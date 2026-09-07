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Thứ Hai, 20:10, 07/09/2026

Bộ đội Gia Lai giúp người dân vùng thiên tai Ia Tul rời nhà về làng mới

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VOV.VN - Tỉnh Gia Lai đang tăng tốc ổn định dân cư vùng thiên tai trước cao điểm mưa bão năm 2026. Tại xã Ia Tul, từ đầu tháng 9, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã huy động 219 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ tháo dỡ, vận chuyển và dựng lại nhà, phấn đấu đưa toàn bộ 207 hộ dân bôn Jứ đến làng mới trong tháng 11 năm nay.

 

bo doi gia lai giup nguoi dan vung thien tai ia tul roi nha ve lang moi hinh anh 1
Bôn Jứ, xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai ở gần sông Ayun, thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt trong mùa mưa. Năm 2026, địa phương triển khai dự án ổn định dân cư vùng thiên tai với mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng.
bo doi gia lai giup nguoi dan vung thien tai ia tul roi nha ve lang moi hinh anh 2
Trên khuôn viên 22ha, được đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, điện chiếu sáng năng lượng mắt trời và hệ thống nhiều giếng khoan. Trong 200 hộ dân được tái định cư, 55 hộ được xây dựng nhà mới, các hộ còn lại được di chuyển nhà cũ tới khu tái định cư mới.
bo doi gia lai giup nguoi dan vung thien tai ia tul roi nha ve lang moi hinh anh 3
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trực tiếp hỗ trợ người dân tháo dỡ, vận chuyển từng cấu kiện của nhà cũ; phối hợp vận chuyển vật liệu sau khi tháo dỡ nhà cũ tại bôn Jứ.
bo doi gia lai giup nguoi dan vung thien tai ia tul roi nha ve lang moi hinh anh 4
Việc tháo dỡ được thực hiện cẩn trọng nhằm hạn chế hư hỏng, bảo vệ tài sản của từng gia đình.
bo doi gia lai giup nguoi dan vung thien tai ia tul roi nha ve lang moi hinh anh 5
Dự kiến, trong tháng 9, sẽ có 35 hộ dân được về nơi ở mới.
bo doi gia lai giup nguoi dan vung thien tai ia tul roi nha ve lang moi hinh anh 6
Xe cẩu được huy động để tháo dỡ khung nhà, hỗ trợ vận chuyển nhà cửa của người dân lên khu tái định cư.
bo doi gia lai giup nguoi dan vung thien tai ia tul roi nha ve lang moi hinh anh 7
Cán bộ, chiến sĩ chung sức tháo dỡ khung nhà tại nơi ở cũ của người dân bôn Jứ.
bo doi gia lai giup nguoi dan vung thien tai ia tul roi nha ve lang moi hinh anh 8
Bộ đội tham gia đào móng, lắp dựng và hoàn thiện nhà ở cho người dân tại khu tái định cư.
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Nhiều khung nhà đang được lắp dựng, đẩy nhanh tiến độ đưa người dân vùng thiên tai đến nơi ở an toàn.
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Một căn nhà đã cơ bản hoàn thiện tại khu tái định cư bôn Tơ Khế, sẵn sàng đón người dân đến sinh sống.
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Toàn cảnh khu tái định cư bôn Tơ Khế, được quy hoạch trên diện tích gần 22 ha để bố trí nơi ở mới cho 207 hộ dân bôn Jứ.
Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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