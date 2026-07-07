Tạm dừng lưu thông ban đêm trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn để phục vụ thi công mở rộng

Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế thông báo phương án tổ chức giao thông trong thời gian thi công dự án.

Theo đó, việc tạm dừng khai thác được áp dụng trên toàn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, từ Km0+00 đến Km102+200. Trong thời gian vừa nêu, các phương tiện sẽ được phân luồng lưu thông trên các tuyến đường hiện có.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua thành phố Huế

Hiện nay, các nhà thầu đang đồng loạt triển khai nhiều hạng mục thi công trên toàn tuyến, bao gồm tháo dỡ hệ thống biển báo, hộ lan tôn sóng và mở rộng mặt đường hai bên tuyến. Quá trình thi công khiến mặt đường bị thu hẹp, điều kiện khai thác không đáp ứng yêu cầu an toàn của tuyến cao tốc.

Đặc biệt, vào ban đêm và rạng sáng, tầm nhìn hạn chế trong khi các phương tiện thường lưu thông với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc tạm dừng khai thác ban đêm nhằm hạn chế tai nạn, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng thi công và người tham gia giao thông.

Trước đó, từ tháng 5/2026, Cục Cảnh sát giao thông đã đề nghị tạm dừng khai thác tuyến cao tốc này vào ban đêm để phục vụ thi công và phòng ngừa tai nạn giao thông.

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, được khởi công cuối năm 2025 với tổng mức đầu tư hơn 6.460 tỷ đồng. Tuyến đường dài hơn 98km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026.