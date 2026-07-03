Nâng cao năng lực quản lý báo chí trong kỷ nguyên số

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao sau khi tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về báo chí, Cục Báo chí phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về báo chí năm 2026. Khóa học có sự tham gia của lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, lãnh đạo các cơ quan báo chí, cán bộ phụ trách công tác báo chí, truyền thông cùng đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ nhiều địa phương, đơn vị trên cả nước.

Lãnh đạo cơ quan quản lý báo chí và các học viên trao đổi về những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý báo chí, chuyển đổi số và thực thi Luật Báo chí 2025.

Chương trình được tổ chức nhằm cập nhật các quy định mới của pháp luật, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước liên quan đến hoạt động báo chí. Đồng thời, khóa học góp phần bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý, điều hành cơ quan báo chí trong bối cảnh môi trường truyền thông và công nghệ đang có nhiều thay đổi.

Nội dung khóa học cũng hướng đến việc giúp học viên đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện liên quan đến công tác quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí theo quy định. Bên cạnh các chuyên đề lý luận, pháp luật và nghiệp vụ quản lý, chương trình còn tổ chức hoạt động tham quan, khảo sát thực tế tại các cơ quan báo chí nhằm giúp học viên tiếp cận mô hình tổ chức, phương thức vận hành và kinh nghiệm chuyển đổi số.

Sáng 3/7, các học viên đã đến tham quan, làm việc tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên, VTV8. Tại đây, đoàn được giới thiệu về mô hình tổ chức, quy trình sản xuất chương trình truyền hình, phương thức phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn cũng như việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động báo chí. Các học viên cũng tìm hiểu quá trình xây dựng, sản xuất và phân phối nội dung trên nhiều nền tảng của kênh truyền hình quốc gia phụ trách các lĩnh vực văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch. Điểm nhấn của chuyến công tác thực tế là buổi tọa đàm giữa lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, đại diện đơn vị tổ chức và các học viên tham dự khóa học.

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc giải đáp thắc mắc về tình trạng cấp đổi thẻ nhà báo chậm so với thời hạn

Tại tọa đàm, nhiều vấn đề nóng đang đặt ra đối với hoạt động báo chí và công tác quản lý nhà nước về báo chí đã được các đại biểu trao đổi thẳng thắn. Nội dung thảo luận tập trung vào tổ chức, vận hành cơ quan báo chí, trách nhiệm của người đứng đầu, quản lý thông tin trên môi trường số, bản quyền tác giả, tác phẩm và yêu cầu đổi mới mô hình quản trị trong bối cảnh truyền thông đa nền tảng phát triển mạnh mẽ.

Đáng chú ý, các học viên đã trực tiếp đặt câu hỏi với Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc về tình trạng cấp đổi thẻ nhà báo chậm so với thời hạn, một số hồ sơ bị trả lại và những vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục. Đại diện lãnh đạo các tạp chí cũng nêu vấn đề về tiêu chuẩn đối với chức danh tổng biên tập tạp chí khoa học, đồng thời đề nghị có giải pháp hỗ trợ phù hợp đối với hệ thống tạp chí văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay.

Không khí tọa đàm trở nên sôi nổi khi nhiều tình huống thực tế được đưa ra trao đổi, từ bảo vệ bản quyền tác giả, tác phẩm đến trách nhiệm kiểm soát nội dung, xử lý thông tin sai lệch và tổ chức hoạt động của cơ quan báo chí trên không gian số.

Các học viên tham quan trường quay của VTV8

Các đại biểu cũng dành nhiều thời gian thảo luận việc triển khai Luật Báo chí năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, cùng những yêu cầu mới đặt ra đối với cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chủ quản và các cơ quan báo chí. Trong bối cảnh báo chí đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nội dung đa nền tảng và chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ mạng xã hội, công tác quản lý báo chí được xác định phải đổi mới theo hướng chủ động, chuyên nghiệp, minh bạch và sát với thực tiễn.