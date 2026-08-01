Biểu dương nam thanh niên chủ động trao trả 32 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Khẩn trương xác minh người chuyển nhầm tiền

Công an xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai vừa kịp thời xác minh, phối hợp trao trả số tiền 32 triệu đồng cho chủ sở hữu chuyển khoản nhầm. Trong quá trình giải quyết vụ việc, đơn vị cũng biểu dương em Lưu Văn Khánh, sinh năm 2008, trú tại thôn Pha Trạc, xã Châu Quế vì có hành động trung thực, chủ động trình báo và phối hợp trao trả tài sản cho người chuyển nhầm.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai tiếp nhận thông tin một tài khoản ngân hàng trên địa bàn nhận số tiền 32 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm. Ngay sau đó, đơn vị đã khẩn trương xác minh nguồn tiền, phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ chủ sở hữu hợp pháp và hướng dẫn công dân thực hiện việc trao trả theo đúng quy định.

Chuyển khoản lại cho chủ sở hữu trước sự chứng kiến của Công an xã Châu Quế, Lào Cai

Nam sinh trung thực được công an biểu dương

Qua xác minh, người chuyển khoản nhầm là anh Lê Sơn Nam, trú phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình. Số tiền trên được chuyển nhầm trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng. Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh, Công an xã Châu Quế đã phối hợp trao trả đầy đủ số tiền 32 triệu đồng cho anh Lê Sơn Nam.

Đáng ghi nhận là em Lưu Văn Khánh, sinh năm 2008, trú tại thôn Pha Trạc, xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai là đã chủ động trình báo với cơ quan Công an ngay sau khi phát hiện tài khoản nhận được số tiền chuyển nhầm, đồng thời tích cực phối hợp xác minh, trao trả tài sản cho người chuyển nhầm.

Hành động trung thực, trách nhiệm của em Lưu Văn Khánh đã được Công an xã Châu Quế biểu dương, góp phần lan tỏa những việc làm đẹp, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt trong thế hệ trẻ.