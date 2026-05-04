Binh đoàn 15 cấp nước phục vụ người dân biên giới Ia Nan trong cao điểm mùa khô

Suốt một tuần qua, cứ vào khoảng 15 giờ chiều, bà con làng Sơn, xã Ia Nan lại tập trung về ngã tư con đường chính của làng, tay xách xô, chậu, can nhựa kiên nhẫn xếp hàng chờ nhận nước.

Chị Siu H’Nhân cho biết, các giếng nước trong làng đã trơ đáy nhiều ngày, khiến bà con không có nước sinh hoạt. Giờ đây, có nước của bộ đội chở đến tận làng, chị và bà con rất vui mừng: “Bộ đội 72 cấp nước cho bà con, bà con rất mừng. Có nước để dùng, phải tiết kiệm. Mong bộ đội cấp thêm cho bà con”.

Giữa cao điểm mùa khô, nước sạch từ Đoàn Kinh tế Quốc phòng là món quà quý báu và thiết thực với nhân dân xã Ia Nan.

Ia Nan là xã biên giới của tỉnh Gia Lai, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Jarai, đời sống còn nhiều khó khăn. Vào cao điểm mùa khô hàng năm, 115 hộ dân làng Sơn thường phải đối mặt với tình trạng thiếu nước trầm trọng trong cả tháng dài.

Và năm nào cũng thế, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) cũng chủ động triển khai cấp nước lưu động. Trung bình mỗi ngày đơn vị điều động từ 3 đến 5 chuyến xe bồn, tổng lượng từ 30 -40m3 nước cho bà con.

Nhờ bộ đội, bà con Jarai ở biên giới sẽ không phải mua nước sinh hoạt nữa.

Đại tá Nguyễn Chí Kiên, Phó Đoàn trưởng cho biết, đơn vị sẽ cấp nước cho làng Sơn đến khi mùa mưa bắt đầu: “Thời gian tới, bất cứ thôn, làng nào trên địa bàn ba xã biên giới thiếu nước, đơn vị đều sẵn sàng cung cấp, và đặt nhiệm vụ này ngang với nhiệm vụ sản xuất của đơn vị”.