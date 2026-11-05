Bộ GD&ĐT siết quản lý, ngăn gian lận khi học văn bằng 2

Trước phản ánh về bất cập trong đào tạo văn bằng 2, nhất là ngành Ngôn ngữ Anh, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường rà soát chương trình, kiểm soát khối lượng học tập, bảo đảm chuẩn đầu ra và xử lý nghiêm hành vi thi hộ, gian lận bằng công nghệ.

Bộ GD&ĐT vừa có công văn yêu cầu các trường đại học, học viện và trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học rà soát, chấn chỉnh hoạt động đào tạo văn bằng 2.

Theo Bộ GD&ĐT, thời gian qua, dư luận phản ánh công tác tổ chức đào tạo văn bằng 2 tại một số cơ sở giáo dục đại học còn bất cập, đặc biệt ở ngành Ngôn ngữ Anh, ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng đào tạo. Để tăng cường kỷ cương, bảo đảm liêm chính học thuật và thực hiện nghiêm Thông tư 56/2026/TT-BGDĐT, Bộ yêu cầu người đứng đầu các cơ sở đào tạo khẩn trương rà soát chương trình và công tác quản lý người học.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường rà soát, chấn chỉnh hoạt động đào tạo văn bằng 2, đặc biệt với ngành Ngôn ngữ Anh. Ảnh minh họa: KT

Rà soát chuẩn đầu ra, ngăn học dồn, học vượt

Một trong những yêu cầu được Bộ GD&ĐT nhấn mạnh là bảo đảm chương trình đào tạo trình độ đại học có khối lượng học tập tối thiểu 120 tín chỉ. Các trường phải rà soát việc áp dụng chuẩn đầu ra đối với chương trình đào tạo văn bằng 2, đặc biệt là ngành Ngôn ngữ Anh.

Việc đánh giá và công nhận tốt nghiệp phải bảo đảm người học thực sự đạt năng lực ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra, không chỉ đáp ứng yêu cầu về hồ sơ hay hoàn thành các học phần.

Đối với người đã có bằng tốt nghiệp ở trình độ hoặc ngành đào tạo khác, khối lượng học tập được xác định trên cơ sở công nhận, chuyển đổi tín chỉ hoặc miễn trừ học phần theo quy định. Việc công nhận phải dựa trên đánh giá học thuật, đối sánh chuẩn đầu ra, khối lượng và nội dung học tập, bảo đảm công bằng, minh bạch, không làm giảm yêu cầu chất lượng của chương trình.

Bộ cũng yêu cầu các trường quản lý chặt việc đăng ký khối lượng học tập của sinh viên trong từng học kỳ. Theo đó, khối lượng đăng ký tối đa không được vượt quá 3/2 khối lượng học tập trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập chuẩn, trừ trường hợp sinh viên có học lực từ loại khá trở lên.

Quy định này nhằm kiểm soát tiến độ học tập, ngăn tình trạng đăng ký quá nhiều học phần, học dồn hoặc học vượt trái quy định.

Siết đào tạo từ xa, xử lý nghiêm gian lận bằng AI

Đối với phương thức đào tạo từ xa, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo phải có hệ thống quản lý học tập (LMS), học liệu số và cơ chế xác thực danh tính sinh viên. Các trường cần theo dõi tiến độ, đồng thời lưu trữ dữ liệu về hoạt động giảng dạy, học tập và đánh giá.

Việc kiểm tra, đánh giá phải căn cứ vào chuẩn đầu ra, bảo đảm xác định được mức độ đáp ứng yêu cầu của người học đối với từng học phần và toàn bộ chương trình. Kết quả đánh giá qua hình thức từ xa chỉ được áp dụng khi bảo đảm tính trung thực, công bằng, khách quan như đánh giá trực tiếp; đồng thời không được chiếm quá 50% trọng số điểm học phần.

Đáng chú ý, Bộ yêu cầu các trường quy định cụ thể và xử lý kỷ luật nghiêm đối với những hành vi gian lận nghiêm trọng, có tổ chức hoặc sử dụng công nghệ để gian lận. Các hành vi được nêu gồm nhờ người thi hộ, thi hộ; sử dụng trái phép trí tuệ nhân tạo (AI) và phương tiện công nghệ trong kiểm tra, đánh giá; can thiệp trái phép vào hệ thống LMS hoặc hệ thống quản lý điểm.

Các cơ sở đào tạo phải thường xuyên rà soát, đánh giá việc đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng, thực hiện trách nhiệm giải trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng đào tạo. Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý sai phạm nếu có.