  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bờ hồ công viên Thủ Dầu Một chưa nghiệm thu đã sạt lở, đơn vị liên quan nói gì?

Chủ Nhật, 10:24, 17/05/2026
VOV.VN - Sau sự cố sạt lở tại dự án cải tạo công viên Thủ Dầu Một (phường Thủ Dầu Một, TP.HCM - trước là TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng TP Thủ Dầu Một cùng đơn vị thi công đang khẩn trương điều chỉnh phương án thiết kế bổ sung nhằm khắc phục tình trạng ngập úng và xói mòn.

Sạt lở do mưa lớn gây xoáy

Liên quan đến vụ việc bờ hồ công viên Thủ Dầu Một chưa nghiệm thu đã bị sạt lở mà VOV đã phản ánh, Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng TP Thủ Dầu Một cho biết, các bên liên quan đang tiến hành thiết kế bổ sung các miệng thu nước quanh khu vực bờ hồ.

Biện pháp này nhằm đảm bảo thoát nước toàn diện cho khu vực công viên khi có mưa lớn, tránh lặp lại sự cố nước đổ dồn gây sụt lún.

Nước mưa tràn xuống khu vực bờ hồ đang thi công

Theo đánh giá từ các đơn vị chức năng, nguyên nhân xảy ra sạt lở là do hồ sơ kỹ thuật chưa tính toán hết lượng nước mưa cục bộ đổ về vị trí cửa thu. Điều này dẫn đến tình trạng ngập úng nghiêm trọng, khiến mái taluy thành hồ bị thấm nước và sụt lún.

Thiết kế mặt cắt bờ hồ 

Đại diện Ban QLDA khẳng định, quá trình thi công nền đất và mái taluy trước đó đều được thực hiện đúng hồ sơ phê duyệt, có đầy đủ hình ảnh thí nghiệm và biên bản nghiệm thu. Riêng về phản ánh của người dân về việc các dầm bê tông không bố trí sắt, chủ đầu tư cho biết việc triển khai hoàn toàn tuân thủ đúng thiết kế được duyệt, không có sai phạm.

Đơn vị thi công cho biết, đã làm đúng thiết kế

Đơn vị thi công đề xuất phương án mới để đảm bảo độ bền

Ở góc độ đơn vị thực hiện, đại diện Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Phát (nhà thầu cải tạo bờ hồ và đường dẫn công viên) thừa nhận, lượng nước mưa đổ về khu vực này khi thời tiết cực đoan là rất lớn. Do địa hình thấp, dòng chảy xiết rất dễ gây xói mòn.

Người dân mong muốn cơ quan chức năng kiểm tra để đảm bảo chất lượng công trình 

Nhà thầu này nhìn nhận, nếu chỉ dặm vá, sửa chữa theo phương án thiết kế cũ thì khó có thể bảo đảm tính bền vững lâu dài của công trình.

"Sắp tới, chúng tôi sẽ làm việc với chủ đầu tư để đề xuất phương án kỹ thuật mới tối ưu, đồng thời xin gia hạn thời gian thi công để đảm bảo chất lượng", đại diện Công ty Vĩnh Phát cho biết.

Cũng theo đơn vị thi công, trong thời gian chờ hoàn thiện chắc chắn bờ hồ, đơn vị thi công sẽ ưu tiên đẩy nhanh tiến độ làm nền đường dẫn vào công viên để người dân sớm có nơi đi bộ, tập thể dục.

Về tiến độ tổng thể, Ban QLDA TP. Thủ Dầu Một cho biết dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 6/2026.

Người dân lo ngại về chất lượng công trình khi chưa nghiệm thu đã sạt lở

Trước đó, VOV đã phản ánh, Dự án cải tạo công viên Thủ Dầu Một dù chưa nghiệm thu nhưng đã xuất hiện tình trạng sạt lở nghiêm trọng khiến dư luận lo ngại.

Nhiều đoạn bó vỉa, lan can đổ sụp xuống hồ; phần gạch lát bị sụt lún, nứt toác và xuất hiện các vết rạn nứt kéo dài giữa nền đất cũ và mới.

Phần gạch lát sụt lún

Người dân địa phương bày tỏ sự bất an trước kết cấu của công trình trên nền đất đắp và mong muốn chủ đầu tư kiểm tra sát sao công tác thiết kế, thi công để công trình đạt chất lượng cao nhất khi đưa vào sử dụng.

Chưa nghiệm thu, công viên Thủ Dầu Một đã xuất hiện nứt, sạt lở bờ hồ

VOV.VN - Chưa được nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng, dự án cải tạo Công viên Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương cũ, nay là TP.HCM) đã xuất hiện tình trạng nứt toác, sạt lở tại khu vực bờ hồ. Thực trạng này khiến dư luận không khỏi lo ngại về chất lượng thi công của một công trình trọng điểm ngay giữa đô thị.

 

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: Công viên Thủ Dầu Một bờ hồ sạt lở mưa lớn
Công viên Thủ Dầu Một đang “lột xác” sau nhiều năm xuống cấp

VOV.VN - Công viên Thủ Dầu Một, nằm ngay trung tâm của tỉnh Bình Dương cũ, đã từng là điểm đến quen thuộc của biết bao thế hệ. Sau nhiều năm, công viên xuống cấp nghiêm trọng, không còn đáp ứng được nhu cầu của người dân. Sau nhiều kiến nghị từ cử tri, chính quyền đã bắt tay vào thực hiện dự án cải tạo, mang đến một diện mạo mới cho công viên.

Công viên Thủ Dầu Một ở Bình Dương sẽ được cải tạo lại sau phản ánh của VOV

VOV.VN - Công viên Thủ Dầu Một là công viên tự nhiên lớn nhất của thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với diện tích khoảng 10ha nằm trên Quốc lộ 13.

Người dân Bình Dương mong công viên Thủ Dầu Một sớm được cải tạo

VOV.VN - Sau 12 năm cho doanh nghiệp mượn kinh doanh dịch vụ và bị đổi tên thì nay công viên Thủ Dầu Một ở Bình Dương đã được trả lại đúng chức năng và tên ban đầu của nó. Người dân mong muốn công viên sớm được cải tạo để có nơi vui chơi, sinh hoạt.

