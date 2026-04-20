Đại biểu Quốc hội: Cần đánh giá tổng thể chế độ tiền lương, phụ cấp

Chiều 20/4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về báo cáo của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và định hướng 2026-2030. Nội dung trọng tâm là các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn tới. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp.

Đánh giá tổng thể chế độ tiền lương, phụ cấp

Phát biểu tại hội trường, Đại biểu Hà Sỹ Huân (đoàn Thái Nguyên) cho biết cử tri địa phương rất phấn khởi khi dự án Vành đai 5 vùng Thủ đô đoạn qua Thái Nguyên được đưa vào danh mục tại Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Theo đại biểu, khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ trở thành động lực thúc đẩy phát triển khu vực phía Bắc của Hà Nội, đồng thời giúp Thái Nguyên phát huy tiềm năng, lợi thế để trở thành trung tâm logistics, trung chuyển hàng hóa quan trọng. Đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với địa phương để triển khai hiệu quả dự án.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và trở thành cực tăng trưởng của vùng Bắc Bộ, đại biểu Hà Sỹ Huân nhấn mạnh Thái Nguyên cần tập trung đầu tư mạnh vào hạ tầng kết nối vùng, đặc biệt là hạ tầng phòng chống thiên tai.

Tuy nhiên, khối lượng công việc lớn, vượt khả năng cân đối của địa phương, nhất là sau các đợt thiên tai năm 2025. Vì vậy, đại biểu kiến nghị Quốc hội ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2026 cho dự án chống ngập khu vực trung tâm và các khu công nghiệp trọng điểm từ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030, cũng như Quỹ phòng chống thiên tai Trung ương.

Liên quan đến nguồn vốn khắc phục hậu quả bão số 3 (bão Yagi) được Trung ương giao cuối năm 2024, đại biểu đề xuất cho phép kéo dài thời gian giải ngân đến hết năm 2026 do việc sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp trong năm 2025 ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Đánh giá sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đại biểu cho rằng mô hình mới cơ bản đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại, phục vụ người dân tốt hơn. Tuy nhiên, tại các xã miền núi sau sáp nhập, việc bố trí trụ sở còn bất cập khi nhiều nơi phải làm việc phân tán ở 2-3 địa điểm cách xa nhau trên 10 km. Đại biểu kiến nghị Chính phủ có cơ chế đặc thù cho phép xây dựng trụ sở phù hợp quy hoạch, bảo đảm hiệu quả vận hành bộ máy.

Đại biểu Hà Sỹ Huân cũng chỉ ra, sau khi kết thúc cấp huyện, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trở thành lực lượng nòng cốt thực thi phân cấp, phân quyền nhưng đang phải đảm nhận khối lượng công việc đa lĩnh vực, đa nhiệm vụ với áp lực lớn.Trong khi đó, mức phụ cấp hiện còn thấp và chênh lệch đáng kể so với cấp tỉnh. Từ thực tế này, đại biểu đề nghị Chính phủ sớm đánh giá tổng thể chế độ tiền lương, phụ cấp để có điều chỉnh phù hợp, giúp cán bộ cơ sở yên tâm công tác, nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền.

Tạo không gian pháp lý an toàn để cán bộ dám dấn thân vì lợi ích chung

Cũng tại phiên thảo luận, Đại biểu Tô Ái Vang (đoàn Cần Thơ) cho biết việc triển khai Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 45 của Quốc hội đã tạo động lực quan trọng cho thành phố, đặc biệt trong phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, đại biểu kiến nghị Chính phủ hỗ trợ để Cần Thơ trình Quốc hội khóa XVI ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 45, tạo đột phá phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số và liên kết vùng ngày càng sâu rộng.

Để phát huy vai trò trung tâm vùng của Cần Thơ, đại biểu Tô Ái Vang đề xuất 4 nhóm giải pháp, trước hết cần sớm triển khai quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2030; Đầu tư hạ tầng chiến lược với định hướng lấy đường thủy làm động lực, cảng Trần Đề làm hạt nhân, phát triển vận tải ven biển, đẩy nhanh tuyến đường sắt cao tốc TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau và hoàn thiện cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Thích ứng biến đổi khí hậu theo hướng “thuận thiên” với hệ thống thủy lợi, hồ chứa nước ngọt, chống sạt lở, ngăn mặn và dự báo hạn mặn; Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp - viện nghiên cứu - trường đại học, thúc đẩy khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phải đi đôi với cơ chế bảo vệ cán bộ, đại biểu cho rằng thực tiễn quản lý phát sinh nhiều vấn đề mới trong khi hệ thống pháp luật còn thiếu đồng bộ, khiến cán bộ e ngại, không dám quyết.

Vì vậy, đại biểu kiến nghị Chính phủ sớm rà soát, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; đồng thời tích hợp các quy định tại Nghị định 73/2023 để thể chế hóa chủ trương bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo.

“Đây không phải là dung túng sai phạm mà là tạo không gian pháp lý an toàn để cán bộ dám dấn thân vì lợi ích chung, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền, chính quyền phục vụ và kiến tạo phát triển”, đại biểu nêu ý kiến.