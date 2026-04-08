Bộ Giáo dục siết chặt dạy thêm, học thêm: Minh bạch, nghiêm túc và có đường dây nóng

Thứ Tư, 15:51, 08/04/2026
VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 19, sửa đổi, bổ sung một số quy định về dạy thêm, học thêm, với mục tiêu minh bạch hóa hoạt động, ngăn chặn ép buộc và trục lợi, đồng thời vẫn bảo đảm quyền học tập hợp pháp của học sinh và quyền giảng dạy của giáo viên. Thông tư có hiệu lực từ 15/5/2026.

Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT được xây dựng dựa trên góp ý từ địa phương, giáo viên, phụ huynh và xã hội, nhằm hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với thực tiễn. Đây là bước đi nhằm phân định rõ ràng ranh giới giữa dạy thêm, học thêm và các hoạt động giáo dục tăng cường, bổ trợ, theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW và Nghị quyết 57-NQ/TW.

bo giao duc siet chat day them, hoc them minh bach, nghiem tuc va co duong day nong hinh anh 1
Thông tư nhấn mạnh: không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của học sinh và quyền giảng dạy của giáo viên

Thông tư nhấn mạnh: không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của học sinh và quyền giảng dạy của giáo viên. Tuy nhiên, các hoạt động này phải minh bạch về nội dung, địa điểm, thời gian và mối quan hệ liên quan; mỗi môn học dạy thêm không quá 2 tiết/tuần, trừ khi hiệu trưởng được Sở GD&ĐT cho phép tăng thời lượng với trách nhiệm giải trình rõ ràng.

Các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường phải công khai chương trình, thời lượng, danh sách giáo viên và mức thu, tăng cường giám sát xã hội. Đồng thời, đường dây nóng sẽ được thiết lập tại nhà trường, UBND xã và Sở GD&ĐT để tiếp nhận phản ánh kịp thời.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo nguyên tắc công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, với chế tài nghiêm ngặt đối với những trường hợp vi phạm, tái phạm hoặc ép buộc, trục lợi trong dạy thêm, học thêm. Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT được đánh giá sẽ tạo môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng và phù hợp với yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

Truong do Muoi 4.jpg

Thông tư 29 sửa đổi về dạy và học thêm: Nới nhu cầu, siết tiêu cực có hết bất cập?

VOV.VN - Sau một năm thực hiện, Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm bộc lộ nhiều bất cập, mục tiêu giảm áp lực chưa đạt, trong khi chi phí học thêm ngoài nhà trường lại tăng. Trước thực tế này, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến sửa đổi theo hướng không cấm nhu cầu chính đáng, đồng thời siết chặt quản lý để hạn chế tiêu cực.

 

Thu Hằng/VOV.VN
Cựu hiệu trưởng ở Hà Nội bị tuyên án 3 năm tù: Bài học về "dạy thêm"
Cựu hiệu trưởng ở Hà Nội bị tuyên án 3 năm tù: Bài học về "dạy thêm"

VOV.VN - Theo Thẩm phán Vũ Thị Nguyệt, cần công khai, minh bạch trong các khoản thu chi liên quan đến dạy thêm. Bên cạnh đó, dạy thêm - học thêm không phải là “cuộc đua”, càng không phải là giải pháp duy nhất để nâng cao thành tích học tập.

Sửa Thông tư 29: Không cấm dạy thêm, tăng kiểm soát tiêu cực
Sửa Thông tư 29: Không cấm dạy thêm, tăng kiểm soát tiêu cực

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) dự kiến sửa quy định dạy thêm, học thêm theo hướng thừa nhận nhu cầu chính đáng của người học và quyền dạy học của giáo viên, đồng thời tăng “hàng rào” quản lý để ngăn ép buộc, trục lợi và các hình thức dạy thêm trá hình.

Phụ huynh than phiền tiền nộp cho trung tâm dạy thêm tăng vọt sau Thông tư 29
Phụ huynh than phiền tiền nộp cho trung tâm dạy thêm tăng vọt sau Thông tư 29

Sau 1,5 tháng thực hiện Thông tư 29, nhiều ý kiến đã chỉ ra vấn đề phát sinh khi các trung tâm dạy thêm mọc lên và phụ huynh phải trả số tiền cho con em học thêm cao hơn trước đây.

