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Bộ GD-ĐT: Sách giáo khoa đã đảm bảo đủ cung ứng, sẽ in thêm để dự phòng

Thứ Năm, 21:06, 24/09/2026
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VOV.VN - Đến hết ngày 24/9, toàn bộ 776.259 bản sách giáo khoa (SGK) còn thiếu theo báo cáo Bộ GD-ĐT đã được phát hành, bảo đảm cung ứng cho học sinh. Bộ đồng thời yêu cầu tiếp tục in, phân phối gần 3 triệu bản để đáp ứng nhu cầu phát sinh và dự phòng.

Tối 24/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình cung ứng sách giáo khoa phục vụ năm học 2026-2027.

Theo báo cáo, tổng nhu cầu sách giáo khoa (SGK) năm học này khoảng 245,94 triệu bản, bao gồm sách phục vụ trực tiếp học sinh, bổ sung cho thư viện, thay thế sách mất, hư hỏng và nguồn dự phòng.

Trước đó, tại báo cáo gửi Thủ tướng ngày 20/9, Bộ GD-ĐT cho biết số SGK còn thiếu đã giảm từ 2.718.946 bản ngày 15/9 xuống 776.259 bản, tương đương khoảng 0,31% tổng nhu cầu; khoảng 99,69% nhu cầu đã được đáp ứng.

bo gd-Dt sach giao khoa da dam bao du cung ung, se in them de du phong hinh anh 1
Đến hết ngày 24/9, số SGK phát hành thêm đã bảo đảm cung ứng đủ 776.259 bản còn thiếu

Đến hết ngày 24/9, số SGK phát hành thêm đã bảo đảm cung ứng đủ 776.259 bản còn thiếu, hoàn thành nội dung đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ tại Báo cáo số 6402/BGD&ĐT-GDPT ngày 20/9.

Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tiếp tục in bổ sung và cung ứng khoảng 2.995.949 bản từ nay đến hết ngày 30/9 để đáp ứng nhu cầu phát sinh tại 34 tỉnh, thành phố.

Số sách này phục vụ nhu cầu bổ sung của học sinh, thư viện nhà trường, thay thế sách mất, hư hỏng, đồng thời tạo nguồn dự phòng trong trường hợp thiên tai, bão lũ và các tình huống thực tế.

Nhu cầu SGK biến động trong bối cảnh mới

Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên thực hiện thống nhất một bộ SGK trên phạm vi cả nước theo Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Cùng với việc triển khai bộ SGK thống nhất, chính sách hỗ trợ SGK cho học sinh, việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại mạng lưới trường học và thay đổi đầu mối quản lý đã làm thay đổi đáng kể phương thức xác định nhu cầu, phát hành và cung ứng SGK.

bo gd-Dt sach giao khoa da dam bao du cung ung, se in them de du phong hinh anh 2

Theo Bộ GD-ĐT, quá trình sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục tác động lớn đến việc xác định và đăng ký nhu cầu. Sau sắp xếp, số lượng trường giảm khoảng 50,6%, khiến hệ thống đầu mối đăng ký, xác nhận và tiếp nhận SGK thay đổi trên diện rộng.

Nhiều trường không còn giữ nguyên tư cách pháp nhân, tài khoản, con dấu và đầu mối đăng ký như các năm trước. Nhu cầu của các trường cũ phải được rà soát, đối chiếu, điều chỉnh và tổng hợp lại theo đơn vị mới.

Trong khi đó, việc sắp xếp diễn ra đúng thời điểm cao điểm chuẩn bị năm học, tập trung vào tháng 7 và tháng 8/2026, làm phát sinh thêm yêu cầu về thời gian, phương thức phối hợp và cập nhật dữ liệu nhu cầu SGK.

Bộ GD-ĐT đánh giá, phương thức cung ứng SGK trong bối cảnh mới đòi hỏi phải đồng thời thực hiện dự báo nhu cầu, tổ chức in, quản lý tồn kho, phân phối, điều chuyển giữa các địa bàn và in bổ sung khi phát sinh nhu cầu.

Tuy nhiên, năng lực dự báo và tổ chức chuỗi cung ứng của NXBGDVN chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Việc quản lý sản xuất, tồn kho, phát hành, phân phối và điều phối chưa đủ linh hoạt để kịp thời đáp ứng biến động nhu cầu trong giai đoạn cao điểm trước khai giảng, nhất là với một số đầu sách và địa bàn phát sinh nhu cầu bổ sung.

Bộ cũng cho biết, công tác phối hợp, trao đổi và cập nhật thông tin giữa các bên có thời điểm chưa kịp thời, chưa đồng bộ. Dữ liệu nhu cầu của cơ sở giáo dục, địa phương chưa được kết nối đầy đủ, thường xuyên với dữ liệu sản xuất, tồn kho, phát hành và phân phối của NXBGDVN, ảnh hưởng đến khả năng dự báo và điều phối nguồn cung.

Một số địa phương cũng chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời việc rà soát, xác nhận và báo cáo nhu cầu thực tế, mặc dù Bộ GD-ĐT đã nhiều lần chỉ đạo, đôn đốc.

Bên cạnh đó, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức năm học tiếp tục phát sinh nhu cầu bổ sung cho thư viện, thay thế sách mất, hư hỏng, dự phòng và các trường hợp thay đổi địa bàn học tập. Vì vậy, Bộ cho rằng phương thức cung ứng cần chuyển theo hướng xác định đúng nhu cầu, linh hoạt bổ sung và chủ động nguồn dự phòng.

Tiếp tục điều phối, in bổ sung và làm rõ trách nhiệm

Bộ GD-ĐT cho biết đã chủ động chỉ đạo công tác bảo đảm SGK từ sớm, đề nghị các tỉnh, thành phố rà soát, xác định nhu cầu, phối hợp đăng ký, tiếp nhận và cung ứng SGK, bảo đảm đủ sách cho học sinh ngay từ đầu năm học.

Bộ yêu cầu các Sở GD-ĐT rà soát, xác nhận chính xác nhu cầu đến từng cơ sở giáo dục, lớp học, môn học và tên sách; đồng thời yêu cầu NXBGDVN cập nhật tiến độ cung ứng, chủ động sản xuất, phát hành, điều phối và xử lý tình trạng thiếu SGK tại từng địa bàn.

Bộ cũng giao một đơn vị làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp số liệu, thông tin, phản ánh để phối hợp điều phối, đôn đốc và tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh.

Cùng với đó, NXBGDVN và các địa phương được yêu cầu huy động, khai thác tối đa nguồn SGK hiện có; ưu tiên điều chuyển từ nơi còn sách sang nơi thiếu; tận dụng SGK tại các cơ sở giáo dục, thư viện và tổ chức luân chuyển, sử dụng lại sách còn phù hợp.

NXBGDVN được yêu cầu đẩy nhanh in bổ sung các đầu sách còn thiếu, chuẩn bị nguồn dự phòng để bổ sung cho thư viện, thay thế sách mất, hư hỏng và ứng phó với thiên tai, lũ lụt.

Đối với các gói thầu cấp bách, Bộ yêu cầu NXBGDVN khẩn trương lựa chọn cơ sở in đủ năng lực theo quy định pháp luật về đấu thầu, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện; xây dựng dự toán, xác định giá gói thầu, thương thảo và thống nhất phương án sản xuất, hoàn thiện, vận chuyển, phát hành SGK.

Ngày 21/9/2026, Bộ GD-ĐT ban hành Công văn số 6444/BGD&ĐT-VP đề nghị cơ quan chủ quản của các nhà xuất bản, cơ sở in và đơn vị liên quan phối hợp, ưu tiên máy móc, thiết bị, vật tư, nhân lực và năng lực sản xuất để hỗ trợ in, hoàn thiện SGK, bảo đảm tiến độ cung ứng.

Trong thời gian chờ SGK bản in, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo cung cấp bản điện tử (PDF) để các địa phương, cơ sở giáo dục hỗ trợ học sinh khai thác, sử dụng phù hợp, bảo đảm hoạt động dạy và học không bị gián đoạn. Đây là giải pháp hỗ trợ tạm thời, song song với việc điều phối, in bổ sung và cung ứng SGK bản in.

Bộ GD-ĐT cũng phân công đơn vị chức năng phối hợp rà soát, đối soát số liệu, tham mưu các nội dung liên quan đến tổ chức in và thực hiện quyền, trách nhiệm đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với NXBGDVN theo phân công.

Bộ GD-ĐT cho biết sẽ thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/10/2026.

Xây dựng chuỗi cung ứng SGK chủ động hơn

Về lâu dài, Bộ GD-ĐT cho biết sẽ tham mưu hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước đối với SGK, nghiên cứu thực hiện phù hợp quyền sở hữu nhà nước đối với bộ SGK được lựa chọn sử dụng thống nhất trên toàn quốc, đồng thời hoàn thiện cơ chế bảo đảm nguồn cung và đa dạng hóa phương thức phát hành, cung ứng.

Một trong những giải pháp được đặt ra là xây dựng chuỗi cung ứng SGK trên nền tảng dữ liệu thống nhất, kết nối từ xác định nhu cầu, sản xuất, tồn kho, phát hành, điều phối đến cung ứng.

Bộ cũng dự kiến thiết lập cơ chế dự báo, cảnh báo sớm và điều phối kịp thời; kết hợp nguồn lực tập trung với cung ứng tại chỗ và hình thành nguồn SGK dự phòng tại địa phương, cơ sở giáo dục.

Mục tiêu là chuyển từ xử lý thiếu sách khi phát sinh sang quản trị chủ động chuỗi cung ứng, bảo đảm SGK đủ, đúng nhu cầu, kịp thời, ổn định và linh hoạt.

Bộ GD-ĐT khẳng định nghiêm túc rút kinh nghiệm về tình trạng thiếu SGK đầu năm học 2026-2027 và sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

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Thiếu sách giáo khoa: Trách nhiệm thuộc khâu nào?

VOV.VN - Đến ngày 21/9, cả nước vẫn còn hơn 776.000 bản sách giáo khoa chưa được cung ứng. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết Bộ nghiêm túc rút kinh nghiệm về công tác lập kế hoạch, dự báo; Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan.

Thu Hằng/VOV.VN
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