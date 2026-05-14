Chưa nghiệm thu, công viên Thủ Dầu Một đã xuất hiện nứt, sạt lở bờ hồ

Từ chậm tiến độ...

Công viên Thủ Dầu Một có diện tích khoảng 10ha, sở hữu vị trí đắc địa tiếp giáp Quốc lộ 13, đoạn qua phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ (nay là phường Thủ Dầu Một, TP.HCM). Đây được xem là “lá phổi xanh” của địa phương. Thế nhưng, trong một thời gian dài, do không được quan tâm cải tạo, công viên rơi vào cảnh xơ xác, hạ tầng xuống cấp, hồ nước ô nhiễm bốc mùi.

Cổng trước Công viên Thủ Dầu Một

Đến cuối tháng 11/2023, dự án cải tạo công viên đã được phê duyệt với kỳ vọng thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị. Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng TP. Thủ Dầu Một làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Phát thi công với thời hạn 300 ngày và được khởi công ngày 18/12/2024.

Hồ nước giữa công viên được nạo vét, thu hẹp

Hạng mục cải tạo rất toàn diện, từ thảm nhựa đường nội bộ, lát gạch vỉa hè, nạo vét hồ cảnh quan đến xây dựng sân khấu, bãi đỗ xe và hệ thống chiếu sáng đồng bộ.

Theo người dân, phần đà kiềng bên bờ hồ không có sắt sẽ thiết kết nối

Tuy nhiên, thực tế triển khai lại khiến người dân thất vọng. Ông Nguyễn Phi (SN 1969, ngụ phường Thủ Dầu Một) chia sẻ:

“Dự án cải tạo công viên được triển khai từ năm ngoái với mục tiêu chỉnh trang sạch đẹp, phục vụ nhu cầu vui chơi, tập luyện cho người dân. Tuy nhiên, tiến độ thi công quá lâu, khu vực công trình mất vệ sinh, khiến người dân không còn không gian tập luyện. Trước thực trạng này, người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thi công để dự án sớm hoàn thiện, đảm bảo mỹ quan và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt công cộng của nhân dân."

Phần lan can bị sạt lở được kéo lên bờ

... Đến lo ngại về chất lượng công trình

Điểm nhấn của dự án cải tạo Công viên Thủ Dầu Một là hồ nước trung tâm hiện đã được thu hẹp và tạo hình thẩm mỹ. Tuy nhiên, khi công trình chưa hoàn thiện, những cơn mưa gần đây đã bộc lộ nhiều dấu hiệu bất ổn về chất lượng.

Theo ghi nhận, một đoạn dài lan can bờ hồ đã bị sạt xuống nước. Những miếng lát taluy bảo vệ bờ hồ bị sụt lún, vỡ vụn; nhiều gốc cây sát mép nước bị xói mòn sâu, trơ gốc. Khu vực đổ đất, lu nền trên bờ hồ xuất hiện nhiều vết nứt lớn, có nguy cơ đổ sụp xuống lòng hồ bất cứ lúc nào.

Miếng lát taluy bảo vệ bờ hồ bị sụt lún, vỡ vụn

Ông Võ Đức Hậu (SN 1953), một người dân thường xuyên tập luyện tại đây lo lắng: "Tôi mong công trình được hoàn thiện một cách thẩm mỹ và chất lượng nhất, nhưng thực trạng hiện nay khiến tôi thực sự bất an. Có những khu vực đã bị sạt lở rất nặng. Do đây là nền đất mới đổ, thiếu sự liên kết và vật liệu chịu lực nên khi mưa xuống, đất bị hạ thấp khiến các khối bê tông và gạch đá rơi xuống hồ. Nếu không được xử lý ngay, tôi e rằng trong mùa mưa tới, sạt lở sẽ còn diễn ra nghiêm trọng hơn".

Trước thực trạng "chưa nghiệm thu đã hỏng", dư luận đặt dấu hỏi lớn về năng lực thi công của nhà thầu cũng như vai trò giám sát của chủ đầu tư.

Phần bờ kè phía trên nứt toác

Ông Nguyễn Văn Thơm kiến nghị các cơ quan chức năng cần lập tức vào cuộc kiểm tra lại toàn bộ quy trình:

“Khi đến đây đi bộ, tập thể dục thể thao, người dân có thể đứng ngắm cảnh, chụp hình. Nhưng khi xảy ra mất an toàn như thế thì lan can có thể sập bất cứ lúc nào. Công trình phục vụ cho lợi ích chung, cho cộng đồng mà để xảy ra tình trạng đó thì tôi nghĩ là không hay. Cơ quan chức năng, Ban quản lí dự án nên kiểm tra lại, xem lại thiết kế có đảm bảo không, phải khắc phục, sửa chữa làm sao cho nó đảm bảo”.

Bờ hồ bị nứt, có nguy cơ sạt lở

Một công trình có tổng mức đầu tư khoảng 50 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước nhưng lại mang đến sự bất an cho người dân ngay khi chưa kịp về đích. Đã đến lúc các đơn vị liên quan cần có câu trả lời thỏa đáng và biện pháp khắc phục triệt để.

