Bộ Công an họp Ban chỉ đạo cuộc thi tìm kiếm giải pháp công nghệ dữ liệu số

Cuộc thi tìm kiếm giải pháp công nghệ “Dữ liệu với cuộc sống” phục vụ xây dựng Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số. Đồng thời cũng nhằm tìm ra các ý tưởng, sản phẩm để ươm và tạo thành các sản phẩm hoàn thiện, hình thành các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Hình thành hệ sinh thái thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, chia sẻ ý tưởng và giải pháp khai thác dữ liệu thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Sau khi kết thúc vòng nhận hồ sơ trực tuyến ngày 30/9, ban tổ chức đã tiến hành sàng lọc và nhận được gần 200 bài thi đến từ 197 đội với tổng số gần 583 thí sinh tham dự. Các bài dự thi được chia làm bốn phân ban gồm: Chính phủ số và Xã hội số; trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số; Giao thông và Nông nghiệp; Giáo dục, Y tế và Môi trường. Sau khi thảo luận và chấm điểm, các thành viên ban giám khảo của mỗi phân ban đã chọn ra 10 đến 11 ý tưởng vào vòng thuyết trình.

Họp ban chỉ đạo cuộc thi tìm kiếm giải pháp công nghệ

Ông Tạ Hải Tùng, Giám khảo cuộc thi cho biết: “Đây là cuộc thi về mặt ý tưởng và các đội thi sẽ có thời gian để hoàn thiện trước khi vào vòng chung kết. Đây là những giải pháp tương đối hoàn thiện rồi và họ cũng đã điều tra về nhu cầu thị trường khá rõ nét. Nhóm thứ hai là của các đơn vị nghiệp vụ, họ thấy những bức bối trong đời sống, trong nghiệp vụ hằng ngày của họ và họ đề xuất những giải pháp công nghệ để có thể giúp họ trong việc đó. Nhóm thứ ba là những ý tưởng rất mới như là Chat GPT hay một số thứ khác của các sinh viên cũng như của người yêu thích công nghệ trên toàn quốc thì đấy là những giải pháp ý tưởng nên tôi thấy cũng có thể ủng hộ các vấn đề đi ra từ nghiệp vụ và những vấn đề mới”

Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng ban tổ chức cho biết đối tượng tham gia cuộc thi rất đa dạng, từ trong nước tới quốc tế, từ sinh viên, giáo viên đến doanh nghiệp, bộ ban ngành đều chung tay đóng góp ý tưởng. Có những sáng kiến mới dừng ở ý tưởng, nhưng cũng có nhiều giải pháp đã tương đối hoàn thiện, nếu hiện thực hóa thành công sẽ góp phần giải quyết các vấn đề thiết thực trong cuộc sống.

Đại tá Vũ Văn Tấn cho biết: “Hy vọng cuộc thi này sẽ mang lại những giá trị to lớn. Đó là chúng ta sẽ mang lại những sản phẩm thực phục vụ chính trong chuyển đổi số giai đoạn hiện nay trên nền tảng dữ liệu. Thứ hai, ươm mầm những nhân tài đó, tạo cho họ những cơ hội để phát triển và tiếp tục nâng cao giá trị trí tuệ trên nền tảng dữ liệu. Điều đặc biệt nữa, những sản phẩm đó có thể những doanh nghiệp trực tiếp sử dụng và đầu tư lại cho những nhân lực tham gia được. Như vậy chúng ta sẽ cố gắng từng bước đẩy ngày lên trở thành món ăn tinh thần trong quá trình chúng ta chuyển đổi số và mục tiêu đó là phải ra được nhiều sản phẩm công nghệ từ dữ liệu”

Cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống (Data For Life 2023) được thực hiện với mong muốn thu hút nguồn lực từ cộng đồng tài năng trẻ đồng hành cùng Bộ Công an và Chính phủ để phát huy tính sáng tạo, hình thành những ý tưởng và sản phẩm công nghệ thông tin thiết thực. Các giải pháp xoay quanh ba trụ cột là chính phủ số - giải pháp thúc đẩy dịch vụ công hiệu quả, xã hội số - thúc đẩy dịch vụ an sinh xã hội, và kinh tế số - thúc đẩy phát triển kinh tế.