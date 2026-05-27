Biến trường học bỏ hoang 7 năm ở Đồng Nai thành điểm sinh hoạt cộng đồng

Ấp 1, xã Nha Bích có hơn 220 hộ dân với khoảng 1.000 nhân khẩu, trong đó có hơn 260 người là đồng bào các dân tộc thiểu số như X’Tiêng, Chăm, Khmer… Nhiều năm qua, người dân tại Ấp 1 và các khu vực lân cận thuộc xã Nha Bích luôn mong mỏi có một không gian rộng rãi, đúng nghĩa để tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và tổ chức các sự kiện chung của ấp.

Trường Tiểu học Nha Bích đã bỏ hoang 7 năm nay sau khi xây trường mới

Trước mong muốn đó, UBND xã Nha Bích đã lên kế hoạch cải tạo điểm Trường Tiểu học Nha Bích (thuộc Ấp 1) thành Điểm sinh hoạt cộng đồng. Trong quá trình lấy ý kiến khu dân cư, dự án đã nhận được sự đồng thuận tuyệt đối với 100% người dân ủng hộ.

Khu đất này có diện tích khoảng 3.000m², bị bỏ hoang từ năm 2019 sau khi cơ sở chính của Trường Tiểu học Nha Bích được đầu tư xây dựng khang trang và đạt chuẩn quốc gia.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 4 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục như nhà truyền thống, phòng sinh hoạt các câu lạc bộ, sân chơi thể thao… Công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026.

Khởi công xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng cho người dân

Ông Thạch Bình, người có uy tín trong đồng bào dân tộc tại Ấp 1, xã Nha Bích, chia sẻ, bà con vô cùng vui mừng khi mảnh đất bỏ hoang sẽ trở thành một sân chơi bổ ích, nơi mọi người có thể tụ họp, giao lưu văn hóa và thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Ông Thạch Bình cho biết thêm: "Với vai trò là người uy tín, tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Được Nhà nước đầu tư dự án sẽ có nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Khi vào đây sinh hoạt, các hoạt động sẽ có tính hệ thống hơn, giúp mở mang tầm hiểu biết, nâng cao nhận thức của bà con nhân dân để ngày càng tiến bộ hơn".

Trong ngày 27/5, xã Nha Bích cũng đồng loạt khởi công 11 dự án hạ tầng quan trọng khác, bao gồm: 4 dự án đường giao thông; 1 dự án xây dựng chợ; 3 dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật; 2 dự án nâng cấp trung tâm văn hóa và 1 dự án xây dựng hệ thống chiếu sáng.

Lãnh đạo phường tặng hoa, bảng tri ân gia đình hiến đất mở rộng đường

Đáng chú ý, để hiện thực hóa các dự án giao thông giai đoạn 2026-2027, địa phương đã nhận được sự đồng thuận lớn từ phía người dân khi họ tình nguyện hiến gần 60ha đất, giúp tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước khoảng 250 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nha Bích, khẳng định, sự đồng thuận và ủng hộ nhiệt tình của bà con nhân dân là yếu tố mang tính quyết định, giúp giảm thiểu tối đa áp lực về chi phí cũng như thời gian giải phóng mặt bằng. Đây chính là “chìa khóa” để các dự án trọng điểm được triển khai nhanh chóng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân trên địa bàn.

Mô hình xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng ấp 1

Ông Thái cho biết, các dự án này sẽ được triển khai thực hiện và hoàn thành vào năm 2027. Để đảm bảo chất lượng, địa phương sẽ giám sát chặt chẽ tiến độ.

"Ngoài việc giám sát chuyên ngành, chúng tôi còn có sự phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, cũng như các đội ngũ giám sát cộng đồng tại các khu dân cư. Người dân sẽ vừa giám sát sản phẩm, chất lượng của công trình; vừa giám sát xem nguồn lực mà chính họ hiến tặng được Nhà nước đầu tư có thực sự hiệu quả hay không. Đó là kết quả thực chất của việc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, giúp các công trình sau khi đưa vào sử dụng phát huy được tối đa hiệu quả kinh tế mang lại”, ông Thái cho hay.

Được biết, các dự án khởi công lần này nằm trong kế hoạch thực hiện đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá” theo Nghị quyết của TP Đồng Nai nhằm tạo sự hài lòng cho nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.