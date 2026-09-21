Bỏ điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển: Cần có lộ trình

Học sinh có phần hụt hẫng

Bảo Vân, học sinh lớp 12 một trường THPT ở TP.HCM cho biết, dự thảo quy định mới khiến Vân và các bạn khá hoang mang. Từ khi học lớp 11, Vân đã đầu tư học để chuẩn bị thi lấy chứng chỉ IELTS vào năm nay, một số bạn của Vân còn học từ lớp 9. Vân cũng đã tìm hiểu các phương thức tuyển sinh năm vừa rồi của các trường, tính toán các điều kiện để đáp ứng. Mục tiêu của Vân là đạt 7.0 IELTS để được cộng thêm từ 1 - 1,5 điểm vào trường đại học mà em lựa chọn.

Nhưng trước dự thảo mới với những quy định liên quan đến chứng chỉ Tiếng Anh, xét tuyển đại học, Vân tỏ ra băn khoăn.

"Điều này khiến em khá hụt hẫng, bởi chứng chỉ IELTS là một phần cơ hội để mình vào được trường đại học mong muốn. Việc học ngôn ngữ khác rất khó khăn và tụi em cũng học rất lâu mới có được thang điểm mong muốn mà không được xét đến thị đúng là hụt hẫng", Vân nói.

Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tuấn Minh cũng là học sinh lớp 12 ở TP.HCM. Minh sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực và điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào đại học nên dự thảo bỏ điểm cộng đối với các chứng chỉ ngoại ngữ không ảnh hưởng nhiều. Nhưng Minh cho rằng, dự thảo đưa ra hơi gấp gáp, lẽ ra nên thông báo trước một thời gian dài hơn.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, dữ liệu tuyển sinh năm 2026 cho thấy hơn 37.300 thí sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để được cộng điểm, trong đó hơn 35.900 thí sinh sử dụng IELTS, mức 6.0 là phổ biến nhất với hơn 8.300 thí sinh. Tuy nhiên, các trường quy định thành 26 mức điểm cộng khác nhau. Bộ này cũng cho rằng, công bằng trong tuyển sinh không phải là chia đều lợi thế, mà là bảo đảm thí sinh cùng dự tuyển vào một ngành được đánh giá bằng cùng tiêu chí.

Chuyên gia cho rằng cần có lộ trình

Một số chuyên gia tuyển sinh tại TP.HCM cho rằng, việc dự kiến bỏ điểm cộng với IELTS về lâu dài là một tín hiệu tích cực, giúp hạn chế khoảng cách bất bình đẳng giữa học sinh đô thị và vùng khó khăn. Tuy nhiên, điều này bắt buộc phải có lộ trình hợp lý, nếu không sẽ tạo ra sự bất bình đẳng khác.

Quy định về phương án xét tuyển cần thực hiện có lộ trình.

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Công Thương TP.HCM đồng tình với dự thảo bỏ điểm cộng cho chứng chỉ ngoại ngữ khi xét tuyển đại học.

Theo ông, để thu hút thí sinh, công bằng nhất trong tuyển sinh chính là bằng chất lượng, chương trình đào tạo, học phí, học bổng, cơ sở vật chất, cơ hội việc làm sau khi ra trường,…

Việc bỏ điểm cộng thêm chứng chỉ IELTS góp phần tạo công bằng hơn cho thí sinh. Từ đó, thí sinh bớt chạy theo điểm thưởng và tập trung vào năng lực.

Tuy nhiên, theo ông Sơn, các quy định nên cần có thời gian, tránh ảnh hưởng đến kế hoạch học tập lâu dài của học sinh.

"Các quy chế nên được công bố sớm và có thời gian khoảng từ 3 năm trở lên, giúp hạn chế những bức xúc của phụ huynh, học sinh. Đồng thời điều này cũng tránh những khoản chi phí tốn kém khi các em đã quyết định theo học một chứng chỉ ngoại ngữ", ông Sơn nói.