Gia Lai liên tiếp bắt giữ, khởi tố các vụ buôn bán, vận chuyển ma túy

Cụ thể, ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, tạm giữ hình sự Nguyễn Thái Dương (SN 1989), Nguyễn Ngọc Tuyến (SN 1993) và Nguyễn Văn Phiêng (SN 2001) để điều tra về các hành vi tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 14/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 3 đối tượng tại nơi tạm trú ở phường An Phú. Tang vật thu giữ gồm gần 2,5kg ketamine, 371g ma túy “nước vui” dạng rắn, 166g thuốc lắc cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Từ trên xuống, từ trái qua, các đối tượng Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Ngọc Tuyến và Nguyễn Văn Phiêng. (Ảnh: Thuý Trinh)

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng sử dụng mạng xã hội và tài khoản ảo để liên lạc, giao dịch ma túy. Sau khi nhận hàng, nhóm này chia nhỏ ma túy, ngụy trang trong các kiện hàng gửi qua xe khách đến nhiều tỉnh, thành phố, đồng thời bán lẻ tại khu vực Pleiku và vùng lân cận.

Cơ quan công an xác định Nguyễn Thái Dương là đối tượng cầm đầu đường dây. Các đối tượng khai nhận đã hai lần nhận ma túy được gửi trong các thùng hàng vào các ngày 2/5 và 30/5/2026 để đưa đi tiêu thụ. Đây là vụ án ma túy có số lượng tang vật lớn nhất từng được phát hiện tại Gia Lai.

Tiếp đó, tối 19/6, tại khu vực chân đèo Bình Đê, thuộc phường Hoài Nhơn Bắc, lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Gia Lai phối hợp kiểm tra một xe taxi lưu thông theo hướng Bắc - Nam và phát hiện hành khách Nguyễn Ngọc Phụng (SN 1986, trú xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) cất giấu nhiều gói chứa tinh thể nghi ma túy đá trong người.

Làm việc với cơ quan chức năng, Phụng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người quen qua mạng xã hội từ Quảng Ngãi vào Gia Lai.

Theo thỏa thuận, sau khi giao hàng cho một người khác tại địa bàn tỉnh Gia Lai, Phụng sẽ nhận tiền công 6 triệu đồng. Tuy nhiên, đối tượng đã bị bắt giữ trước khi kịp giao ma túy.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây ma túy do Nguyễn Thái Dương cầm đầu; đồng thời Đồn Biên phòng Tam Quan Nam tiếp tục điều tra, làm rõ vụ vận chuyển thuê ma túy để xử lý theo quy định pháp luật.