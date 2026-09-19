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Thủ tướng yêu cầu cung ứng đủ sách giáo khoa trước 22/9

Thứ Bảy, 12:55, 19/09/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung huy động tất cả nguồn lực, khẩn trương in ấn, điều tiết và cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông, không để học sinh thiếu sách học tập.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 9561/VPCP-KGVX ngày 19/9/2026 về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.

Theo đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo các địa phương và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện nghiêm các chỉ đạo trước đó của Chính phủ và lãnh đạo Chính phủ về việc bảo đảm sách giáo khoa cho năm học mới.

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Thủ tướng yêu cầu cung ứng đủ sách giáo khoa trước 22/9

Bộ Giáo dục và Đào tạo phải tập trung huy động tất cả các nguồn lực, điều tiết ngay, in ấn, cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông. Thủ tướng yêu cầu không được để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cho học sinh học tập.

Việc cung ứng sách giáo khoa phải hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22/9/2026.

Bên cạnh việc bảo đảm đủ sách giáo khoa trước mắt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, nghiên cứu, xem xét điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng, bảo đảm mọi học sinh được học tập và được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, năng lực cần thiết.

Trong quá trình rà soát, Bộ cần chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến; đồng thời rà soát, hoàn thiện sách giáo khoa theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp thời điều chỉnh những bất cập.

Các nội dung này được yêu cầu thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Thông báo số 160-TB/VPTW ngày 29/8/2026 và chỉ đạo của Thủ tướng tại Thông báo kết luận số 456/TB-VPCP ngày 29/8/2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát, hoàn thiện trong tháng 12/2026.

PV/VOV.VN
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