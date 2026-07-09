Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Không để chậm tiến độ cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Sáng 9/7, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra hiện trường dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn, nối TP Huế với tỉnh Quảng Trị.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư, "tăng ca, tăng kíp" tổ chức thi công quyết liệt để bảo đảm tiến độ đến 30/11.

Qua kiểm tra, Bộ trưởng ghi nhận tiến độ thi công của dự án đã có chuyển biến, các nhà thầu đã tăng cường tổ chức thi công trên công trường. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ trưởng, khối lượng thi công các hạng mục chính vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp so với kế hoạch. Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành trong năm 2026.

Phát biểu tại hiện trường, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh: "Các đơn vị phải triển khai thi công đồng bộ trên toàn tuyến, đặc biệt đối với các hạng mục cầu. Hiện nay, nhiều nhà thầu mới tập trung thi công phần đường và cống, trong khi nhiều vị trí cầu chưa hình thành đầy đủ các mũi thi công".

Bộ trưởng cũng chỉ rõ, ngay cả một số nhà thầu lớn như Trường Thịnh, Phương Thành... vẫn chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Để bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án, Bộ trưởng yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư; tổ chức thi công "tăng ca, tăng kíp", đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành công trình trước ngày 30/11 và hoàn tất công tác bàn giao trong tháng 12/2026 để giải ngân nguồn vốn theo đúng kế hoạch.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài 98,73km, trong đó khoảng 36km đi qua tỉnh Quảng Trị và 62,72km đi qua TP Huế. Về công tác giải phóng mặt bằng, tổng diện tích thu hồi hơn 59ha, chủ yếu trên địa bàn TP Huế. Đến nay, các địa phương đã bàn giao 53,51ha, đạt khoảng 90%.

Theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, đến nay nhà thầu đã huy động nhân lực, thiết bị và tổ chức 137 mũi thi công.

Đối với các hạng mục như nút giao tỉnh lộ 12B, tỉnh lộ 16, hệ thống đường gom, đường quay đầu xe..., mặt bằng cơ bản đã được bàn giao phục vụ thi công. Phần diện tích còn lại chủ yếu liên quan đến công tác tái định cư của 48 hộ dân và một số vị trí bổ sung tại cửa cống, mái taluy nền đào. Dự kiến toàn bộ mặt bằng sẽ được bàn giao theo hình thức cuốn chiếu trong tháng 7/2026.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, hiện các nhà thầu đã huy động 137 mũi thi công, gồm 100 mũi thi công phần đường tại hai gói thầu XL1 và XL2, cùng 37 mũi thi công cầu.

Lực lượng thi công hiện có 597 máy móc, thiết bị và phương tiện các loại, cùng hơn 1.098 cán bộ, kỹ sư, công nhân và người lao động; trong đó có 119 kỹ sư và 979 công nhân, lái xe, lái máy.

Đến nay, giá trị sản lượng thực hiện của dự án đạt hơn 1.172 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 4.349 tỷ đồng, tương đương khoảng 27%.

Trong đó, gói thầu XL1 đạt hơn 412 tỷ đồng, tương đương 33,2% giá trị hợp đồng; gói thầu XL2 đạt hơn 759 tỷ đồng, tương đương 24,5%. Các hạng mục đã và đang triển khai gồm xử lý đất yếu, đào đắp nền đường, thi công cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa, cống ngang, hầm chui dân sinh và thi công cầu.

Đến nay, các đơn vị đã triển khai thi công 28/35 cầu của dự án, trong đó có 27/33 cầu trên tuyến chính và 1/2 cầu vượt tại nút giao; vị trí còn lại đang thực hiện điều chỉnh thiết kế.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu công tác thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn cần tập trung, đồng bộ, quyết liệt đẩy tiến độ, yêu cầu cán đích trong tháng 12 năm nay.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, quá trình triển khai dự án gặp một số khó khăn do giá nhiên liệu tuy đã giảm sau thời gian tăng mạnh nhưng giá nhiều loại vật liệu xây dựng vẫn ở mức cao, ảnh hưởng đến chi phí và tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết khu vực miền Trung thường xuyên xuất hiện mưa dông vào buổi chiều cũng gây ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công của các nhà thầu. Đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, một số nhà thầu vẫn chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Chủ đầu tư đã nhiều lần có văn bản đôn đốc, nhắc nhở và phê bình.

Trong thời gian tới, nếu các đơn vị tiếp tục không có chuyển biến, chủ đầu tư sẽ xem xét ban hành văn bản khiển trách tiến độ, đồng thời cắt chuyển một phần khối lượng công việc sang các nhà thầu khác để bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Nhân dịp kiểm tra tiến độ dự án, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trường.

Sau chuyến kiểm tra hai dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên và Cam Lộ - La Sơn, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại một số nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn (nối Quảng Trị với TP Huế) có tổng chiều dài gần 99km. Điểm đầu tiếp giáp với điểm cuối cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ ở xã Cam Hiếu (Quảng Trị) và điểm cuối tiếp giáp với điểm đầu cao tốc La Sơn - Hòa Liên thuộc xã Hưng Lộc (TP Huế). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Công trình được đầu tư theo giai đoạn phân kỳ, mở rộng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh. Tuyến đường đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đường cao tốc cấp 80.

Dự án có 2 gói thầu xây lắp chính, trong đó gói thầu XL1 thi công xây dựng đoạn từ Km 0+000 - Km 37+300; Gói thầu XL2 đoạn từ Km 37+300 - Km 102+200. Dự án được khởi công ngày 19/12/2025 và dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026.