Bộ GDĐT lên tiếng về nghi vấn tiêu cực trong Cuộc thi nghiên cứu KHKT cấp quốc gia

Thứ Hai, 05:14, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh về một số nghi vấn liên quan đến việc bảo đảm liêm chính khoa học trong Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025–2026.

Bộ GD-ĐT cho hay, đây là cuộc thi có tính chất mở, do đó, công tác rà soát, hậu kiểm sau cuộc thi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ban tổ chức nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch và tuân thủ quy định. Hiện nay, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, phối hợp với ban tổ chức cuộc thi, ban giám khảo và các tổ chức, cá nhân liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh.

Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026 diễn ra trong 3 ngày 20/3-22/3, tại Hà Nội. Chung cuộc, Ban tổ chức quyết định 145 dự án đạt giải chính thức, gồm 14 giải Nhất, 29 giải Nhì, 44 giải Ba và 58 giải Tư.

Trên cơ sở kết quả rà soát, xác minh, trong trường hợp phát hiện có vi phạm, Bộ GD-ĐT và ban tổ chức cuộc thi sẽ xem xét, xử lý nghiêm theo đúng quy định tại Thông tư số 24/2025/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT, cùng các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm nguyên tắc khách quan, công bằng, minh bạch và nghiêm túc.

Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục thông tin kịp thời khi có kết luận chính thức.

Trước đó, một số diễn đàn mạng xã hội xôn xao về các dự án đạt giải Nhất Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026. Trong đó có dự án "Phát triển vật liệu Polyurethane Composite đa chức năng chống cháy, cách nhiệt, kháng vi sinh hướng tới ứng dụng trong xây dựng và đời sống" của nhóm học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình.

Một số ý kiến trên diễn đàn cho rằng mức độ nghiên cứu của dự án tương đương một phần luận án tiến sĩ hoặc luận văn thạc sĩ, nghi vấn về khả năng thực hiện của nhóm học sinh trong khoảng thời gian nghiên cứu theo quy định.

Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026 diễn ra trong 3 ngày 20/3-22/3, tại Hà Nội. Chung cuộc, Ban tổ chức quyết định 145 dự án đạt giải chính thức, gồm 14 giải Nhất, 29 giải Nhì, 44 giải Ba và 58 giải Tư. 

Nguyễn Trang/VOV.VN
Khai mạc cuộc thi khoa học - kỹ thuật tỉnh Ninh Bình và ngày hội STEM 2026
Khai mạc cuộc thi khoa học - kỹ thuật tỉnh Ninh Bình và ngày hội STEM 2026

VOV.VN - Chiều 6/1, tại Trường Đại học Hoa Lư, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khai mạc cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp tỉnh và ngày hội STEM dành cho học sinh trung học năm học 2025 -2026.

Khai mạc cuộc thi khoa học - kỹ thuật tỉnh Ninh Bình và ngày hội STEM 2026

Khai mạc cuộc thi khoa học - kỹ thuật tỉnh Ninh Bình và ngày hội STEM 2026

VOV.VN - Chiều 6/1, tại Trường Đại học Hoa Lư, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khai mạc cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp tỉnh và ngày hội STEM dành cho học sinh trung học năm học 2025 -2026.

Khoa học kỹ thuật – đòn bẩy cho kinh tế nông nghiệp ở Lai Châu
Khoa học kỹ thuật – đòn bẩy cho kinh tế nông nghiệp ở Lai Châu

VOV.VN - Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp đã và đang mở ra hướng đi mới, giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và phát triển bền vững cho kinh tế nông nghiệp ở Lai Châu.

Khoa học kỹ thuật – đòn bẩy cho kinh tế nông nghiệp ở Lai Châu

Khoa học kỹ thuật – đòn bẩy cho kinh tế nông nghiệp ở Lai Châu

VOV.VN - Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp đã và đang mở ra hướng đi mới, giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và phát triển bền vững cho kinh tế nông nghiệp ở Lai Châu.

Việt Nam – Nga thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật
Việt Nam – Nga thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 11/9, tại Moscow, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Nikolayevich Chernyshenko đồng chủ trì Khóa họp lần thứ 25 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật.

Việt Nam – Nga thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật

Việt Nam – Nga thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 11/9, tại Moscow, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Nikolayevich Chernyshenko đồng chủ trì Khóa họp lần thứ 25 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật.

