Bộ Xây dựng đề xuất rút ngắn thời gian cấp phép bay, hoàn thiện quản lý vùng trời

Rút ngắn thời gian cấp phép, tăng tính linh hoạt khai thác

Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam về hoạt động bay, với nhiều đề xuất đáng chú ý liên quan đến cấp phép bay và quản lý vùng trời.

Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo Nghị định về hoạt động bay, trong đó đề xuất rút ngắn thời hạn nộp và xử lý hồ sơ cấp phép bay, nhằm tạo điều kiện linh hoạt hơn cho các hãng hàng không trong xây dựng kế hoạch khai thác.

Một trong những điểm mới nổi bật của dự thảo là đề xuất rút ngắn thời hạn nộp hồ sơ đề nghị cấp phép bay đối với một số loại chuyến bay so với quy định hiện hành.

Cụ thể, thời hạn nộp hồ sơ đối với chuyến bay thường lệ được đề xuất giảm từ 10 ngày xuống còn 7 ngày; chuyến bay quốc tế thuê chuyến, tăng chuyến giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày; trong khi chuyến bay qua không thường lệ giảm từ 3 ngày xuống còn 2 ngày.

Theo Bộ Xây dựng, việc điều chỉnh này nhằm tạo điều kiện linh hoạt hơn cho các hãng hàng không trong xây dựng và điều chỉnh kế hoạch khai thác, phù hợp với đặc thù vận hành liên tục của ngành.

Song song đó, thời gian xử lý hồ sơ của cơ quan cấp phép bay cũng được đề xuất rút ngắn đáng kể. Theo đó, thời gian xử lý đối với chuyến bay quốc tế thuê chuyến, tăng chuyến giảm từ 3 ngày xuống còn 2 ngày; chuyến bay không phải vận tải hàng không thương mại giảm từ 2 ngày xuống còn 1 ngày. Đặc biệt, các trường hợp khẩn cấp hoặc đặc biệt sẽ được giải quyết ngay, thay vì kéo dài từ 12 giờ đến 2 ngày như trước.

Đánh giá về đề xuất này, ông Ngô Thế Vinh cho rằng, đây là bước tiến mang tính thực tiễn cao, giúp thu hẹp khoảng cách giữa yêu cầu quản lý hành chính và nhịp độ khai thác 24/7 của ngành hàng không.

“Thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, minh bạch sẽ giúp giảm tình trạng tàu bay phải nằm chờ cấp phép, qua đó tối ưu chi phí cho các hãng hàng không. Việc có thông tin phép bay sớm và dứt khoát cũng giúp công tác hiệp đồng, lập kế hoạch sử dụng vùng trời và quản lý luồng không lưu chủ động hơn”, ông Vinh nhấn mạnh.

Bổ sung quy định mới về cấp phép và quản lý vùng trời

Bên cạnh việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, dự thảo Nghị định lần này còn bổ sung nhiều quy định nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động bay.

Cụ thể, dự thảo bổ sung quy định cấp phép bay đối với tàu bay dân dụng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn trong vùng trời hàng không dân dụng và vùng trời sân bay dùng chung; tàu bay quân sự nước ngoài tham gia tìm kiếm, cứu nạn trong vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý; cũng như hoạt động bay của lực lượng thuộc Bộ Công an.

Ngoài ra, dự thảo kế thừa các quy định của Nghị định số 125/2015/NĐ-CP, đồng thời bổ sung nội dung về “kế hoạch thực hiện chuyến bay” đối với các chuyến bay qua, bay trong vùng thông báo bay trên biển quốc tế do Việt Nam quản lý. Quy định này nhằm bảo đảm phù hợp với Công ước Chicago 1944 và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Đáng chú ý, dự thảo cũng bổ sung quy định đối với các chuyến bay vận tải hàng không chuyên dùng và hàng không chung khai thác bằng tàu bay mang quốc tịch Việt Nam. Theo đó, thông báo phản hồi kế hoạch bay không lưu của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam sẽ được coi là phép bay theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2025.

Về thẩm quyền, dự thảo xác định việc cấp phép bay đối với các chuyến bay nêu trên thuộc Cục Hàng không Việt Nam, đồng thời giao VATM sử dụng thông báo phản hồi kế hoạch bay không lưu thay cho phép bay nhằm bảo đảm tính kịp thời trong hoạt động khai thác.

Cơ chế này cũng được áp dụng trong các trường hợp cần sửa đổi phép bay như chuyển hướng bắt buộc do thời tiết, sự cố kỹ thuật, yêu cầu nhân đạo, an toàn hoặc khi thay đổi số hiệu chuyến bay do chậm giờ sang ngày kế tiếp.