Bộ Xây dựng yêu cầu chống khan vé, chống tăng giá vé xe vô lý dịp nghỉ lễ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động bám sát tình hình thực tế, triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường năng lực vận tải, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Siết chặt quản lý giá vé, tăng chuyến phục vụ hành khách

Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, các doanh nghiệp vận tải phải xây dựng kế hoạch tăng cường phương tiện, nhất là vận tải hành khách kết nối ga đường sắt, sân bay, bến xe, bến tàu; tuyệt đối không để hành khách không có phương tiện di chuyển.

Song song đó, các cơ quan chức năng được giao tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về kê khai, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu xe không đúng quy định. Những trường hợp lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá vé bất hợp lý, trục lợi sẽ bị xử lý nghiêm.

Các cục quản lý chuyên ngành được giao phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ tăng cường vận tải và bảo đảm an toàn giao thông tại địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe được yêu cầu xây dựng kế hoạch tăng cường, bố trí đầy đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu triển khai hiệu quả các giải pháp quản lý vận tải, kiềm chế tai nạn giao thông; xây dựng phương án tổ chức giao thông hợp lý nhằm hạn chế ùn tắc, nhất là trên các tuyến kết nối Hà Nội, TP.HCM, các tuyến cao tốc và đầu mối giao thông lớn như nhà ga, sân bay, bến xe, cảng biển, bến thủy nội địa.

Đối với các khu vực miền núi, đèo dốc, nơi thường xuyên có sương mù, trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, các đơn vị phải kịp thời phát hiện và xử lý bất cập trong tổ chức giao thông. Trên các tuyến cao tốc, cần bố trí các điểm dừng nghỉ tạm thời phù hợp.

Không để phương tiện kém chất lượng hoạt động

Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố được giao chủ trì phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải; xây dựng phương án tăng cường phương tiện phù hợp với nhu cầu thực tế và biến động giá nhiên liệu.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe, cảng và bến thủy nội địa bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, chủ động khắc phục khó khăn do chi phí đầu vào tăng cao; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tối ưu hoạt động, tiết giảm chi phí.

Hành khách đi tàu hỏa tại Ga Hà Nội.

Đặc biệt, các đơn vị không được đưa vào khai thác phương tiện và người điều khiển không đủ điều kiện theo quy định. Công tác giám sát lái xe phải được tăng cường, bảo đảm chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, thời gian lái xe, chở đúng số người, bố trí thời gian nghỉ hợp lý, nhất là với xe khách đường dài và xe giường nằm.

Bộ cũng nhấn mạnh việc phòng ngừa tai nạn phải được thực hiện ngay từ khâu xuất bến; sắp xếp hành khách, hàng hóa hợp lý, tránh lệch trọng tâm phương tiện; nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn trên ô tô, mặc áo phao khi đi đường thủy.

“Các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng vận tải phức tạp hoặc tai nạn giao thông do nguyên nhân chủ quan”, văn bản nêu rõ.

Hàng không, đường sắt chủ động tăng chuyến cao điểm

Đối với lĩnh vực hàng không và đường sắt, Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát đội ngũ trực tiếp vận hành như lái tàu, trực ban, gác chắn đường ngang, phi công, kỹ thuật viên; xử lý nghiêm các vi phạm gây sự cố do lỗi chủ quan.

Các hãng hàng không và ngành đường sắt cần chủ động xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay, chuyến tàu trong những ngày cao điểm để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên cơ sở bảo đảm an toàn, hạn chế tối đa tình trạng chậm, hủy chuyến.

Các cảng hàng không cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong phân luồng hành khách, tăng cường nhân lực, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc tại khu vực cảng hàng không.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về vận tải và an toàn giao thông; cập nhật kịp thời tình hình tai nạn, ùn tắc, nguy cơ mất an toàn trên các tuyến trọng điểm, khu vực lễ hội để người dân chủ động lựa chọn hành trình.

Đồng thời, các đơn vị phải công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, xử lý sự cố kịp thời; tổ chức trực 24/7 và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo trong các kỳ nghỉ từ 25/4 - 27/4 và 30/4 - 3/5 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.