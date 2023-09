Bộ trưởng Tô Lâm tuyển "đặc cách" nữ sinh nghèo vào Học viện Chính trị Công an

Nguyễn Khánh Linh là con một trong gia đình nghèo ở huyện miền núi Vũ Quang, lớn lên thiếu tình thương của cha, trong khi mẹ sức khỏe yếu. Ngay từ lúc còn nhỏ, Linh đã tự lập, giúp mẹ việc nhà, đồng áng và thắp lên trong mình ngọn lửa đam mê học tập, phấn đấu trở thành chiến sĩ công an nhân dân.

Nguyễn Khánh Linh có hoàn cảnh hết sức đặc biệt khó khăn, nhưng giàu nghị lực vươn lên. Ảnh Văn Chung

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Khánh Linh chăm chỉ học tập là học trò ngoan và đạt nhiều thành tích trong học tập. Đáng chú ý là, năm lớp 10 em đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý; năm lớp 11 và lớp 12 đều đoạt giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý. Đặc biệt, trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vừa qua, Khánh Linh xuất sắc giành giải Nhất môn Địa lý.

Với kết quả học tập này, Khánh Linh có cơ hội vào học tại nhiều trường đại học. Thế nhưng, từ nhỏ em mơ ước trở thành người chiến sĩ Công an nhân dân và em đã đăng ký dự tuyển phương thức 1 vào Học viện Chính trị Công an nhân dân. Tuy nhiên, vị trí dự tuyển của em, chỉ có 1 chỉ tiêu nữ cho phương thức 1 khu vực phía Bắc tại Học viện Chính trị Công an nhân dân và Khánh Linh đã không trúng tuyển.

Nguyễn Khánh Linh cùng người thân vui mừng khi được Bộ trưởng Bộ Công an đồng ý bổ sung chỉ tiêu xét tuyển thẳng theo phương thức 1 đào tạo đại học chính quy tại Học viện Chính trị Công an nhân dân. Ảnh Công an Hà Tĩnh

Câu chuyện của Nguyễn Khánh Linh đã được lan truyền và nhận được sự thương cảm, chia sẻ của nhiều người, đặc biệt là Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Đại tá Nguyễn Hồng Phong chia sẻ, khi ông đến gia đình em Nguyễn Khánh Linh, chứng kiến hoàn cảnh khó khăn, trên góc bàn học có ảnh Bác Hồ, lá cờ Tổ quốc, khiến tôi rất xúc động:

"Từ điều kiện, hoàn cảnh cụ thể đó, lại có nguyện vọng được cống hiến trong lực lượng công an, mình nghĩ với một người có tâm như thế thì sẽ trở thành người công an tốt. Bạn này thì các tiêu chí đạt hết, theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo, nhưng vì không có chỉ tiêu, thế thì mình báo cáo Bộ trưởng (Bộ trưởng Bộ Công an - PV). Để thấy được tấm lòng, quan tâm, lắng nghe từ cơ sở của Bộ trưởng Tô Lâm, tức là Bộ trưởng chọn người yêu ngành, yêu nghề, có trình độ, năng lực và tấm lòng vượt lên khó khăn. Bộ trường quyết định thêm 1 chỉ tiêu nữa dành cho bạn này, 1 xuất đặc cách" - Đại tá Nguyễn Hồng Phong cho biết thêm.

Nguyễn Khánh Linh bày tỏ sự cảm động và không cầm được nước mắt khi nhận được thông báo của Bộ trưởng Bộ Công an về việc đồng ý bổ sung chỉ tiêu xét tuyển thẳng theo phương thức 1 đào tạo đại học chính quy tại Học viện Chính trị Công an nhân dân. Nguyễn Khánh Linh nói lời cảm ơn tới gia đình, thầy cô, bạn bè, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Nguyễn Khánh Linh hứa sẽ không ngừng nỗ lực học tập rèn luyện để xứng đáng với niềm tin, sự giúp đỡ của tất cả mọi người.