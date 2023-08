Bình Định kiểm tra quán cơm bị tố bán thức ăn thừa cho khách

Mới đây, một chủ tài khoản TikTok đăng tải đoạn clip với nội dung tố quán cơm 49 đường Phạm Văn Đồng, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định lấy thức ăn thừa của khách ăn trước bán lại cho khách đến sau. Sau khi đăng tải, clip nhận được rất nhiều ý kiến bình luận, bày tỏ sự bất bình. Tiếp nhận thông tin, UBND thị xã An Nhơn đã chỉ đạo Phòng Y tế thị xã An Nhơn cùng chính quyền địa phương kiểm tra quán cơm này.

Quán cơm 49 đường Phạm Văn Đồng, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng chưa xác định được hành vi bỏ thức ăn thừa để bán cho khách, chủ quán không thừa nhận hành vi và clip chưa xác định hành vi này. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thùng đựng thức ăn thừa và rác tại quán cơm 49 đường Phạm Văn Đồng, phường Nhơn Thành không có nắp đậy, vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. UBND phường Nhơn Thành đã ra quyết định xử phạt 4 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ông Mai Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết: “Hiện vẫn chưa xác định được tài khoản đăng tải clip. Cơ quan chức năng đã làm việc với chủ quán và xác định quán đó ở phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn. Tuy nhiên, chủ quán không thừa nhận là đã đổ thức ăn thừa lại, chỉ có để ở gần đấy thôi, không phải đổ lại, chúng tôi mình không có cơ sở để xử lý họ về hành vi đổ thức ăn thừa lại”.