Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Trung đội phương tiện không người lái

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Trần Nguyên Lai - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, việc thành lập Trung đội phương tiện không người lái là bước cụ thể hóa chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Cảnh sát biển Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và từng bước hiện đại hóa lực lượng.

Đại tá Trần Nguyên Lai - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu tại hội nghị.

Đây là lực lượng chuyên trách có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao năng lực trinh sát, giám sát, tuần tra, kiểm soát, thu thập thông tin, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác hải sản bất hợp pháp và các nhiệm vụ khác trên biển.

Đại tá Trần Nguyên Lai - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao quyết định nhân sự cho Trung đội phương tiện không người lái.

Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Phòng Tham mưu nhanh chóng kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, làm tốt công tác quản lý, huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ Trung đội sớm làm chủ trang bị, kỹ thuật, công nghệ, phát huy hiệu quả các phương tiện không người lái trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, mỗi cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, nghiên cứu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, chấp hành nghiêm kỷ luật, xây dựng đơn vị đoàn kết, chính quy, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.