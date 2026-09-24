Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Đạt hơn 76% giá trị xây lắp đoạn qua Tuyên Quang

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang có tổng chiều dài 105km với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Đây là công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Hà Giang nói riêng và toàn khu vực phía Bắc nói chung.

Các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, ông Bùi Công Phượng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình số 1 tỉnh Tuyên Quang cho biết: Đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Tuyên Quang (cũ) có chiều dài trên 77km, tổng mức đầu tư 8.800 tỷ đồng.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến đã hoàn tất và bàn giao cho các đơn vị thi công. Các vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng cơ bản cũng được tháo gỡ, cơ bản đáp ứng nhu cầu thực tế tại công trường.

"Dự án gồm 15 gói thầu xây lắp và hiện đã triển khai thi công đồng loạt cả 15 gói thầu. Tổng giá trị xây lắp lũy kế đạt hơn 4.688 tỷ đồng trên tổng số 6.168 tỷ đồng, tương đương 76,01% giá trị hợp đồng. Lũy kế giải ngân vốn từ khi khởi công đạt 84,56% kế hoạch. Riêng trong năm 2026, dự án đã giải ngân hơn 806 tỷ đồng, đạt 38,38% kế hoạch vốn giao", ông Phượng thông tin.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo an toàn giao thông.

Đối với đoạn qua tỉnh Hà Giang (cũ) dài hơn 27km, công tác giải phóng mặt bằng cũng đã hoàn thành. Dự án gồm 9 gói thầu xây lắp, hiện đang triển khai đồng bộ. Giá trị sản lượng thực hiện đạt trên 3.033 tỷ đồng (đạt 85% giá trị hợp đồng); lũy kế giải ngân vốn đạt hơn 3.945 tỷ đồng, tương đương 83% kế hoạch.

Các chủ đầu tư đã đôn đốc nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" liên tục để hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch.

Tháo gỡ khó khăn, kiên quyết xử lý nhà thầu chậm tiến độ

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, đại diện Ban Quản lý dự án cũng thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ. Thời gian qua, biến động giá xăng dầu làm giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao; thời tiết mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại một số khu vực. Bên cạnh đó, một số nhà thầu chưa huy động đủ nhân lực, máy móc theo yêu cầu, năng lực tổ chức thi công chưa tương xứng với khối lượng công việc còn lại, cùng với đó là việc bố trí vốn có thời điểm chưa kịp thời.

Để khắc phục tình trạng này, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư và nhà thầu rà soát chi tiết khối lượng công việc còn lại, lập tiến độ chi tiết theo từng tuần, từng tháng và gắn rõ trách nhiệm của người đứng đầu.

Thi công cầu vượt QL2 trên tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang.

Đồng thời, các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý hoặc điều chỉnh, bổ sung nguồn lực đối với những gói thầu chậm tiến độ.

Sau khi kiểm tra thực tế tại nút giao với Quốc lộ 2, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh biểu dương nỗ lực của tỉnh Tuyên Quang, các chủ đầu tư và nhà thầu trong việc triển khai dự án thời gian qua.

Đối với đề xuất bổ sung nguồn vốn cho giai đoạn hoàn thiện, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu tỉnh Tuyên Quang cần sớm rà soát, báo cáo Chính phủ xem xét bố trí nguồn vốn để triển khai thi công giai đoạn hoàn thiện cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình số 1 tỉnh Tuyên Quang khẩn trương đôn đốc các nhà thầu sớm hoàn thiện hệ thống nút giao, đường gom kết nối với đường cao tốc, bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông trong quá trình thi công. Đồng thời, các đơn vị nghiên cứu giải pháp kỹ thuật phù hợp để vừa khai thác vừa thi công một cách hợp lý.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, chủ đầu tư và các nhà thầu cần tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi, huy động cao nhất máy móc, nhân lực, tăng ca tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đã đề ra.