắk Lắk xin thêm 50 tỷ để khắc phục
Kênh 20 tỷ bỏ hoang, Đắk Lắk xin thêm 50 tỷ để khắc phục

VOV.VN - Kênh thủy lợi Đ3 dài hơn 1,4 km đi qua buôn Kla, Krái A và thôn 9B (xã Ea K’ly, tỉnh Đắk Lắk) được xây dựng từ năm 2013 với tổng vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần sửa chữa, công trình vẫn không thể vận hành và bị bỏ hoang hơn 10 năm qua, nay địa phương xin 50 tỷ khắc phục.

Kênh 20 tỷ bỏ hoang, Đắk Lắk xin thêm 50 tỷ để khắc phục

Kênh 20 tỷ bỏ hoang, Đắk Lắk xin thêm 50 tỷ để khắc phục

VOV.VN - Kênh thủy lợi Đ3 dài hơn 1,4 km đi qua buôn Kla, Krái A và thôn 9B (xã Ea K’ly, tỉnh Đắk Lắk) được xây dựng từ năm 2013 với tổng vốn đầu tư gần 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần sửa chữa, công trình vẫn không thể vận hành và bị bỏ hoang hơn 10 năm qua, nay địa phương xin 50 tỷ khắc phục.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục