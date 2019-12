Bình Định khắc phục xong hư hỏng trên Quốc lộ 1A trước Tết dương lịch

Như VOV đã nhiều lần phản ánh, Quốc lộ 1A qua tỉnh Bình Định vừa nâng cấp mở rộng cách đây 3 năm đã thường xuyên hư hỏng. Mặt đường xuất hiện hàng ngàn ổ gà, ổ voi, hệ thống cống sập sệ, nguy cơ tai nạn giao thông. Cục Quản lý Ðường bộ III - Tổng Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc sửa chữa, khắc phục hư hỏng, nhất là các mặt cầu. Các nhà thầu và đơn vị quản lý phấn đấu hoàn thành trước Tết dương lịch phục vụ người dân đi lại.

Cầu Kiều An sẽ sớm hoàn thành trước Tết Dương lịch.

Công ty Cổ phần BOT Bắc Bình Định, chủ đầu tư dự án BOT Bắc Bình Định đoạn từ km 1125 - km 1153 đã sửa chữa hơn 7.000 m2 mặt đường bê tông nhựa. Dự kiến còn khoảng 2.000 m2 mặt đường hư hỏng nữa sẽ được đơn vị hoàn thành trước ngày 31/12. Đồng thời thay thế 68 tấm đan chịu lực đậy rãnh thoát nước tại các vị trí bị hư hỏng, đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện giao thông. Ông Phan Văn Tùng, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại Minh, nhà thầu thi công cầu Kiều An trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cho biết, 3 tháng qua, đơn vị đã tăng tốc thi công, hoàn thành 96% khối lượng công việc tại dự án cầu Kiều An này. Hiện, nhà thầu đang thi công lắp đặt lan can cầu và thảm bê tông nhựa, sơn phân làn mặt cầu.



"Phần thảm nhựa nhiều lúc phụ thuộc thời tiết. Nếu thời tiết thuận lợi thì 3 ngày nữa sẽ xong thảm cầu Kiều An này", ông Tùng nói.

Từ đầu tháng 11 đến nay, các đơn vị quản lý mặt đường cũng đã sửa chữa hơn 2.200 mét vuông mặt đường bị bong tróc, rạn nứt, ổ gà… Cục Quản lý Đường bộ III cũng đã yêu cầu các đơn vị thi công nâng cấp, sửa chữa các cầu giao thông trên toàn tuyến. Hiện, có 15 cây cầu bị hư hỏng, xuống cấp cần được nâng cấp, đảm bảo tải trọng thiết kế theo quy định, tổng vốn đầu tư hơn 30 tỷ đồng.

Công tác khắc phục QL 1A còn ngổn ngang.

Một cây cầu ở huyện Phù Mỹ sắp hoàn thành phần mặt đường.

Theo yêu cầu của chủ đầu tư, từ nay đến Tết dương lịch, các nhà thầu phải hoàn thành 13 cây cầu và đến trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 phải hoàn thành các cầu còn lại. Ông Trần Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ III cho biết, qua kiểm tra, Cục yêu cầu các nhà thầu và đơn vị chủ đầu tư khẩn trương sửa chữa những hư hỏng còn lại, đảm bảo giao thông thông suốt trong dịp cao điểm cuối năm.



"Có 3 dự án kéo dài sang năm 2020. Tuy nhiên, chúng tôi đôn đốc, yêu cầu tất cả các cầu đến trước 31/12/2019 công tác mặt đường và an toàn giao thông trên mặt đường đều xong hết để đảm bảo không ảnh hưởng gì đến giao thông trong dịp Tết. Những hạng mục còn lại liên quan đến mố cầu, dầm cầu và các hạng mục khác thì chúng tôi sẽ tiếp tục thi công, đầu năm 2020 sẽ hoàn thành", ông Trung cho biết./.