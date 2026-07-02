Bỏ phần thi mô phỏng: Phần mềm và thiết bị về đâu?

Học viên, các trung tâm đào tạo lái xe đón nhận thông tin này thế nào? Phần mềm mô phỏng đã trạng bị sẽ về đâu?

Đã hoàn thành toàn bộ phần học lý thuyết và thực hành lái xe và chỉ chờ xếp lịch thi, chị Nguyễn Thị Hương Giang (Cầu Giấy, Hà Nội) nhận định, việc bỏ thi bằng phần mềm mô phỏng là phù hợp, vì các tình huống thực tế khác hẳn trong phần mềm mô phỏng: "Đi ở thực tế bên ngoài nhiều khi nó khác với mô phỏng. Chạy DAD với chạy đường trường nó cũng khác mô phỏng trên máy tính".

Một số học viên cũng bày tỏ, việc bỏ thi bằng phần mềm mô phỏng sẽ giúp học viên giảm nhẹ áp lực, tập trung vào kỹ năng thực hành:

"Bỏ phần thi mô phỏng, tâm lý học viên sẽ thoải mái hơn và dễ thở hơn".

"Tình huống mô phỏng người ta có thể thuộc rồi, nhưng bấm sớm một chút sẽ không được điểm và muộn hơn thì điểm cũng sẽ thấp. Chúng ta bỏ phần thi mô phỏng và thêm một số kiến thức khác sẽ tốt hơn".

Việc bỏ thi bằng phần mềm mô phỏng sẽ giúp học viên giảm nhẹ áp lực, tập trung vào kỹ năng thực hành

Lãnh đạo một số trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cũng bày tỏ sự đồng tình với việc bỏ phần thi mô phỏng trong quy trình sát hạch cấp giấy phép lái xe. Song việc bỏ phần thi mô phỏng cũng đồng nghĩa với việc hệ thống máy móc trang thiết bị cho việc thi mô phỏng sẽ bị lãng phí.

Ông Lại Thế Chất, Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe Thành Đạt (Hà Nội) bày tỏ: "Từ ngày có quy định thì phải trang bị thêm riêng phần mô phỏng với 10 máy để cho học viên tập luyện và kiểm tra hết môn. Bây giờ phải chuyển hệ thống máy đó xuống phòng đào tạo để phục vụ đào tạo thôi".

Với các trung tâm đào tạo lái xe, số máy tính phục vụ đào tạo ít, phòng thi mô phỏng và hệ thống máy tính có thể được tận dụng cho việc thi lý thuyết, nhưng với trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe, số máy tính nhiều, phòng thi mô phỏng về cơ bản không tận dụng được.

Ông Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Trung tâm Sát hạch và cấp giấy phép lái xe ôtô Đức Thịnh (Hà Nội) cho biết, hơn 30 máy tính phải tận dụng cho phòng thi lý thuyết để tránh lãng phí: "Phòng thi mô phỏng cũng đầu tư mấy trăm triệu, mới được mấy năm, bây giờ lại bỏ, thôi thì số máy ấy lại bổ sung sang phòng thi lý thuyết thôi. Biết làm thế nào được".

Theo ông Khương Kim Tạo, Chủ tịch Chi hội Đạo tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, cả nước hiện có khoảng 370 cơ sở đào tạo lái xe ô tô và hơn 150 trung tâm sát hạch lái xe. Như vậy sẽ có hàng nghìn phần mềm mô phỏng và hàng nghìn máy tính phục vụ thi mô phỏng bị bỏ phí.

"Thấy dở thì phải bỏ đi, chứ bây giờ trót đầu tư lại tiếc, nhưng đầu tư sai thì phải bỏ đi thôi. Phải mạnh dạn bỏ đi chứ", ông Kim Tạo cho biết.

Cả nước hiện có khoảng 370 cơ sở đào tạo lái xe ô tô và hơn 150 trung tâm sát hạch lái xe

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, mỗi chính sách được ban hành, sau một thời gian áp dụng, nếu thấy không hiệu quả thì việc loại bỏ cũng là hợp lý: "Phần mềm, thiết bị các thứ đã đầu tư rồi, cái đó phải bỏ đi thì đương nhiên sẽ lãng phí. Mọi chính sách sau một thời gian ban hành ra và thực hiện người ta sẽ có sự nhìn nhận, đánh giá, tổng kết, nếu thấy không còn phù hợp nữa thì việc loại bỏ nó cũng là bình thường".

Việc bỏ phần thi mô phỏng trong sát hạch lái xe từ 1/7 theo quy định của Bộ Công an nhận được sự đồng tình của đông đảo học viên, cơ sở đào tạo và cả những người trực tiếp làm công tác sát hạch. Quyết định này được kỳ vọng sẽ giảm áp lực, tiết kiệm thời gian, chi phí và đưa kỳ thi trở về đúng mục tiêu đánh giá kỹ năng điều khiển phương tiện trong thực tế.

Tuy nhiên, phía sau sự thay đổi ấy cũng đặt ra bài toán không nhỏ về việc xử lý hàng nghìn bộ máy tính, thiết bị và phần mềm mô phỏng đã được đầu tư với kinh phí rất lớn. Đây cũng là một bài học đáng suy ngẫm trong công tác xây dựng và tham mưu chính sách.

Mỗi quy định trước khi ban hành cần được đánh giá tác động toàn diện, thí điểm kỹ lưỡng và bám sát thực tiễn, thay vì áp dụng đồng loạt khi chưa kiểm chứng đầy đủ về hiệu quả.