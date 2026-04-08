Bộ Giáo dục siết chặt dạy thêm, học thêm: Minh bạch, nghiêm túc và có đường dây nóng

Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT được xây dựng dựa trên góp ý từ địa phương, giáo viên, phụ huynh và xã hội, nhằm hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với thực tiễn. Đây là bước đi nhằm phân định rõ ràng ranh giới giữa dạy thêm, học thêm và các hoạt động giáo dục tăng cường, bổ trợ, theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW và Nghị quyết 57-NQ/TW.

Thông tư nhấn mạnh: không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của học sinh và quyền giảng dạy của giáo viên. Tuy nhiên, các hoạt động này phải minh bạch về nội dung, địa điểm, thời gian và mối quan hệ liên quan; mỗi môn học dạy thêm không quá 2 tiết/tuần, trừ khi hiệu trưởng được Sở GD&ĐT cho phép tăng thời lượng với trách nhiệm giải trình rõ ràng.

Các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường phải công khai chương trình, thời lượng, danh sách giáo viên và mức thu, tăng cường giám sát xã hội. Đồng thời, đường dây nóng sẽ được thiết lập tại nhà trường, UBND xã và Sở GD&ĐT để tiếp nhận phản ánh kịp thời.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo nguyên tắc công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, với chế tài nghiêm ngặt đối với những trường hợp vi phạm, tái phạm hoặc ép buộc, trục lợi trong dạy thêm, học thêm. Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT được đánh giá sẽ tạo môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng và phù hợp với yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.