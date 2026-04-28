中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ Nội vụ sẽ đề xuất các phương án cụ thể thực hiện cải cách tiền lương

Thứ Ba, 18:29, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Nội vụ cho biết, một trong các nhiệm vụ trọng tâm của quý II/2026 là chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình.

Tiếp tục triển khai các nội dung cải cách chính sách tiền lương

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (28/4), thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2026, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026, Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông Bộ Nội vụ Đỗ Văn Phong cho biết, trong quý I, Bộ đã tập trung xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ về lộ trình cải cách tiền lương. Rà soát, hoàn thiện nội dung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Tiếp tục hoàn thiện quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang, góp phần tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiền lương trong khu vực công theo hướng từng bước cải thiện thu nhập, tạo động lực cho đội ngũ công chức viên chức.

Toàn cảnh cuộc họp báo

Trong quý II, Bộ tiếp tục triển khai các nội dung cải cách chính sách tiền lương theo Kết luận số 83-KL/TW ngày 21/6/2024 và Kết luận số 206-KL/TW ngày 10/11/2025 của Bộ Chính trị. Hoàn thiện báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình. Triển khai xây dựng và trình các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng tiến độ.

Xây dựng các chính sách nhằm hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động

Bên cạnh đó, theo ông Phong, trong quý II, Bộ Nội vụ cũng sẽ thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình tranh chấp lao động và đình công, kịp thời hướng dẫn địa phương triển khai các biện pháp tăng cường tuân thủ pháp luật lao động; hỗ trợ các địa phương xây dựng và triển khai Đề án phát triển quan hệ lao động. Triển khai nội dung tuyên truyền về lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội và quan hệ lao động; xây dựng nền tảng hợp đồng lao động điện tử.

Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông Bộ Nội vụ Đỗ Văn Phong thông tin tại cuộc họp báo

Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các chính sách nhằm hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động nói chung, lao động yếu thế, đặc thù nói riêng như người khuyết tật, dân tộc thiểu số, người cao tuổi, phụ nữ, thanh niên… rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến lao động, việc làm bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

"Thời gian tới, Bộ Nội vụ tập trung triển khai tốt các chính sách ổn định thị trường lao động, tạo công ăn việc làm, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh. Theo dõi, nắm bắt tình hình, quan hệ lao động, hỗ trợ các bên đối thoại, thỏa thuận khắc phục khó khăn, bảo đảm quyền lợi theo quy định; triển khai các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động, đình công và hỗ trợ giải quyết các vụ việc phát sinh. Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 09/9/2021 của Ban Bí thư về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam. Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát xây dựng thu thập thông tin về người lao động làm cơ sở quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác. Phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh, phát động Tháng Hành động an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026", ông Phong thông tin.

Đề xuất cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn trong xác định danh tính liệt sĩ

Liên quan đến lĩnh vực người có công, ông Đỗ Văn Phong cho biết, trong quý II, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu, hoàn thiện, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trong lĩnh vực người có công với cách mạng để tạo thể chế, cơ chế, chính sách tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc tồn đọng. Bộ cũng sẽ tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN. Tham mưu triển khai đồng bộ, đầy đủ các cơ chế, chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Đại biểu Quốc hội: Cần đánh giá tổng thể chế độ tiền lương, phụ cấp

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội kiến nghị Chính phủ sớm rà soát, sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; đồng thời tích hợp các quy định tại Nghị định 73/2023 để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo. “Đây không phải là dung túng sai phạm mà là tạo không gian pháp lý an toàn để cán bộ dám dấn thân vì lợi ích chung”.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Tag: bộ nội vụ tăng lương lương tối thiểu lương cơ sở cải cách tiền lương
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương và tiến tới trả lương theo vị trí việc làm
"Cần cải cách tiền lương cho cán bộ ở lại với chính quyền 2 cấp"
18 địa phương chi sai nguồn cải cách tiền lương
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục