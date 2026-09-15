Chiều 15/9, mực nước sông Ô Lâu giảm, tạo điều kiện để các lực lượng tiếp tục triển khai phương án cứu hộ sà lan. Tại hiện trường, đơn vị cứu hộ huy động cần cẩu 55 tấn cùng nhiều phương tiện và nhân lực tập trung xử lý chiếc sà lan bị lật úp giữa dòng sông. Các thợ lặn phải tiếp cận dưới nước, cắt bỏ những phần bị vướng mắc, đồng thời tháo gỡ các vật cản bám quanh thân sà lan trước khi tiến hành trục vớt.

Chiếc sà lan cuối cùng của cầu Mỹ Chánh được giải cứu khỏi hiện trường

Đến khoảng 17h ngày 15/9, chiếc sà lan bị lật úp được làm nổi trở lại. Lực lượng cứu hộ tiếp tục hút nước bên trong phương tiện. Đến 17h20, sà lan được di chuyển về phía hạ lưu và neo đậu tại vị trí an toàn. Riêng phần máy móc, thiết bị của sà lan đang bị chìm dưới nước, lực lượng chức năng dự kiến tiếp tục cắt rời và trục vớt trong ngày 16/9.

Trong thời gian chờ xử lý số máy móc, thiết bị còn lại dưới lòng sông, lực lượng chức năng bố trí một sà lan tại khu vực dưới chân cầu đường sắt và cầu Mỹ Chánh trên Quốc lộ 1A để cảnh báo, hướng dẫn các phương tiện đường thủy tránh xa khu vực có vật cản.

Ông Lâm Chí Hiếu, Chuyên viên Văn phòng Quản lý đường bộ II.5 Khu Quản lý Đường bộ II cho biết: “Đến nay, sau khi lai dắt sà lan bị mắc kẹt ra khỏi hiện trường, theo đánh giá ban đầu của đơn vị quản lý đường bộ thì có tác động và có sứt vỡ một ít tại dầm trụ T2 của cầu Mỹ Chánh, chưa ảnh hưởng đến an toàn khai thác công trình cầu Mỹ Chánh. Đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng xã Nam Hải Lăng ghi nhận vụ việc, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, đánh giá an toàn về cầu và xử lý các trình tự tiếp theo”.

Sà lan cuối cùng mắc kẹt dưới cầu Mỹ Chánh đã được di dời

Trước đó, ngày 13/9, do ảnh hưởng của mưa lớn, nước sông Ô Lâu, tỉnh Quảng Trị dâng cao, dòng chảy mạnh cuốn 3 sà lan về phía hạ lưu và mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Các sà lan mắc kẹt giữa cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn công trình giao thông đường sắt, đường bộ và hoạt động vận tải đường thủy.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng triển khai phương án giải cứu. Chiều 13/9, một sà lan được giải phóng khỏi vị trí mắc kẹt. Đến chiều 14/9, chiếc sà lan có kích thước lớn nhất cũng được di dời khỏi khu vực hai mố cầu. Đến chiều 15/9, chiếc sà lan cuối cùng đã được đưa ra khỏi vị trí mắc kẹt.