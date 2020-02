Bộ LĐTBXH yêu cầu làm rõ vụ việc bé trai bị bạo hành ở Bình Dương

Liên quan đến việc trong 2 ngày (31/1 và 1/2), một số cơ quan báo chí đăng thông tin và video ghi lại cảnh một người phụ nữ khoảng 30 tuổi dùng dây thừng buộc vào cổ bé trai khoảng 3 tuổi và dùng vũ lực đánh đập khiến cháu bé đau đớn, gào khóc tại tỉnh Bình Dương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có Công văn chỉ đạo về vụ việc.

Bé trai bị cột dây thừng cột vào cổ kéo đi và đánh dã man (ảnh cắt từ video).

Sự việc xảy ra tại đường D10, khu phố 1, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và người phụ nữ dùng dây thừng buộc vào cổ bé trai khoảng 3 tuổi và dùng vũ lực đánh đập khiến cháu bé đau đớn, gào khóc được cho chính là mẹ của cháu bé.