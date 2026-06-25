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Quân khu 5 công bố Quyết định thành lập Tiểu đoàn phương tiện không người lái

Thứ Năm, 15:02, 25/06/2026
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VOV.VN - Sáng 25/6, tại Đà Nẵng, Bộ Tham mưu Quân khu 5 tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Tiểu đoàn phương tiện không người lái trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 5.

Bộ Tham mưu Quân khu 5 vừa công bố Quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc thành lập Tiểu đoàn phương tiện không người lái trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 5; đồng thời công bố các quyết định về thành lập Đảng bộ Tiểu đoàn, các tổ chức đảng trực thuộc và chỉ định nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ đầu.

quan khu 5 cong bo quyet dinh thanh lap tieu doan phuong tien khong nguoi lai hinh anh 1
Ra mắt cán bộ, chỉ huy Tiểu đoàn Phương tiện không người lái

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định, việc thành lập Tiểu đoàn phương tiện không người lái xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phù hợp với xu thế phát triển của nghệ thuật quân sự và phương thức tác chiến hiện đại trên thế giới. Đây là chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Theo Tư lệnh Quân khu 5, Tiểu đoàn phương tiện không người lái là lực lượng chiến đấu chuyên ngành mới, có vai trò ngày càng quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ tác chiến trên không, mặt đất và mặt nước bằng các phương tiện không người lái. Thực tiễn các cuộc chiến tranh, xung đột gần đây cho thấy, phương tiện không người lái đang tạo ra những thay đổi sâu sắc về phương thức tác chiến, góp phần nâng cao hiệu quả chiến đấu, giảm thiểu tổn thất về người và phương tiện.

quan khu 5 cong bo quyet dinh thanh lap tieu doan phuong tien khong nguoi lai hinh anh 2
Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo

Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Tiểu đoàn quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đơn vị tác chiến công nghệ cao; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, khắc phục khó khăn ban đầu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đơn vị cần chủ động tham mưu với Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về các nội dung liên quan lĩnh vực phương tiện không người lái; xây dựng nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác, chương trình huấn luyện, quy chế hoạt động và các văn bản liên quan bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ.

Thành Long/VOV-Miền Trung
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