Bộ trưởng Bộ GDĐT kiểm tra công tác thi THPT Quốc gia 2023 tại TP Hải Phòng

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, TP. Hải Phòng có 43 điểm thi chính thức và 14 điểm thi dự phòng với tổng số thí sinh dự thi là hơn 22.700 thí sinh; có 28 học sinh được miễn tất cả các môn thi tốt nghiệp trong đợt này.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyên Kim Sơn dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại điểm thi trường THPT Chuyên Trần Phú (TP Hải Phòng).

Để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra thành công, ngành giáo dục TP Hải Phòng nhận được sự phối hợp kịp thời, hiệu quả từ các cấp, ngành. Lực lượng Công an Thành phố đã bố trí lực lượng phối hợp kiểm tra cơ sở vật chất, an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy tại 100% các điểm thi. Ban Chỉ đạo thi các quận huyện đã đề xuất lực lượng phục vụ an ninh, y tế, bảo vệ tại các điểm thi. Sở Y tế bố trí nhân lực tham gia trực cấp cứu tại các Trung tâm y tế quận, huyện trong suốt kỳ thi.

Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Trần Phú (TP. Hải Phòng) có 34 phòng thi, cán bộ thực hiện công tác coi thi 133 đồng chí, số thí sinh 835.

Ông Phạm Trung Diện (Trưởng điểm thi số 29 - trường THPT Chuyên Trần Phú, TP Hải Phòng) cho biết: "Hoạt động của điểm thi diễn ra từ sáng qua tổ chức cho các thi sinh nhận tài liệu phục vụ cho kỳ thi và phổ biến quy chế. Cán bộ coi thi, giám sát có mặt đông đủ để đảm bảo đúng quân số để tổ chức các hoạt động".

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao công tác tổ chức, coi thi tại các điểm thi tại TP Hải Phòng.

Ông Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sáng ngày hôm nay đoàn kiểm tra của Bộ giáo dục và Đào Tạo kiểm tra một số điểm thi của tỉnh Hưng Yên và Hải Phòng và ghi nhận công tác tổ chức coi thi đúng quy định; công tác hỗ trợ học sinh, an ninh cho kỳ thi thực hiện tốt.

"Điều quan trọng, các cán bộ coi thi đã làm tốt quy chế coi thi mà đã được tập huấn. Tính đến thời điểm này, qua kiểm tra cũng chưa phát hiện thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Tuy nhiên việc tăng cường nhắc nhở thí sinh không mang điện thoại, những thiết bị không được mang vào phòng thi để không có trường hợp nào vi phạm đáng tiếc cũng như công việc hỗ trợ cho học sinh đi lại. Mong các tỉnh, thành phố lưu ý trong những công tác đó để kỳ thi từ khâu đầu đến khâu cuối được tốt nhất. Chúc tất cả các thí sinh thể hiện tốt khả năng của mình để có được kết quả tốt nhất", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

Chiều nay (28/6), đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo dẫn đầu sẽ kiểm tra công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh).