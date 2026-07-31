Bộ VHTTDL chấn chỉnh hoạt động của tạp chí, khắc phục tình trạng "báo hóa"

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 4725/BVHTTDL-BC do Thứ trưởng Phan Tâm ký ngày 30/7/2026 gửi các cơ quan chủ quản tạp chí, yêu cầu tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động của các tạp chí trước những biểu hiện sai phạm, gây bức xúc trong dư luận.

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Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian qua vẫn còn tình trạng một số tạp chí hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, mở rộng phản ánh các vấn đề xã hội ngoài lĩnh vực chuyên ngành được cấp phép. Cùng với đó là hiện tượng "báo hóa" tạp chí, "báo hóa" trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và biểu hiện "tư nhân hóa" hoạt động báo chí.

Đáng chú ý, Bộ chỉ rõ có tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để gây sức ép, nhũng nhiễu đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Một số vụ việc đã bị xử lý hình sự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo.

Văn bản cũng nêu thực trạng buông lỏng quản lý tài chính, nhân sự tại một số tạp chí, như giao khoán doanh thu hoặc chi phí cho phóng viên, nhà báo; cấp giấy giới thiệu không đúng quy định; giao quyền đăng, sửa, gỡ tin bài cho đối tác liên kết hoặc để đối tác gắn thương hiệu riêng trên sản phẩm báo chí.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ quan chủ quản bảo đảm đầy đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính để tạp chí hoạt động đúng quy định của pháp luật và đúng tôn chỉ, mục đích.

Người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan tạp chí phải chịu trách nhiệm về hoạt động của đơn vị; đồng thời rà soát, hoàn thiện quy trình biên tập, kiểm duyệt, phân cấp, phân quyền và xác định rõ trách nhiệm ở từng khâu xuất bản.

Bộ cũng yêu cầu trước ngày 20/12 hằng năm, các cơ quan chủ quản tổ chức kiểm tra và gửi báo cáo về Bộ (qua Cục Báo chí), tập trung vào các nội dung như: tỷ lệ tin, bài tự sản xuất và tổng hợp; mức độ bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích; việc chi trả lương, nhuận bút và nguồn tài chính hợp pháp; quản lý giấy giới thiệu; hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú; cũng như việc liên kết trong hoạt động báo chí.

Đối với hoạt động liên kết, các đơn vị phải báo cáo đầy đủ đối tác, tỷ lệ tin bài liên kết, lợi ích kinh tế phát sinh và kiểm tra việc có hay không hiện tượng giao quyền đăng, sửa, gỡ tin bài cho đối tác hoặc cấp giấy giới thiệu cho nhân sự của đối tác liên kết.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu trước ngày 15/8/2026, các cơ quan chủ quản hoàn thành việc rà soát, đánh giá hoạt động của các tạp chí trực thuộc trong giai đoạn từ ngày 1/6/2025 đến ngày 1/6/2026, đồng thời đề xuất phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.