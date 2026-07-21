Bộ NN&MT lấy ý kiến sửa Luật Đất đai, đề xuất nhiều thay đổi lớn

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc lấy ý kiến được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết số 07/2026/UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026, bổ sung dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào chương trình xây dựng luật để trình Quốc hội xem xét.

Trước đó, ngày 15/7/2026, Bộ đã trình Chính phủ hồ sơ chính sách của dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Đến ngày 18/7, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 189/NQ-CP thông qua đề xuất 7 nhóm chính sách lớn của dự án luật. Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã khẩn trương hoàn thiện dự thảo để lấy ý kiến rộng rãi từ các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Bộ đề nghị các đơn vị nghiên cứu, góp ý đối với toàn bộ hồ sơ dự án Luật và gửi ý kiến về Cục Quản lý đất đai trước ngày 24/7/2026 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hồ sơ xin ý kiến bao gồm 6 tài liệu, gồm: dự thảo Tờ trình; dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); báo cáo tổng kết thi hành pháp luật; báo cáo rà soát các chủ trương của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế có liên quan; báo cáo đánh giá tác động về thủ tục hành chính, phân quyền, phân cấp, chuyển đổi số, bình đẳng giới, chính sách dân tộc; cùng bản so sánh giữa dự thảo Luật với Luật Đất đai hiện hành.

Theo dự thảo Tờ trình, việc sửa đổi Luật Đất đai nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương mới của Đảng, khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh sau gần hai năm thi hành Luật Đất đai năm 2024, đồng thời bảo đảm sự đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và các luật có liên quan.

Tập trung sửa đổi 7 nhóm chính sách lớn

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tập trung vào 7 nhóm chính sách trọng tâm, gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất; Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Tài chính đất đai và giá đất; Quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất và chế độ sử dụng đất; Cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong quản lý đất đai; Thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm.

Trong đó, nhóm chính sách về tài chính đất đai và giá đất được đánh giá là một trong những nội dung đáng chú ý nhất khi hướng tới hoàn thiện cơ chế quản lý đất đai theo định hướng thị trường, đồng thời bảo đảm vai trò quản lý của Nhà nước.

Giá đất sẽ bám sát thị trường, không để tồn tại nhiều mức giá

Theo dự thảo, việc sửa đổi Luật hướng tới xây dựng nền quản trị đất đai hiện đại, công khai, minh bạch, vận hành trên nền tảng số và cơ sở dữ liệu số thống nhất trên phạm vi cả nước.

Đáng chú ý, giá đất sẽ được Nhà nước quyết định trên cơ sở hệ thống dữ liệu đầy đủ, khoa học và phản ánh sát diễn biến của thị trường. Dữ liệu đất đai sẽ được kết nối với cơ quan thuế, công chứng, ngân hàng và thị trường bất động sản nhằm nâng cao tính minh bạch, ngăn chặn tình trạng thao túng giá và từng bước xóa bỏ cơ chế tồn tại nhiều mức giá đất.

Theo định hướng chính sách, Nhà nước sẽ ban hành bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất cùng các tỷ lệ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và mức bồi thường phù hợp với từng loại đất, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Dự thảo cũng làm rõ trách nhiệm của từng cấp trong công tác định giá đất. Theo đó, Trung ương sẽ ban hành tiêu chí, phương pháp định giá và cơ chế kiểm tra, giám sát, trong khi địa phương là cơ quan quyết định giá đất theo quy định.

Bổ sung cơ chế khai thác hiệu quả nguồn lực từ đất đai

Một điểm mới khác được đề xuất là cơ chế điều tiết ngân sách nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các địa phương có diện tích đất trồng lúa, đất rừng lớn với các địa phương khác.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nghiên cứu chính sách tài chính phù hợp đối với đất sản xuất, kinh doanh; đất thực hiện dự án nhà ở cho thuê; đồng thời bổ sung cơ chế triển khai các dự án tại khu vực phụ cận các đầu mối giao thông và các tuyến giao thông có tiềm năng phát triển.

Theo định hướng này, việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất và giao quyền cho nhà đầu tư phát triển các dự án theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) sẽ góp phần khai thác hiệu quả giá trị gia tăng từ đất đai, tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Việc sửa đổi Luật Đất đai được kỳ vọng sẽ tháo gỡ các điểm nghẽn trong quản lý, sử dụng đất hiện nay, đồng thời xây dựng hệ thống pháp luật đất đai minh bạch, hiện đại và phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.