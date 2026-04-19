Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Theo dự thảo, kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Quốc hội đã định hướng tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 8%. Mức lương cơ sở mới được dùng làm căn cứ để tính tiền lương, phụ cấp và nhiều chế độ khác với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang...

Những nhóm đối tượng áp dụng

Dự thảo của Bộ Nội vụ nêu rõ các nhóm áp dụng gồm cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, người làm việc tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Bộ Nội vụ đề xuất cách tính lương cơ sở, lương hưu và phụ cấp từ 1/7 đối với cán bộ, công chức, viên chức... Ảnh: LÊ THOA

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, đại biểu HĐND các cấp hưởng hoạt động phí, người làm việc trong tổ chức cơ yếu và người làm việc theo chế độ hợp đồng trong một số cơ quan, đơn vị.

Dự thảo cũng quy định các nhóm được áp dụng thông tư để tính toán xác định mức đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ liên quan đến tiền lương theo quy định.

Bao gồm cán bộ, công chức, viên chức đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng (trong nước và ngoài nước) thuộc danh sách trả lương của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Người đang trong thời gian tập sự hoặc thử việc (kể cả tập sự công chức cấp xã) trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Cán bộ, công chức, viên chức đang bị tạm đình chỉ công tác, đang bị tạm giữ, tạm giam.

Nguyên tắc tính

Nguyên tắc tính lương được giữ như quy định hiện hành, tuy nhiên dự thảo thông tư đã cập nhật mức lương cơ sở mới để làm căn cứ tính toán.

Cụ thể, mức lương thực hiện từ 1-7-2026 = mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng x hệ số lương hiện hưởng.

Các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở thực hiện từ 1/7/2026 = mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng x hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có): Mức phụ cấp thực hiện từ 1-7-2026 = mức lương thực hiện từ 1-7-2026 + mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ 1-7-2026 (nếu có) + mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ 1-7-2026 (nếu có) x tỉ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

Dự thảo nêu rõ với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng nêu rõ cách tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) từ 1-7-2026 = mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng x hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).

Với đại biểu HĐND các cấp, theo dự thảo, căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu HĐND các cấp theo quy định hiện hành để tính mức hoạt động phí. Cụ thể, mức hoạt động phí thực hiện từ 1-7-2026 = mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng x hệ số hoạt động phí theo quy định.

Với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố quy định tại thông tư này, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán với mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định 33/2023 được tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng. Việc quy định cụ thể mức phụ cấp với các nhóm này thực hiện theo quy định tại Nghị định 33...

Dự kiến thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026.