Bộ Y tế đề xuất cấm người sinh từ năm 2010 mua, sử dụng thuốc lá

Thứ Sáu, 15:11, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

Bộ Y tế đề xuất cấm người sinh từ năm 2010 trở về sau mua, sử dụng thuốc lá nhằm xác lập một thế hệ người Việt Nam hoàn toàn không khói thuốc.

Thông tin trên được đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế chia sẻ tại Hội thảo hưởng ứng Ngày Thế giới Không thuốc lá năm 2026. 

Bà Trần Thị Vân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, cho biết, Bộ Y tế đang soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Trong đó, Bộ Y tế đề xuất 2 chính sách, gồm: Cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, quá cảnh, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới khác và cấm cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc lá trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức.

Đối với ý kiến về việc bổ sung chính sách “xác lập một thế hệ người Việt Nam hoàn toàn không khói thuốc bắt đầu từ những người sinh sau năm 2010” theo đề xuất của Bộ Tư pháp, đại diện Bộ Y tế cho biết đã điều chỉnh tên gọi của chính sách cho phù hợp, thành “Cấm người sinh từ ngày 1/1/2010 trở về sau mua, sử dụng thuốc lá”.

bo y te de xuat cam nguoi sinh tu nam 2010 mua, su dung thuoc la hinh anh 1
Khảo sát tại 11 tỉnh, thành phố năm 2023 cho thấy tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh đã lên tới 8,1% (Ảnh minh họa: Thạch Thảo)

Đồng thời, Bộ Y tế đã tiến hành đánh giá tác động kỹ lưỡng của chính sách này. Nếu được thực thi và tuân thủ, chính sách này sẽ có hiệu quả rất cao đối với giảm tỷ lệ hút thuốc, giảm nhanh số người hút thuốc thụ động, bảo vệ sức khỏe người dân, giảm chi phí lớn cho chăm sóc sức khỏe và tổn thất do mất năng suất lao động gây ra.

Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh đang gia tăng nhanh. Nếu năm 2019, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở nhóm học sinh 13-17 tuổi là 2,6%, thì đến năm 2023, khảo sát tại 11 tỉnh, thành phố cho thấy con số này đã lên tới 8,1%.

"Đây không chỉ là một xu hướng tiêu dùng mới. Đây là dấu hiệu của một nguy cơ nghiện nicotine đang trẻ hóa, len vào trường học, gia đình và đời sống của thanh thiếu niên", đại diện Bộ Y tế thông tin.

Tuy nhiên, bà Ngọc cho biết, để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của chính sách này, cần sự thống nhất, ủng hộ của Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành liên quan, đặc biệt của Bộ Công an, Bộ Công Thương, sự ủng hộ của người dân và triển khai đồng bộ các biện pháp trong việc kiểm soát mua và bán thuốc lá cho đối tượng này.

Theo đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường truyền thông đối với người bán, người mua; bảo đảm tuân thủ tại điểm bán thông qua xác minh năm sinh chính xác và nhất quán; giảm điểm bán lẻ và xử lý nghiêm khi vi phạm. Đồng thời, chính sách hỗ trợ cai nghiện đối với người nghiện thuốc lá cần được duy trì.

Trên thế giới, thuốc lá gây ra hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm. Tại Việt Nam, hút thuốc lá ước tính gây ra khoảng 103.000 ca tử vong mỗi năm. Gánh nặng kinh tế do thuốc lá gây ra lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, bao gồm chi phí y tế, mất năng suất lao động, tử vong sớm và cả chi phí môi trường. 

Theo Võ Thu/Vietnamnet
Hút thuốc lá điện tử có thể bị phạt tới 5 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định 90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó quy định mức phạt đối với hành vi hút thuốc lá.

Đề xuất ghi hình phạt nguội vi phạm sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

VOV.VN - Nghị định 371/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 31/12/2025 quy định phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và phạt tiền từ 5 -10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá điện tử quy mô lớn, doanh thu hàng tỷ đồng

VOV.VN - Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã phát hiện, triệt xóa đường dây buôn bán thuốc lá điện tử trái phép hoạt động tinh vi cả trực tiếp lẫn trên không gian mạng. Tang vật thu giữ trị giá hơn 4,8 tỷ đồng, với hơn 28.600 sản phẩm các loại.

