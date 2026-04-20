中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ Xây dựng đề xuất rút ngắn thời gian cấp phép bay, hoàn thiện quản lý vùng trời

Thứ Hai, 11:00, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dự thảo Nghị định về hoạt động bay do Bộ Xây dựng xây dựng đề xuất rút ngắn thời hạn nộp và xử lý hồ sơ cấp phép bay, đồng thời bổ sung nhiều quy định mới về quản lý vùng trời nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác linh hoạt của ngành hàng không.

Rút ngắn thời gian cấp phép, tăng tính linh hoạt khai thác

Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam về hoạt động bay, với nhiều đề xuất đáng chú ý liên quan đến cấp phép bay và quản lý vùng trời.

Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo Nghị định về hoạt động bay, trong đó đề xuất rút ngắn thời hạn nộp và xử lý hồ sơ cấp phép bay, nhằm tạo điều kiện linh hoạt hơn cho các hãng hàng không trong xây dựng kế hoạch khai thác.

Một trong những điểm mới nổi bật của dự thảo là đề xuất rút ngắn thời hạn nộp hồ sơ đề nghị cấp phép bay đối với một số loại chuyến bay so với quy định hiện hành.

Cụ thể, thời hạn nộp hồ sơ đối với chuyến bay thường lệ được đề xuất giảm từ 10 ngày xuống còn 7 ngày; chuyến bay quốc tế thuê chuyến, tăng chuyến giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày; trong khi chuyến bay qua không thường lệ giảm từ 3 ngày xuống còn 2 ngày.

Theo Bộ Xây dựng, việc điều chỉnh này nhằm tạo điều kiện linh hoạt hơn cho các hãng hàng không trong xây dựng và điều chỉnh kế hoạch khai thác, phù hợp với đặc thù vận hành liên tục của ngành.

Song song đó, thời gian xử lý hồ sơ của cơ quan cấp phép bay cũng được đề xuất rút ngắn đáng kể. Theo đó, thời gian xử lý đối với chuyến bay quốc tế thuê chuyến, tăng chuyến giảm từ 3 ngày xuống còn 2 ngày; chuyến bay không phải vận tải hàng không thương mại giảm từ 2 ngày xuống còn 1 ngày. Đặc biệt, các trường hợp khẩn cấp hoặc đặc biệt sẽ được giải quyết ngay, thay vì kéo dài từ 12 giờ đến 2 ngày như trước.

Đánh giá về đề xuất này, ông Ngô Thế Vinh cho rằng, đây là bước tiến mang tính thực tiễn cao, giúp thu hẹp khoảng cách giữa yêu cầu quản lý hành chính và nhịp độ khai thác 24/7 của ngành hàng không.

“Thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, minh bạch sẽ giúp giảm tình trạng tàu bay phải nằm chờ cấp phép, qua đó tối ưu chi phí cho các hãng hàng không. Việc có thông tin phép bay sớm và dứt khoát cũng giúp công tác hiệp đồng, lập kế hoạch sử dụng vùng trời và quản lý luồng không lưu chủ động hơn”, ông Vinh nhấn mạnh.

Bổ sung quy định mới về cấp phép và quản lý vùng trời

Bên cạnh việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, dự thảo Nghị định lần này còn bổ sung nhiều quy định nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động bay.

Bộ Xây dựng để nghị bổ sung nhiều quy định nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động bay.

Cụ thể, dự thảo bổ sung quy định cấp phép bay đối với tàu bay dân dụng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn trong vùng trời hàng không dân dụng và vùng trời sân bay dùng chung; tàu bay quân sự nước ngoài tham gia tìm kiếm, cứu nạn trong vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý; cũng như hoạt động bay của lực lượng thuộc Bộ Công an.

Ngoài ra, dự thảo kế thừa các quy định của Nghị định số 125/2015/NĐ-CP, đồng thời bổ sung nội dung về “kế hoạch thực hiện chuyến bay” đối với các chuyến bay qua, bay trong vùng thông báo bay trên biển quốc tế do Việt Nam quản lý. Quy định này nhằm bảo đảm phù hợp với Công ước Chicago 1944 và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Đáng chú ý, dự thảo cũng bổ sung quy định đối với các chuyến bay vận tải hàng không chuyên dùng và hàng không chung khai thác bằng tàu bay mang quốc tịch Việt Nam. Theo đó, thông báo phản hồi kế hoạch bay không lưu của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam sẽ được coi là phép bay theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2025.

Về thẩm quyền, dự thảo xác định việc cấp phép bay đối với các chuyến bay nêu trên thuộc Cục Hàng không Việt Nam, đồng thời giao VATM sử dụng thông báo phản hồi kế hoạch bay không lưu thay cho phép bay nhằm bảo đảm tính kịp thời trong hoạt động khai thác.

Cơ chế này cũng được áp dụng trong các trường hợp cần sửa đổi phép bay như chuyển hướng bắt buộc do thời tiết, sự cố kỹ thuật, yêu cầu nhân đạo, an toàn hoặc khi thay đổi số hiệu chuyến bay do chậm giờ sang ngày kế tiếp.

Phi Long/VOV.VN
Tag: cấp phép bay Bộ Xây dựng hàng không Việt Nam quản lý vùng trời VATM Cục Hàng không chuyến bay thủ tục hành chính điều hành không lưu chính sách hàng không
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ Xây dựng cấp giấy phép bay cho hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways
Bộ Xây dựng cấp giấy phép bay cho hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways

VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa chính thức cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc (tên thương hiệu Sun PhuQuoc Airways).

Bộ Xây dựng cấp giấy phép bay cho hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways

Bộ Xây dựng cấp giấy phép bay cho hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways

VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa chính thức cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc (tên thương hiệu Sun PhuQuoc Airways).

Cục Hàng không nói gì việc vụ IPP Air Cargo xin dừng cấp phép bay?
Cục Hàng không nói gì việc vụ IPP Air Cargo xin dừng cấp phép bay?

VOV.VN - Theo Cục HKVN, việc Công ty cổ phần IPP Air Cargo xin rút hồ sơ và xin dừng thủ tục cấp giấy phép với lý do dự báo "Tình hình biến động và bất ổn của thị trường hàng hóa toàn cầu hiện nay cũng như dự báo khó khăn của ngành vận chuyển hàng hóa trong vài năm tới do biến động về giá nhiên liệu và nguy cơ suy thoái kinh tế diện rộng".

Cục Hàng không nói gì việc vụ IPP Air Cargo xin dừng cấp phép bay?

Cục Hàng không nói gì việc vụ IPP Air Cargo xin dừng cấp phép bay?

VOV.VN - Theo Cục HKVN, việc Công ty cổ phần IPP Air Cargo xin rút hồ sơ và xin dừng thủ tục cấp giấy phép với lý do dự báo "Tình hình biến động và bất ổn của thị trường hàng hóa toàn cầu hiện nay cũng như dự báo khó khăn của ngành vận chuyển hàng hóa trong vài năm tới do biến động về giá nhiên liệu và nguy cơ suy thoái kinh tế diện rộng".

Bamboo Airways được cấp phép bay thẳng đến Mỹ, chuyến đầu vào 23/9
Bamboo Airways được cấp phép bay thẳng đến Mỹ, chuyến đầu vào 23/9

VOV.VN - Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA) vừa cấp phép cho Bamboo Airways thực hiện 12 chuyến bay thẳng đến Mỹ từ tháng 9/2021

Bamboo Airways được cấp phép bay thẳng đến Mỹ, chuyến đầu vào 23/9

Bamboo Airways được cấp phép bay thẳng đến Mỹ, chuyến đầu vào 23/9

VOV.VN - Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA) vừa cấp phép cho Bamboo Airways thực hiện 12 chuyến bay thẳng đến Mỹ từ tháng 9/2021

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục