Biểu dương người đàn ông dũng cảm cứu 2 em nhỏ bị đuối nước ở Đà Nẵng

Thứ Hai, 16:57, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch UBND phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng vừa đến nhà trao giấy khen, biểu dương ông Lê Công Quang, 57 tuổi, trú tổ 45, phường Hải Vân vì hành động dũng cảm cứu hai trẻ nhỏ bị đuối nước tại bãi biển Nam Ô.

Khoảng 13h30 trưa 29/3, khi vừa tắm biển xong và lên bờ, ông Lê Công Quang nghe cháu ngoại tri hô có hai trẻ gặp nạn. Nhìn xuống biển, ông Quang thấy hai bé đang chới với, vị trí cách bờ khoảng 40m bị sóng đẩy ra xa. Ông Quang liền lao xuống biển cứu người.

bieu duong nguoi dan ong dung cam cuu 2 em nho bi duoi nuoc o Da nang hinh anh 1
Lãnh đạo UBND phường Hải Vân trao giấy khen tặng ông Lê Công Quang

Giữa làn sóng mạnh, ông giang hai tay tiếp cận, lần lượt kéo được cả hai cháu vào bờ. Khi đưa được các cháu lên bãi cát, một bé còn tỉnh, bé còn lại có dấu hiệu nguy kịch. Ông nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho một cháu, đồng thời kêu người hỗ trợ sơ cứu cháu còn lại và gọi xe cấp cứu. Sau đó, xe cấp cứu đến hiện trường, ông Quang tiếp tục theo xe đưa hai cháu đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để cấp cứu.

Nạn nhân là cháu N.X.P. (7 tuổi) và V.T.A (4 tuổi), cùng trú tại khu chung cư gần biển Nam Ô. Hiện, cháu P. đã tỉnh táo, có thể tiếp xúc nhưng vẫn còn hoảng loạn. Cháu A. do còn nhỏ và bị uống nhiều nước nên vẫn đang được điều trị tại khoa hồi sức Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần không ngại hiểm nguy của ông Quang khi kịp thời lao xuống biển cứu người trong tình huống khẩn cấp. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, rất cần được lan tỏa trong xã hội.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tin liên quan

VOV.VN - Chiều 26/3, tại xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 nữ sinh lớp 9 tử vong khi cùng nhóm bạn xuống suối chơi.

VOV.VN - Chiều 26/3, tại xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 nữ sinh lớp 9 tử vong khi cùng nhóm bạn xuống suối chơi.

VOV.VN - Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng vừa cứu sống 2 cậu, cháu tắm biển bị đuối nước ở khu vực quận Liên Chiểu.

VOV.VN - Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng vừa cứu sống 2 cậu, cháu tắm biển bị đuối nước ở khu vực quận Liên Chiểu.

VOV.VN - Một nhân viên cứu hộ của khu nghỉ dưỡng trên địa bàn phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng bị sóng cuốn trôi mất tích trên biển sau khi cứu sống du khách nước ngoài bị đuối nước.

VOV.VN - Một nhân viên cứu hộ của khu nghỉ dưỡng trên địa bàn phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng bị sóng cuốn trôi mất tích trên biển sau khi cứu sống du khách nước ngoài bị đuối nước.

