Bình Định yêu cầu công an điều tra vụ phóng viên bị hành hung

Trong văn bản này, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Giám đốc Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo, điều tra, xác minh làm rõ đơn trình báo của ông Dương Dũ Tuấn (bút danh Dũ Tuấn), phóng viên thường trú báo Nông thôn ngày nay tại Bình Định, về việc bị hành hung trong lúc đang tác nghiệp tại phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, báo cáo kết quả điều tra với UBND tỉnh.

Phóng viên Dũ Tuấn bị hành hung khi đang tác nghiệp.

Như tin đã đưa, vào 8h30' ngày 22/3, phóng viên Dũ Tuấn cùng 1 đồng nghiệp ở Báo Sài Gòn Giải Phóng khi đang tác nghiệp dùng máy ảnh ghi hình xe tải chở đất quá tải, tung bụi mù mịt… đổ đất dự án tại cuối đường Nguyễn Diêu, thành phố Quy Nhơn thì bị đối tượng Nguyễn Văn Bình (40 tuổi), là nhân viên quản lý xe của 1 công ty đang thi công san lấp mặt bằng tại một khu dân cư trên địa bàn phường Nhơn Bình đánh vào mặt, dùng dao uy hiếp, dọa giết.

Ngay sau đó, phóng viên Dương Dũ Tuấn đã đến Công an phường Nhơn Bình trình báo sự việc và cung cấp các chứng cứ.

Cũng trong chiều 22/3, Văn phòng miền Trung Báo Nông thôn ngày nay đã có công văn gửi Công an tỉnh Bình Định, Phòng PA83 (Công tỉnh Bình Định), Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Định và Công an phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn đề nghị các cơ quan này vào cuộc điều tra sự việc và có kế hoạch bảo vệ an toàn cho phóng viên Dũ Tuấn./.

