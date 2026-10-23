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Bộ Y tế lên tiếng về đề xuất hiến mô, bộ phận cơ thể ở người dưới 18 tuổi

Thứ Sáu, 14:25, 23/10/2026
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VOV.VN - Bộ Y tế khẳng định dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác hướng tới bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em, đồng thời đề xuất các điều kiện chặt chẽ đối với việc hiến mô, bộ phận cơ thể ở người dưới 18 tuổi.

 

Trước những ý kiến khác nhau xung quanh việc lấy ý kiến của trẻ em về Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), hôm nay, Bộ Y tế đã lên tiếng về vấn đề này. Trong đó cho biết: Dự án luật được xây dựng theo đúng trình tự Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hiện nay, dự thảo luật đang tiếp tục được tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, ý kiến của Nhân dân, để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua.

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Bộ trưởng Bộ Y tế, Đào Hồng Lan đọc tờ trình dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) (Ảnh: Quốc hội)

Liên quan đến quy định trong dự thảo luật về việc hiến mô, bộ phận cơ thể ở người dưới 18 tuổi, Bộ Y tế khẳng định: Với nguyên tắc xuyên suốt là bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em, dự thảo Luật hướng tới tạo thêm cơ hội cứu chữa cho trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, nhất là các trường hợp cần mô, bộ phận cơ thể có kích thước, đặc điểm giải phẫu phù hợp mà nguồn hiến từ người trưởng thành khó đáp ứng. Hiện nay, số lượng trẻ em mắc các bệnh về suy mô, tạng cần phải ghép mô, bộ phận cơ thể người là rất lớn (tại Bệnh viện Nhi Trung ương hằng năm có hơn 20 bệnh nhân chờ ghép gan, khoảng 40 bệnh nhân chờ ghép thận; Bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2022 có hơn 80 bệnh nhân nhi bị suy thận mạn giai đoạn cuối). Nếu người dưới 18 tuổi sau khi chết não, chết tuần hoàn hiến mô, bộ phận cơ thể người sẽ trao cơ hội sống cho nhiều trẻ em.

Trên cơ sở tôn trọng nguyện vọng của người dưới 18 tuổi và gia đình, dự thảo luật không khuyến khích hiến tặng ở trẻ em mà nhằm thiết lập khung pháp lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn và quyền lợi của trẻ, tạo cơ sở xem xét các trường hợp hiến tặng phù hợp mà Luật hiện hành chưa quy định.

Đối với người dưới 18 tuổi, dự thảo Luật phân biệt rõ việc hiến khi còn sống và hiến sau khi qua đời, đây là hai trường hợp khác nhau về bản chất.

Người dưới 18 tuổi khi còn sống, dự thảo luật đề xuất chỉ được hiến mô tái sinh (như tế bào gốc tạo máu) để điều trị cho người thân khi không có người hiến trưởng thành phù hợp. Người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi hiến cho thành viên gia đình; Người dưới 15 tuổi chỉ hiến cho cha, mẹ, anh, chị, em ruột. Trẻ phải đủ sức khỏe, được tư vấn độc lập, có sự đồng ý của cả trẻ và cha mẹ hoặc người giám hộ. Dự thảo Luật tiếp tục nghiêm cấm lấy thận, gan, tim, phổi hay bất kỳ bộ phận cơ thể lành nào của người dưới 18 tuổi đang sống.

Với người dưới 18 tuổi sau khi qua đời, dự thảo luật đề xuất việc lấy mô, bộ phận cơ thể chỉ đặt ra khi trẻ đã được Hội đồng chuyên môn độc lập xác định chết não hoặc chết tuần hoàn, đã đăng ký hoặc có nguyện vọng hiến trước khi qua đời và được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

Người dưới 18 tuổi được đăng ký hiến mô tạng khi có văn bản đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ; Có thể thay đổi, hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

Trước những lo ngại trên mạng xã hội về nguy cơ mua bán mô, bộ phận cơ thể người, kể cả ở trẻ em, Ban soạn thảo chia sẻ đây là mối quan tâm chính đáng. Dự thảo Luật quy định nghiêm cấm mua bán, ép buộc, lấy trộm, môi giới mô, bộ phận cơ thể người và lợi dụng quan hệ giám hộ, chăm sóc thay thế, nuôi con nuôi để lấy mô, bộ phận cơ thể của trẻ; người vi phạm có thể bị xử lý hình sự theo quy định. Đồng thời, việc ghép phải được điều phối qua mã quốc gia và danh sách chờ ghép công bằng; người hiến còn sống được xác minh nhân thân và đánh giá bởi Hội đồng tư vấn độc lập. Quy trình xác định chết não, chết tuần hoàn được bảo đảm độc lập, khách quan, ngăn ngừa xung đột lợi ích và hành vi làm sai lệch kết quả. Đồng thời đề nghị người dân thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện dấu hiệu môi giới, mua bán mô, bộ phận cơ thể người.

Văn Hải/VOV1
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