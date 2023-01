Bộ GT-VT giao người điều hành hoạt động Cục Đăng kiểm Việt Nam

Một lãnh đạo Bộ GTVT cho VietNamNet biết, Bộ đã giao ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam điều hành hoạt động của Cục Đăng kiểm trong thời gian ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam vắng mặt tại đơn vị nhằm phục vụ công tác điều tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam

Trước đó, ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Quyền Trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới Trần Anh Quân cùng 2 cán bộ của Cục Đăng kiểm Việt Nam về tội “Nhận hối lộ”./.