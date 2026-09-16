Bộ Xây dựng yêu cầu đánh giá khẩn cấp cầu đường sắt Mỹ Chánh sau sự cố sà lan

Theo báo cáo, khoảng 14h ngày 13/9/2026, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, mực nước sông Ô Giang dâng cao, dòng chảy xiết cuốn trôi 3 sà lan về phía hạ lưu. Các phương tiện này sau đó va và mắc kẹt vào cầu đường sắt Mỹ Chánh (tỉnh Quảng Trị) tại Km 651+084 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương đánh giá khả năng chịu lực cầu đường sắt Mỹ Chánh sau vụ 3 sà lan mắc kẹt. Ảnh ĐSVN

Cầu đường sắt Mỹ Chánh chạy song song và nằm sát cầu đường bộ Mỹ Chánh tại Km 788+357 trên quốc lộ 1A. Sự cố ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu. Khu gian Mỹ Chánh - Diên Sanh phải phong tỏa từ 14h20 đến 16h08 ngày 13/9 để lực lượng chức năng xử lý, bảo đảm an toàn.

Theo thông tin bước đầu, sự cố không gây thiệt hại về người. Các đơn vị ghi nhận 1 ống bọc dây cáp thông tin phía thượng lưu bị vỡ. Sau sự cố, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ khẩn trương xử lý, khắc phục sự cố.

Các cơ quan liên quan được yêu cầu xác định mức độ thiệt hại, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật nếu có. Bộ Xây dựng đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Đối với lĩnh vực đường thủy, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam được yêu cầu chủ động phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ cơ quan chức năng địa phương xử lý sự cố, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại khu vực.

Nước lũ chảy mạnh, việc đưa những chiếc sà lan khỏi vị trí gặp không ít khó khăn. Ảnh ĐSVN

Các cảng vụ đường thủy phải kiểm soát chặt chẽ tải trọng phương tiện, bảo đảm khổ tĩnh không thông thuyền, an toàn cho kết cấu hạ tầng cầu đường sắt, cầu đường bộ cũng như các phương tiện vận tải đường thủy lưu thông, nhất là trong mùa mưa lũ.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu nhịp cầu đường sắt Mỹ Chánh tại Km 651+084 trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, các đơn vị phải xây dựng phương án bảo đảm ổn định và an toàn khai thác công trình; đồng thời triển khai sửa chữa khẩn cấp nếu phát hiện hạng mục cần khắc phục.

Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn chạy tàu

Bộ Xây dựng giao Cục Đường sắt Việt Nam chủ động phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan phân tích nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến sự cố nếu có, bảo đảm việc xử lý tuân thủ quy định pháp luật.

Đối với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý sự cố, đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu nhịp cầu đường sắt Mỹ Chánh và sửa chữa khẩn cấp nếu cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn chạy tàu và an toàn công trình.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai phương án xử lý sà lan khỏi vị trí đang bị mắc kẹt dưới cầu. Ảnh ĐSVN

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam cùng các đơn vị liên quan thực hiện đánh giá khả năng chịu lực của cầu. Kết quả đánh giá là cơ sở để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng nếu cần thiết.

Việc sửa chữa sẽ được thực hiện bằng nguồn vốn phù hợp, nhằm bảo đảm ổn định công trình và an toàn trong quá trình khai thác.

Bên cạnh đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được yêu cầu thường xuyên theo dõi diễn biến tại khu vực cầu, bố trí lực lượng trực chốt 24/24 giờ và thực hiện tuần cầu để kiểm tra tình trạng kỹ thuật, kịp thời phát hiện những bất thường có thể ảnh hưởng đến an toàn công trình và chạy tàu.

Ở khu vực cầu đường bộ Mỹ Chánh, Cục Đường bộ Việt Nam được yêu cầu chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ II theo dõi diễn biến sự cố. Trong trường hợp các sà lan ảnh hưởng đến an toàn công trình cầu đường bộ tại Km 788+357 trên quốc lộ 1A, cơ quan quản lý phải kịp thời áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Việc khẩn trương đánh giá khả năng chịu lực của cầu đường sắt Mỹ Chánh được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm có cơ sở đưa ra phương án xử lý phù hợp sau sự cố, bảo đảm an toàn công trình và hoạt động vận tải đường sắt trên tuyến Hà Nội - TP.HCM.