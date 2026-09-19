English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ GD-ĐT: Không áp chỉ tiêu học sinh khá, giỏi, khắc phục bệnh thành tích

Thứ Bảy, 21:43, 19/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành chương trình hành động nhằm siết kỷ cương, đề cao trung thực, liêm chính và chấm dứt những biểu hiện chạy theo thành tích, hướng tới các hoạt động giáo dục thực chất.

Bộ GD-ĐT cho hay chương trình xác lập rõ những yêu cầu, giá trị và chuẩn mực cần được thực hiện nhất quán trong toàn ngành ngay từ năm học 2026-2027. 

Xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất 

Chương trình đặt mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, trung thực, liêm chính, thực chất, dân chủ, tôn trọng và lấy người học làm trung tâm; đổi mới tư duy và phương thức quản lý theo hướng quản trị phát triển; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan trong các hoạt động giáo dục; thực hiện nghiêm tinh thần “dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật”. 

Cụ thể, mục tiêu đến hết năm học 2026-2027, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi gian lận trong thi cử, nghiên cứu khoa học; hành vi nâng điểm, làm sai lệch học bạ và các hành vi thiếu trung thực khác trong giáo dục. Cùng đó, 100% đơn vị thuộc Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT, cơ sở giáo dục hoàn thành việc rà soát, loại bỏ hoặc tinh gọn các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao không thiết thực, gây áp lực thành tích. Bên cạnh đó, 100% Sở GD-ĐT, cơ sở giáo dục không sử dụng đơn thuần điểm số, kết quả các kỳ thi, cuộc thi, hội thi để đánh giá, xếp hạng cơ sở giáo dục.

Đến năm 2030, các tiêu chí về liêm chính, trung thực, trách nhiệm nêu gương được cụ thể hóa và áp dụng thực chất trong đánh giá, xếp loại, quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng; 100% cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục xây dựng và duy trì môi trường “dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật”. 

bo gd-Dt khong ap chi tieu hoc sinh kha, gioi, khac phuc benh thanh tich hinh anh 1
Học sinh dự lễ khai giảng ở Hà Nội. (Ảnh: Linh Thương)

“Dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật” trở thành yêu cầu xuyên suốt

Một trong những điểm nhấn của chương trình là đưa tinh thần “dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật” thành yêu cầu xuyên suốt trong quản lý, giảng dạy, học tập, thi cử và đánh giá. 

Các cơ sở giáo dục phải tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử, tuyển sinh và kiểm định chất lượng bảo đảm khách quan, trung thực, phản ánh đúng năng lực, phẩm chất của người học; không chạy theo thành tích, không đánh đổi chất lượng thực chất lấy các chỉ tiêu hình thức. Cán bộ quản lý chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan của kết quả đánh giá, thi cử; không giao chỉ tiêu áp đặt về điểm số, tỷ lệ học sinh khá, giỏi cho giáo viên. 

Đối với nhà giáo, chương trình nhấn mạnh vai trò nêu gương về đạo đức, trách nhiệm, trung thực, liêm chính; đánh giá đúng sự tiến bộ thực chất và lấy sự tiến bộ của người học làm trung tâm. Đối với người học, yêu cầu được đặt ra rất rõ: Học thật để có tri thức thật, năng lực thật, trung thực trong kiểm tra, thi cử, không lạm dụng công nghệ để giả mạo kết quả. 

Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo ngày càng được sử dụng rộng rãi trong giáo dục, chương trình đồng thời đặt ra yêu cầu xây dựng các quy định về liêm chính học thuật; phòng, chống đạo văn, làm thay, gian lận bằng công nghệ; hướng dẫn việc trích dẫn nguồn, tôn trọng bản quyền và sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm. 

Khắc phục bệnh thành tích, hình thức 

Một điểm nổi bật khác là chương trình gắn việc tăng cường kỷ cương với khắc phục bệnh thành tích, giảm sổ sách, cuộc thi và công việc ngoài chuyên môn, thay vì làm phát sinh thêm thủ tục cho cơ sở giáo dục và giáo viên.

Bộ GD-ĐT yêu cầu rà soát trong toàn ngành các loại hồ sơ, sổ sách, báo cáo, kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao, phong trào thi đua; tinh gọn hoặc bãi bỏ những hoạt động không thiết thực, gây áp lực thành tích. 

Việc báo cáo, thống kê được định hướng thực hiện trên môi trường số theo nguyên tắc “một dữ liệu chỉ thu thập một lần”, sử dụng cho nhiều mục đích quản lý, giảm tối đa hồ sơ và báo cáo trùng lặp. 

Đặc biệt, chương trình quy định không huy động, điều động giáo viên thực hiện nhiệm vụ hành chính, tham gia phong trào ngoài chức năng, nhiệm vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; cơ sở giáo dục không tự đặt thêm hồ sơ, sổ sách không cần thiết, phải cắt giảm các cuộc họp, phong trào hình thức. Cán bộ quản lý có trách nhiệm bảo vệ thời gian làm chuyên môn của nhà giáo, để nhà giáo dành tâm sức cho nghiên cứu bài giảng, đổi mới phương pháp và hỗ trợ người học.

ava tuyen sinh lop 10.jpg

Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Thước đo nào để phụ huynh tin là công bằng?

VOV.VN - Hà Nội dự kiến năm học 2026-2027 khảo sát chung ở một số khối lớp, môn học, từng bước tạo mặt bằng đánh giá thống nhất. Học sinh, phụ huynh mong giảm áp lực thi vào lớp 10, nhưng nếu tiến tới xét tuyển, làm sao để kết quả học tập giữa các trường đủ tin cậy, bảo đảm công bằng?

Thu Hằng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hà Nội có thể xét tuyển lớp 10, học sinh sẽ không phải thi?
Hà Nội có thể xét tuyển lớp 10, học sinh sẽ không phải thi?

VOV.VN - Hà Nội đang đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh THCS, tiến tới có thể xét tốt nghiệp và xét tuyển vào lớp 10 trong giai đoạn tới thay vì chỉ dựa vào một kỳ thi.

Hà Nội có thể xét tuyển lớp 10, học sinh sẽ không phải thi?

Hà Nội có thể xét tuyển lớp 10, học sinh sẽ không phải thi?

VOV.VN - Hà Nội đang đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh THCS, tiến tới có thể xét tốt nghiệp và xét tuyển vào lớp 10 trong giai đoạn tới thay vì chỉ dựa vào một kỳ thi.

Hà Nội tuyển sinh thêm 540 suất lớp 10, thí sinh chưa đỗ vẫn còn cơ hội
Hà Nội tuyển sinh thêm 540 suất lớp 10, thí sinh chưa đỗ vẫn còn cơ hội

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội thông báo tuyển 540 học sinh lớp 10 vào Trường THPT Đặng Trần Đức, dành cho thí sinh đủ điều kiện nhưng chưa trúng tuyển các nguyện vọng đã đăng ký. Thời gian đăng ký trực tuyến từ 8h ngày 11/8 đến 24h ngày 16/8.

Hà Nội tuyển sinh thêm 540 suất lớp 10, thí sinh chưa đỗ vẫn còn cơ hội

Hà Nội tuyển sinh thêm 540 suất lớp 10, thí sinh chưa đỗ vẫn còn cơ hội

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội thông báo tuyển 540 học sinh lớp 10 vào Trường THPT Đặng Trần Đức, dành cho thí sinh đủ điều kiện nhưng chưa trúng tuyển các nguyện vọng đã đăng ký. Thời gian đăng ký trực tuyến từ 8h ngày 11/8 đến 24h ngày 16/8.

Nghệ An đề xuất tăng hơn 3.400 chỉ tiêu lớp 10 để giảm áp lực tuyển sinh
Nghệ An đề xuất tăng hơn 3.400 chỉ tiêu lớp 10 để giảm áp lực tuyển sinh

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh đề nghị bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 cho các trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An đề xuất tăng hơn 3.400 chỉ tiêu lớp 10 để giảm áp lực tuyển sinh

Nghệ An đề xuất tăng hơn 3.400 chỉ tiêu lớp 10 để giảm áp lực tuyển sinh

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh đề nghị bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 cho các trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) trên địa bàn tỉnh.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục