Bộ Xây dựng yêu cầu không để 34 dự án giao thông chậm tiến độ

5 dự án lớn đã khởi công, 5 dự án chuẩn bị triển khai

Ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết, theo kế hoạch trong năm 2026, Bộ Xây dựng và các địa phương phải hoàn thành 34 dự án, dự án thành phần công trình giao thông.

Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng đang tăng tốc về đích.

Để bảo đảm tiến độ, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu được yêu cầu nỗ lực, tập trung nguồn lực, tổ chức thi công quyết liệt. Bên cạnh các dự án phải hoàn thành, trong năm 2026 có 10 dự án dự kiến khởi công, gồm các dự án do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản và các dự án trọng điểm do địa phương làm cơ quan chủ quản.

Đến nay, 5 dự án đã được khởi công, gồm: Cầu Ninh Cường; cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện; hoàn thiện hầm Cù Mông; tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; cao tốc Vinh - Thanh Thủy, tỉnh Nghệ An.

5 dự án còn lại đang được tích cực triển khai để khởi công theo kế hoạch gồm: Dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam; dự án 3 tuyến Quốc lộ 53, 62, Nam Sông Hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long; cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng; đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh; nâng cấp, mở rộng đoạn Hòa Lạc - Hòa Bình.

23 dự án đang thi công, một số công trình chưa đáp ứng tiến độ

Theo kế hoạch năm 2026, tổng số 34 dự án, dự án thành phần phải hoàn thành gồm 24 dự án, dự án thành phần do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản và 10 dự án, dự án thành phần trọng điểm do địa phương làm cơ quan chủ quản.

Đến nay, một số dự án, dự án thành phần đã hoàn thành, gồm: cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (các dự án thành phần 1, 2, 3); tuyến tránh thành phố Cao Bằng; dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc; tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Quốc lộ 8C; đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà; dự án thành phần 1 đoạn tránh Ba Đồn thuộc dự án Quốc lộ 12A; cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội - Vinh; cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang.

Hiện có 23 dự án, dự án thành phần đang thi công. Tuy nhiên, một số dự án do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản vẫn chưa đáp ứng tiến độ đề ra, trong đó có Chợ Mới - Bắc Kạn; Cam Lộ - La Sơn; đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận; cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì...

Năm 2026, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thành 34 dự án giao thông.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, toàn bộ các dự án thành phần thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 đã được đưa vào khai thác. Tuy nhiên, việc tổ chức thi công một số hạng mục còn lại tại một số dự án vẫn chậm.

Theo ông Lâm Văn Hoàng, tiến độ một số dự án bị ảnh hưởng bởi cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về khách quan, công tác giải phóng mặt bằng tại một số nơi còn chậm; nguồn vật liệu xây dựng thiếu hụt; giá nhiên liệu trong thời gian qua tăng đột biến, dẫn đến tình trạng một số nhà thầu phải tổ chức thi công cầm chừng.

“Về chủ quan, một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án chưa chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương để giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Công tác đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu tổ chức thi công ở một số nơi chưa quyết liệt; việc thực hiện thủ tục điều chuyển khối lượng, thay thế một số nhà thầu chậm tiến độ còn chậm trễ”, ông Hoàng cho biết.

Siết kỷ luật, tăng tốc về đích cuối năm

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu toàn ngành tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động nhận diện và tháo gỡ các điểm nghẽn, tăng tốc thực hiện từng nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và quyết tâm hoàn thành các mục tiêu được giao.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, trong 8 tháng đầu năm, công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục được triển khai chủ động, quyết liệt, sâu sát, rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu không để chậm muộn nhiệm vụ, tăng tốc về đích cuối năm.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu; một số công trình, dự án còn chậm, tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành kế hoạch; công tác nắm bắt, dự báo tình hình ở một số lĩnh vực chưa sâu sát, toàn diện.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá: “Khối lượng công việc và các chỉ tiêu được giao từ nay đến cuối năm còn rất lớn. Theo Nghị quyết số 180/NQ-CP, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm, lĩnh vực xây dựng trong 6 tháng cuối năm phải tăng hơn 18%, vận tải, kho bãi tăng hơn 14% và kinh doanh bất động sản tăng hơn 11%. Cùng với đó, từ nay đến cuối năm còn phải giải ngân hơn 23.600 tỷ đồng và hoàn thành khối lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật”.

Từ đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18-KL/TW, các kết luận Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, các nghị quyết chiến lược và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương, Quốc hội, Chính phủ thành nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm cụ thể; đồng thời thường xuyên kiểm đếm kết quả thực hiện.

“Các đơn vị phải tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, xác định hoàn thiện thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm”, ông Minh chỉ đạo.

Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, kế hoạch vốn được giao và tiêu chí chấm điểm đã đầy đủ. Những chủ đầu tư, ban quản lý dự án không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xem xét trách nhiệm, từ người đứng đầu đơn vị đến cán bộ phụ trách.

Nhà thầu thi công cao tốc TP. HCM - Long Thành.

"Lãnh đạo các ban quản lý dự án phải bám sát, nhận diện khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo các nhà thầu hoàn thành thủ tục nội nghiệp, nghiệm thu, thanh toán, nhanh chóng đưa kết quả giải ngân bằng với mức giải ngân bình quân chung của cả nước ngay trong tháng tới", Bộ trưởng nói.

Người đứng đầu Bộ Xây dựng yêu cầu thúc đẩy sản lượng giải ngân gắn với tăng tốc tiến độ đầu tư, nhưng phải bảo đảm yêu cầu về chất lượng. Trong đó, đặc biệt lưu ý việc đầu tư xây dựng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

"Thúc đẩy sản lượng giải ngân, các dự án cũng phải tăng tốc tiến độ đầu tư trên tinh thần đáp ứng tiến độ nhưng phải bảo đảm yêu cầu về chất lượng, đặc biệt là việc đầu tư xây dựng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng", Bộ trưởng Trần Hồng Minh nói.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh công tác quyết toán công trình hoàn thành, bảo đảm thực hiện nhanh, đúng tiến độ và chất lượng.

Đối với các viện, trường thuộc Bộ, Bộ trưởng yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch, chiến lược bám sát nhiệm vụ và định hướng phát triển; tập trung nghiên cứu, đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ưu tiên các lĩnh vực chiến lược, phục vụ phát triển ngành.

Các vụ chuyên môn và đơn vị liên quan được yêu cầu rà soát, tổng hợp tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, đầu tư, khoa học công nghệ... của các doanh nghiệp thuộc Bộ, bảo đảm đầy đủ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Với khối lượng công việc lớn trong những tháng cuối năm, yêu cầu được Bộ Xây dựng đặt ra là tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là những công trình đang có nguy cơ chậm kế hoạch, đồng thời bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư và tiến độ giải ngân.