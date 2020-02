Ngày 1/2, Nghị quyết về việc thành lập thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký chính thức có hiệu lực.

Tỉnh Bình Dương chính thức có thêm 2 thành phố và 4 phường.

Thành phố Dĩ An được thành lập trên cơ sở toàn bộ 60,1km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số hơn 403.000 người của thị xã Dĩ An. Đây là thành phố tiếp giáp TP.HCM và Đồng Nai, có nhiều công trình kết nối vùng đi qua như xa lộ Hà Nội, cầu Đồng Nai, bến xe Miền Đông mới, khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM…



Thành phố Thuận An được thành lập trên cơ sở toàn bộ 83,71km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số hơn 508.000 người của thị xã Thuận An. Thuận An có nhiều khu công nghiệp lớn, như: Việt Nam - Singapore (VSIP 1), Việt Hương, có tuyến Quốc lộ 13 huyết mạch đi qua.



Việc thành lập thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An trực thuộc tỉnh Bình Dương sẽ đáp ứng kịp thời công tác quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo đà cho sự phát triển của Dĩ An, Thuận An và tỉnh Bình Dương.



Cũng từ ngày 1/2/2020, Bình Dương có thêm 4 phường là: Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp, Hội Nghĩa thuộc thị xã Tân Uyên. Như vậy, Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 3 thành phố, 4 huyện, 2 thị xã; 91 đơn vị cấp xã, gồm: 42 xã, 45 phường và 4 thị trấn./.