Bộ Nội vụ sẽ đề xuất các phương án cụ thể thực hiện cải cách tiền lương

Tiếp tục triển khai các nội dung cải cách chính sách tiền lương

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (28/4), thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2026, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026, Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông Bộ Nội vụ Đỗ Văn Phong cho biết, trong quý I, Bộ đã tập trung xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ về lộ trình cải cách tiền lương. Rà soát, hoàn thiện nội dung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Tiếp tục hoàn thiện quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang, góp phần tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiền lương trong khu vực công theo hướng từng bước cải thiện thu nhập, tạo động lực cho đội ngũ công chức viên chức.

Trong quý II, Bộ tiếp tục triển khai các nội dung cải cách chính sách tiền lương theo Kết luận số 83-KL/TW ngày 21/6/2024 và Kết luận số 206-KL/TW ngày 10/11/2025 của Bộ Chính trị. Hoàn thiện báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình. Triển khai xây dựng và trình các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng tiến độ.

Xây dựng các chính sách nhằm hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động

Bên cạnh đó, theo ông Phong, trong quý II, Bộ Nội vụ cũng sẽ thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình tranh chấp lao động và đình công, kịp thời hướng dẫn địa phương triển khai các biện pháp tăng cường tuân thủ pháp luật lao động; hỗ trợ các địa phương xây dựng và triển khai Đề án phát triển quan hệ lao động. Triển khai nội dung tuyên truyền về lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội và quan hệ lao động; xây dựng nền tảng hợp đồng lao động điện tử.

Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các chính sách nhằm hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động nói chung, lao động yếu thế, đặc thù nói riêng như người khuyết tật, dân tộc thiểu số, người cao tuổi, phụ nữ, thanh niên… rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến lao động, việc làm bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

"Thời gian tới, Bộ Nội vụ tập trung triển khai tốt các chính sách ổn định thị trường lao động, tạo công ăn việc làm, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh. Theo dõi, nắm bắt tình hình, quan hệ lao động, hỗ trợ các bên đối thoại, thỏa thuận khắc phục khó khăn, bảo đảm quyền lợi theo quy định; triển khai các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động, đình công và hỗ trợ giải quyết các vụ việc phát sinh. Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 09/9/2021 của Ban Bí thư về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam. Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát xây dựng thu thập thông tin về người lao động làm cơ sở quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác. Phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh, phát động Tháng Hành động an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026", ông Phong thông tin.

Đề xuất cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn trong xác định danh tính liệt sĩ

Liên quan đến lĩnh vực người có công, ông Đỗ Văn Phong cho biết, trong quý II, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu, hoàn thiện, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trong lĩnh vực người có công với cách mạng để tạo thể chế, cơ chế, chính sách tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc tồn đọng. Bộ cũng sẽ tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN. Tham mưu triển khai đồng bộ, đầy đủ các cơ chế, chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.