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Bộ Y tế siết kiểm tra phòng khám tư, xử lý nghiêm “vẽ bệnh, moi tiền”

Thứ Tư, 16:51, 09/09/2026
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VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra đột xuất toàn diện cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, xử lý nghiêm hành vi “vẽ bệnh, moi tiền”, ảnh hưởng quyền lợi người bệnh.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập về việc tăng cường kiểm tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn. 

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, thời gian qua, hệ thống các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân đã góp phần tích cực vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và giảm tải cho các bệnh viện công lập. Tuy nhiên, qua công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và phản ánh của báo chí, người dân, vẫn còn tình trạng nhiều cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân (đặc biệt là các phòng khám đa khoa) vi phạm quy định pháp luật. 

Điển hình, vừa qua Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 19 bị can tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Phượng Đỏ (Hồng  Bàng, Hải Phòng) để điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động y  tế, có dấu hiệu lừa đảo, “vẽ bệnh, moi tiền”, gây bức xúc trong dư luận và ảnh  hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tài sản của người bệnh. 

bo y te siet kiem tra phong kham tu, xu ly nghiem ve benh, moi tien hinh anh 1
Phòng khám Phượng Đỏ (tại số 498 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, thành phố Hải Phòng)

Nhằm chấn chỉnh kỷ cương, đảm bảo an toàn và quyền lợi của người bệnh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai tăng cường công tác kiểm tra thông qua việc tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất toàn diện đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn quản lý. Lưu ý các cơ sở thường xuyên có đơn thư phản ánh, kiến nghị của người dân. 

Kiên quyết xử lý nghiêm những vi phạm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng các hình phạt bổ sung như: tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động/chứng chỉ hành nghề đối với các cơ sở, cá nhân vi phạm Luật Khám bệnh, chữa bệnh, hành nghề quá phạm vi chuyên môn được cấp phép, lạm dụng các chỉ định cận lâm sàng, “vẽ bệnh, moi tiền”, đe dọa đến tính mạng người bệnh. 

Trường hợp phát hiện cơ sở, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, khẩn trương lập hồ sơ chuyển cơ quan Công an để điều tra, xử lý theo quy định. 

Đồng thời phải đảm bảo minh bạch thông tin, tăng cường giám sát cộng đồng. Công khai danh sách các cơ sở y tế vi phạm, các cơ sở bị đình chỉ hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế để người dân biết, lựa chọn cơ sở y tế an toàn và tham gia giám sát.

Về trách nhiệm của người đứng đầu, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và pháp luật hiện hành nếu để xảy ra tình trạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn vi phạm pháp luật kéo dài mà không bị xử lý dứt điểm. 

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm về Bộ Y tế qua Cục Quản lý Khám, chữa bệnh để Cục tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ. 

Nguyễn Hà/VOV.VN
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