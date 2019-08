Bộ Giao thông- Vận tải làm việc với An Giang về xử lý sạt lở QL 91

Chiều 1/8, Đoàn Công tác Bộ GT-VT do Thứ trưởng Nguyễn Nhật làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát tại vị trí sạt lở và có buổi làm việc với tỉnh An Giang cùng các đơn vị liên quan về hướng khắc phục, xử lý sự cố sạt lở trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật và đoàn công tác khảo sát khu vực sạt lở.

Báo cáo tình hình sạt lở, ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tại vị trí sạt lở, cách bờ 70m có hố xoáy -25m, có hiện tượng dốc đứng. Giải pháp hiện thời ổn định mái dốc, cao trình, sử dụng bao tải cát với định mức 23bao/m2, tổng lượng cát để xử lý tại vị trí sạt lở là 34.000 khối. Tổng chi phí xử lý sự cố sạt lở là 25 tỷ đồng. Sau đợt khẩn cấp xử lý tiếp đoạn nối vào vị trí sạt lở năm 2010. Nếu xử lý căn cơ cần phải khảo sát đoạn sông khoảng 2.000m, nạo vét bãi bồi, chỉnh trị dòng chảy của sông Hậu bằng ngân sách xã hội hóa.



Hiện trường vụ sạt lở.

Còn đối với tuyến tránh khu vực sạt lở, hiện nay chưa đảm bảo an toàn giao thông, chưa trải thảm nhựa, 2 đầu nối vào tuyến Quốc lộ 91 chỉ mới làm tạm thời. Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải khảo sát, có phương án xử lý gấp, sớm hoàn thành đoạn tuyến tránh này; khẩn trương thi công hoàn thành, đảm bảo giao thông 2 điểm đầu và cuối tuyến tránh, cũng như thực hiện láng nhựa hoàn chỉnh tuyến đường để đảm bảo giao thông được thông suốt. Còn để tuyến QL91 được ổn định, ông Trần Anh Thư kiến nghị.

Phân luồng giao thông vào đường tránh.

“Theo kinh nghiệm của chúng tôi, nếu chúng ta không tiếp tục triển khai khẩn cấp thì phần sạt lở nó không chỉ dừng lại ở mức như vừa qua, mà nó sẽ kéo dài lên phía thượng nguồn và hạ lưu, đồng thời mở rộng và ăn sâu vào nữa thì cung trường nó sẽ càng lớn hơn. Về lâu dài, tỉnh đề nghị Bộ giao thông vận tải phải có đầu tư, xử lý các luồng lạch sâu, hố xoáy và gia cố các taluy đường để đảm bảo QL91 được lưu thông”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đánh giá cao nỗ lực của tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan đã có giải pháp xử lý kịp trước sự cố sạt lở. Giao Ban Quản lý dự án 7 bằng mọi cách phải hoàn thành tuyến tránh để thay thế tuyến Quốc lộ 91.

Về lâu dài, cần phải có đầu tư, xử lý các luồng lạch sâu, hố xoáy và gia cố các taluy đường để đảm bảo QL91 được lưu thông.