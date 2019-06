Bộ Y tế: Môi trường bệnh viện đang trở nên mất an toàn

Thực tế được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nêu ra tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai ngành Công an và Y tế, với tình hình mất an ninh trật tự tại các cơ sở y tế lại diễn ra hết sức phức tạp, vấn nạn nhân viên y tế bị bạo hành trong bệnh viện đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây.

Tình trạng này thực sự đã trở thành một vấn nạn nhức nhối và làm tổn thương nghiêm trọng tới nhiều phía: xã hội, cán bộ y tế và người bệnh... Ngoài ra, nạn trộm cắp, lừa đảo, cò mồi, giả danh nhân viên y tế, bắt cóc, gây rối trật tự công cộng, đập phá tài sản của các cơ sở y tế vẫn còn xảy ra.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, môi trường bệnh viện đang trở nên mất an toàn.

Bộ Y tế và Bộ Công an đã có Quy chế phối hợp số 03/QC-BCA-BYT về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế từ năm 2013. Sau 5 năm triển khai, tình trạng mất an ninh an toàn bệnh viện vẫn chưa hết nhức nhối. Thậm chí “môi trường bệnh viện ngày càng mất an toàn”.



Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai ngành Công an và Y tế, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng, sự hợp tác giữa hai ngành đã mang lại được một số hiệu quả nhất định. Bộ Công an xác định những cơ sở y tế, các bệnh viện khám chữa bệnh là nơi trọng điểm của tội phạm hoạt động.

“Không phải chỉ là những sự việc tấn công vào nhân viên y tế mà bọn tội phạm này xem những cơ sở khám chữa bệnh là nơi để hoạt động cò mồi, dẫn dắt, đe dọa, lôi kéo khiến rất nhiều người dân khổ sở. Những phối hợp này vừa qua theo tôi là khá tốt”, ông Tô Lâm nói.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai ngành Công an và Y tế.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, để thúc đẩy phối hợp hiệu quả giữa hai ngành, Bộ Công an sẽ tiến tới luật hóa quy định về lực lượng bảo vệ của các cơ sở, các cơ quan, xí nghiệp trong đó có bệnh viện, trường học. Các lực lượng này sẽ hoạt động theo quy định của luật pháp và được chuẩn bị về phương thức và kế hoạch bảo vệ bài bản./.