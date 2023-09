Bộ Công an tổng kiểm tra công tác PCCC chung cư mini toàn quốc

Sau vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết tại Hà Nội, Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương tổng kiểm tra chung cư mini

Tối 13/9, Bộ Công an có điện gửi Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cùng công an các địa phương về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Vụ cháy chung cư mini đêm 12/9

Bộ Công an nhấn mạnh lưu ý về công tác xử lý các tình huống cháy, nổ, giảm thiểu thiệt hại người và tài sản, đặc biệt là đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.

Theo Bộ Công an, thời gian qua, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai quyết liệt công tác PCCC.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện, nhất là ở cấp cơ sở còn hạn chế, tình hình cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp, như vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người - điện của Bộ Công an nêu.

Do đó, Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương tiếp tục phối hợp các cơ quan truyền thông, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức kỹ năng về PCCC và cứu nạn cứu hộ cho nhân dân vào các khung giờ vàng trên các kênh truyền hình địa phương, qua các phương tiện phát thanh tại các khu dân cư, trên Zalo, Facebook...

Trực tiếp tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn cho 100% hộ gia đình, người làm việc tại các loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.

Công an các địa phương tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp tổ chức tổng kiểm tra, rà soát các yêu cầu về an toàn cháy đối với loại hình chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm.

Bộ Công an giao Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Xây dựng, công an các địa phương tham mưu sơ kết 8 tháng thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.

Đồng thời đề xuất, báo cáo Chính phủ các giải pháp cấp bách để tăng cường công tác phòng cháy đối với loại hình chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.

"Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ về kết quả thực hiện của các địa phương", điện của Bộ Công an nêu...

TPHCM tổng rà soát an toàn PCCC nhà trọ, chung cư mini

UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn chỉ đạo tổng rà soát công tác an toàn PCCC các cơ sở nhà trọ, chung cư mini trên địa bàn. Nếu có vi phạm, đình chỉ hoạt động, xử lý nghiêm.

UBND TPHCM yêu cầu đổi mới tư duy, nhận thức phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức trong công tác PCCC và cứu hộ, cứu nạn phù hợp với tình hình mới hiện nay.

Giao các địa phương tổng rà soát, kiểm tra, phân loại, đánh giá công tác an toàn PCCC đối với các cơ sở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, chung cư mini trên địa bàn. Chủ động phát hiện các vấn đề tồn tại, các vi phạm để kịp thời hướng dẫn thực hiện ngay các biện pháp khắc phục.

Nếu có trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về PCCC thì kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, hoàn thành trước 30/10/2023.

Ngoài ra, UBND các quận huyện cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân về biện pháp, giải pháp xử lý, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Hướng dẫn, đề nghị các hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ hai, lắp đặt thiết bị báo cháy, chuông báo cháy, phương tiện chữa cháy, thoát nạn và chuẩn bị các phương án xử lý khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Chủ tịch UBND các địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố và bị xử lý theo quy định pháp luật nếu để các công trình xây dựng không đúng quy định, chưa được cấp phép xây dựng, chưa được thẩm duyệt - chấp thuận nghiệm thu về PCCC nhưng đã đưa vào hoạt động và để xảy ra cháy, nổ.