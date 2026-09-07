Bộ đội Gia Lai giúp người dân vùng thiên tai Ia Tul rời nhà về làng mới

VOV.VN - Tỉnh Gia Lai đang tăng tốc ổn định dân cư vùng thiên tai trước cao điểm mưa bão năm 2026. Tại xã Ia Tul, từ đầu tháng 9, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã huy động 219 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ tháo dỡ, vận chuyển và dựng lại nhà, phấn đấu đưa toàn bộ 207 hộ dân bôn Jứ đến làng mới trong tháng 11 năm nay.