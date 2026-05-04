中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Binh đoàn 15 cấp nước phục vụ người dân biên giới Ia Nan trong cao điểm mùa khô

Thứ Hai, 20:24, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Suốt một tuần qua, trong cao điểm mùa khô khiến giếng, hồ ở xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai) trơ đáy, nhiều hộ dân rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt. Trước thực tế đó, Binh đoàn 15 đã kịp thời cấp nước, giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt, đồng thời thể hiện tinh thần gắn bó, sẻ chia với địa bàn đứng chân.

 

Suốt một tuần qua, cứ vào khoảng 15 giờ chiều, bà con làng Sơn, xã Ia Nan lại tập trung về ngã tư con đường chính của làng, tay xách xô, chậu, can nhựa kiên nhẫn xếp hàng chờ nhận nước.

Chị Siu H’Nhân cho biết, các giếng nước trong làng đã trơ đáy nhiều ngày, khiến bà con không có nước sinh hoạt. Giờ đây, có nước của bộ đội chở đến tận làng, chị và bà con rất vui mừng: “Bộ đội 72 cấp nước cho bà con, bà con rất mừng. Có nước để dùng, phải tiết kiệm. Mong bộ đội cấp thêm cho bà con”.

binh doan 15 cap nuoc phuc vu nguoi dan bien gioi ia nan trong cao diem mua kho hinh anh 1
Giữa cao điểm mùa khô, nước sạch từ Đoàn Kinh tế Quốc phòng là món quà quý báu và thiết thực với nhân dân xã Ia Nan.

Ia Nan là xã biên giới của tỉnh Gia Lai, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Jarai, đời sống còn nhiều khó khăn. Vào cao điểm mùa khô hàng năm, 115 hộ dân làng Sơn thường phải đối mặt với tình trạng thiếu nước trầm trọng trong cả tháng dài.

Và năm nào cũng thế, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) cũng chủ động triển khai cấp nước lưu động. Trung bình mỗi ngày đơn vị điều động từ 3 đến 5 chuyến xe bồn, tổng lượng từ 30 -40m3 nước cho bà con. 

binh doan 15 cap nuoc phuc vu nguoi dan bien gioi ia nan trong cao diem mua kho hinh anh 2
Nhờ bộ đội, bà con Jarai ở biên giới sẽ không phải mua nước sinh hoạt nữa.

Đại tá Nguyễn Chí Kiên, Phó Đoàn trưởng cho biết, đơn vị sẽ cấp nước cho làng Sơn đến khi mùa mưa bắt đầu: “Thời gian tới, bất cứ thôn, làng nào trên địa bàn ba xã biên giới thiếu nước, đơn vị đều sẵn sàng cung cấp, và đặt nhiệm vụ này ngang với nhiệm vụ sản xuất của đơn vị”.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Tag: binh đoàn 15 quân đội mùa khô tây nguyên cấp nước gia lai
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Binh đoàn 15 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai
Binh đoàn 15 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai

VOV.VN - Ngày 21/3, tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ mừng công đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai. Đây là phần thưởng cao quý, ghi dấu mốc son trong hơn 41 năm thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. 

Binh đoàn 15 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai

Binh đoàn 15 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai

VOV.VN - Ngày 21/3, tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ mừng công đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai. Đây là phần thưởng cao quý, ghi dấu mốc son trong hơn 41 năm thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. 

Bộ đội Quân đoàn 34 xây nhà, thắp lại bình yên cho người dân Gia Lai sau bão lũ
Bộ đội Quân đoàn 34 xây nhà, thắp lại bình yên cho người dân Gia Lai sau bão lũ

VOV.VN - Với mục tiêu sớm đưa người dân trở lại cuộc sống ổn định trước Tết Nguyên đán, từ ngày 1/12, Quân đoàn 34 (Bộ Quốc phòng) đã đồng loạt triển khai xây dựng 100 căn nhà trong chiến dịch Quang Trung, dành cho các hộ vừa mất nhà trong đợt bão lũ lịch sử tại Gia Lai và Đắk Lắk.

Bộ đội Quân đoàn 34 xây nhà, thắp lại bình yên cho người dân Gia Lai sau bão lũ

Bộ đội Quân đoàn 34 xây nhà, thắp lại bình yên cho người dân Gia Lai sau bão lũ

VOV.VN - Với mục tiêu sớm đưa người dân trở lại cuộc sống ổn định trước Tết Nguyên đán, từ ngày 1/12, Quân đoàn 34 (Bộ Quốc phòng) đã đồng loạt triển khai xây dựng 100 căn nhà trong chiến dịch Quang Trung, dành cho các hộ vừa mất nhà trong đợt bão lũ lịch sử tại Gia Lai và Đắk Lắk.

Binh đoàn 15 thắp sáng hàng chục km biên giới Gia Lai bằng đèn điện năng lượng mặt trời
Binh đoàn 15 thắp sáng hàng chục km biên giới Gia Lai bằng đèn điện năng lượng mặt trời

VOV.VN - Đêm xuống, những buôn làng vùng biên giới phía tây tỉnh Gia Lai rực sáng nhờ hệ thống đèn điện năng lượng mặt trời do Binh đoàn 15 triển khai trong chương trình “Sao sáng buôn làng”.

Binh đoàn 15 thắp sáng hàng chục km biên giới Gia Lai bằng đèn điện năng lượng mặt trời

Binh đoàn 15 thắp sáng hàng chục km biên giới Gia Lai bằng đèn điện năng lượng mặt trời

VOV.VN - Đêm xuống, những buôn làng vùng biên giới phía tây tỉnh Gia Lai rực sáng nhờ hệ thống đèn điện năng lượng mặt trời do Binh đoàn 15 triển khai trong chương trình “Sao sáng buôn làng”.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục